Z luxusního vlaku Pendolino se nedá telefonovat

„Prosím, tady Pendolino. Aha, to je pro tebe,“ říká strojvůdce českého rychlovlaku těsně před Českou Třebovou na cestě z Ostravy do Prahy a podává telefon v kokpitu kolegovi. „Kontrola, manželka,“ dodává.

Zatímco hovor z kabiny proběhl bez sebemenších problémů, ministr dopravy Milan Šimonovský, který seděl o pár metrů dále ve voze, se nemohl dovolat. „Už potřetí jsem se snažil namluvit něco do rozhlasu a potřetí nám to vypadlo,“ říká při jízdě Šimonovský. „Možná by se na to měla kolegyně kouknout,“ dodává a otočí se k přísedící ministryni informatiky Daně Bérové.

„Je to nešťastná kombinace, za kterou Pendolino nemůže,“ vysvětluje Stanislav Beneš, šéf ČD Telematika, dceřiné společnosti Českých drah, jež má na starosti komunikaci nejen mezi vlaky. „V Pendolinu se spojuje problém horšího pokrytí okolo tratí a kovové konstrukce vlaku, která brání pronikání signálu,“ dodává Beneš. Dráhy mají vlastní mobilní síť, strojvůdce se z drážního mobilu dovolá skoro kdekoliv podél hlavních tratí. „Ale normální mobil se do této sítě nepřihlásí,“ říká Beneš.

Aby se dovolali i cestující a třikrát za sebou jim v luxusním vlaku nespadl hovor, to se má nyní řešit. Jedna možnost je převést mobilní signál, který mají dráhy, do vagonu tak, aby v nich fungovaly i normální telefony. Princip, který je podobný mezinárodnímu roamingu - jako když se člověk v Rakousku připojí do jedné z tamních sítí.

Druhou možností je nainstalovat do vagonu zesilovače běžného mobilního signálu. Ty zase funguje podobně jako handsfree sada v autě. Lidé by volali dál prostřednictvím svého operátora.

V obou případech se musí dohodnout dráhy a čeští operátoři. Technicky to není problém, ve hře jsou především peníze.

„Vznikla pracovní skupina, která se nedávno shodla na technických parametrech. Teď zbývá dořešit obchodně právní záležitosti,“ říká mluvčí Oskar Vodafone.

Jde o to, kdo to zaplatí. Pro operátory je levnější instalovat zesilovače než varianta s roamingem či stavba nového vysílače podél tratí. Taková investice je pro ně údajně nenávratná, problémy jsou i s nájmy pozemků okolo kolejí.

Oskar a T-Mobile horší pokrytí v neobydlených místech okolo tratí přiznávají, Eurotel trvá na opaku. A to i přesto, že podle železničářů to s jeho pokrytím není jiné než u ostatních. O tom se přesvědčil i ministr Šimonovský.

„Nemůžeme souhlasit s tvrzením, že by pokrytí na hlavních železničních trasách na území Česka bylo minimální,“ říkámluvčí Eurotelu. Podle něj na základě výsledků testovacího měření spolu s Českými drahami s využitím externí antény na hlavních koridorech je pokrytí signálem 99,6 procenta.

„Nicméně kovová a nepropustná konstrukce železničního vagonu dostupnost signálu pro cestující uvnitř vozidel brání,“ vysvětluje mluvčí Eurotelu s tím, že právě proto v současné době operátoři společně s Českými drahami pracují na projektu, který má zlepšit dostupnost signálu také uvnitř vozů.