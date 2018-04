Z HTC One S se loupe odolná vrstva. Výrobce nabízí výměnu za nový kus

Slibná dvojice HTC One X a One S je v prodeji i v Česku, vybavenější z nich je nejlepším smartphonem současnosti. Přístrojům se ale nevyhnuly problémy. Podle některých uživatelů se u One S loupe keramický povlak konstrukce již po několika dnech používání.