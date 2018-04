Z Graffiti2 na Graffiti a zpět - jak a proč?

Dá se přepnout Graffiti 2 na Graffiti? Odpověď zní: oficiálně ne. Takže neoficiálně to jde. Ano, ale porušíte tím asi hned několik copyrightů.

Jak se to dá udělat? Vzhledem k tomu, že kompletní Graffiti v OS 5.2 opravdu není, budete potřebovat starší model s OS 5.0. Kromě toho je nutné mít možnost kopírovat databáze z paměti ROM. Umí to například freewarový správce souborů FileZ, nebo desktopový pilot-xfer.

Z Graffiti2 na Graffiti a zpět

Další postup je už poměrně jednoduchý. Základ Graffiti sídlí v databázi Graffiti Library (jako soubor bude mít jméno Graffiti Library.prc), dále budete potřebovat databázi Graffiti Library_enUS, kde jsou systémová hlášení v angličtině.

Tyto dvě databáze zkopírujete do Palmu s OS 5.2 a provedete soft reset (strčíte hrot tužky do otvoru s nápisem Reset a nestisknete při tom žádné tlačítko na Palmu). O data nepřijdete a můžete rovnou používat Graffiti. Není problém psát ho na displej a funguje dokonce i lokalizace.

Když se budete chtít knihovny Graffiti zbavit, bude to trochu složitější, protože databáze s knihovnou se zamyká hned po resetu a nedá se proto smazat. Nepomůže ani page-up reset, který nespouští všechny aplikace jako normální soft reset. Tady si musíte pomoci jednoduchým trikem. Knihovna Graffti totiž není přímou součástí operačního systému, ale jedná se o normální systémovou knihovnu. Při startu se Palm OS snaží nalézt knihovnu s tzv. creator id. grft. Vzhledem k tomu, že hledá nejdřív v RAM, najde tu, kterou jsme mu podstrčili, a dál už nehledá. Když chceme, aby systém použil knihovnu z ROM, stačí databázi Graffiti Library změnit ctko details.

Můžeme přejít z Graffiti na Graffiti2?

Určitě vás už napadlo, jestli by to nešlo i na druhou stranu. Ano, šlo, a to včetně možnosti psát na displej a konfiguračního panelu pro Graffiti 2.

Pro funkční Graffiti 2 na OS 5.0 budete potřebovat databáze Graffit 2 Library a Graffiti 2 Library_enUS. Pro větší pohodlí můžete okopírovat i ovládací panel: Graffiti 2 Prefs a Graffiti 2 Prefs_enUS.

A co psaní po displeji?

Tam okopírujete GoLCD, GoLCD-GAny, GoLCD-GAny_enUS a GoLCDLib.

Rád bych vás ale upozornil, že zatímco přenos Graffiti na OS 5.2 by nikomu z majitelů autorských práv vadit nemusel, Graffiti 2 pro OS 5.0 se prodává za 40 dolarů, takže by to jeho autorům vadit mohlo.

Abych předešel dotazům, předem říkám, že žádnou z výše uvedených databází nehodlám zveřejnit.

Na závěr ještě jedna poznámka. Pokud používáte Palm OS v jiném než anglickém jazyce, možná vás napadlo, že by se dala přenést jiná jazyková mutace. To je sice možné, ale angličtina slouží jako jakýsi záchranný pás, který se použije, když jiná verze není k dispozici. Doporučuji proto přenášet anglickou verzi databází jako prevenci proti nepříjemnostem s jiným jazykem.