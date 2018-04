Z diáře ředitele progresivní české počítačové společnosti v roce 2020

Deník...

7:30

Probouzím se ráno, abych o osmé zahájil sv ůj den na zasedání naší správní rady. Jsme středně velká č eská spole č nost kotovaná na burze v Londýn ě a Frankfurtu a já mám na starosti její vedení.

Agenda jednání:

1. Pokles prodeje licencí v Asii o 15 procent na o č ekávanou č ástku 250 milion ů dolarů za rok 2021 a podobný pokles z prodeje v Severní Americe. Action point: propustit 10 procent zaměstnanců v Tokiu a Seattlu. Hovořit více se zákazníky a zjistit, proč odložili nákupy našich produkt ů. 2. Kotace spole č nosti na NASDAQu. Naši ameri č tí investo ři se chystají prodat č ást svých akcií na burze. Nechává mne to klidným, skupina polských a kanadských investor ů nedávn o projevila o jejich koupi zájem. 3. Akvizice menší softwarové spole č nosti v Melbourne s obratem 100 mil USD je schválena a je t řeba dát instrukce bankéřům, aby zač ali vyjednávat podmínky celého dealu. Austrálie byla náš slabý bod. Jsme na místním trhu co se tý č e velikosti jen pátá nejsiln ější č eská spole č nost. Akvizicí se dostaneme na 2-3 místo, hned za MotoCont a PragoSAP.

8:30 - 10:00

Po p ředstavenstvu se přesunuji na videokonferenci s šéfem sales a financí pro německy hovořící země. Dodávka a implementace bankovního software pro DeutscheHypoErsteRaiffraisen AG je v plném proudu a klient si přiobjednal ještě dodateč né řešení pro své pojišťovací rameno ZurichAlianzAIG. Dále probíráme platové požadavky zaměstnanců ve Frankfurtu a Ženevě. Chtějí, aby měli stejné platy jako naši lidé v Č echách a na Slovensku p řes to, že jejich produktivita je o nejméně jednu třetinu horší… rakouským zaměstnancům se nelíbí, že naše divize sw pro utility dodává upgrade software pro Tenelím, Máchovce a sít soukromých atomových elektráren v Bavorsku, Maďarsku a Slovinsku. Zdá se, že raději budou vyrábět elektřinu pomocí zpracování živoč išného odpadu, než aby se smí řili s atomem…některé věci se nemění. Asi jim nabídneme, ať si svoji rakouskou poboč ku odkoupí a za č nou sami podnikat. Dosud jsme m ěli problémy jim vysvětlit, že pracovní doba nekonč í úderem šesté. Jejich odbory jsou také nezdrav ě agresivní. K tomu mají nezaměstnanost v zemi 20 procent a jejich vláda topí peníze v podpoře zemědělství a uhelných dolů.

10:15 - 10:45

Poskytuji rozhovor CNN a Financial Times, kde objas ňuji zvědavým novinářům základní pravidla marketingu a finanč ního managementu kvalitní IT spole č nosti. N ěkteré americké softwarové společ nosti by rády okoukaly naše knowhow. Asi jim budeme licencovat naši metodologii a software pro lidské zdroje.

11:00 - 12:00

P říprava na cestu do zahranič í, jednání a prodej licencí VodafoneMosMobil, DeutscheTurk Telekom a General Electric.

12:00-13:30

Ob ěd s předsedou Živnobanky. Jejich východoevropské a západoasijské poboč ky (od Kyjeva až po Ulánbátor) pot řebují upgrade síťového software a migraci klientských databází s mobilním real time přístupem na nový operač ní systém. Ten ale dodává náš konkurent, CZI Soft s centrálou v Brn ě. I když jsou asi o dvě třetiny menší než my (sales jen 1,4 mld USD za minulý rok), naši lidé chtějí tuto zakázku vyhrát. Brňáci stále Praze nevěří a my je porazíme kvalitou, ne cenou.

13:30 - 14:15

Studium denního tisku. Hospodá řské noviny popisují propouštění v texaské poboč ce Škody Plze ň a nových odborech v kalifornských poboč kách Č eského Telecomu. V inzerátech o práci hledá spole č nost MerlinSiemens 500 zam ěstnanců pro svoji divizi lékařského software v Saudské Arábii a Malajsii. Západoč eská Energetická - EON se chystá propoušt ět 10 procent svých zaměstnanců (cca 2000 lidí) v Singapuru.

14:15 - 15:30

Jednání na č eské vlád ě o dodávkách produktů zemím třetího světa v rámci pomoci vyspělých zemí těm rozvojovým. Ostravská společ nost Excenture získala kontrakt Sv ětové banky na implementaci těchto licencí ve státní správě následujících zemí: Mexiko, Jižní Itálie, Albánie, Rakousko a Jižní Francie. Ti noví politici jsou úplně jiná třída, nechtějí financovat nemovitostní spekulace a privatizace svých předchůdců. Rozumí ekonomice a jejich poradci si uvědomují, že lepší než krást a lhát je pracovat a být upřímný. To před dvaceti lety vůbec nevypadalo pravděpodobně. Jdou nám na ruku, my půjdeme na ruku jim.

15:30 - 16:30

Dennodenní operativa spole č nosti. Jednání s auditory, kterým se nelíbí opravné položky spole č nosti za nezaplacené faktury CitiBank of America. Nezaplatili a zbankrotovali.

16:30 - 17:30

Pracovní setkání mimo firmu. Jednám s Josefem Novákem, výkonným ředitelem HiltonIntercontinetalRadissonMarriotOrea, největším hotelovým řetězcem na světě, který si před rokem koupila skupina soukromých č eských investor ů poté, co jejich akcie na burze klesly. Celý projekt financuje slovenská Polnobanka a oni potřebují vyvinout software pro svoji síť zhruba 1500 hotelů od Chebu až po Mnichov.

17:30 - 18:00

Vysv ětluji sekretářce, že budu potřebovat zítra teleportovat do Hamburku na jednání s jedním velkým loďařským koncernem, hned poté být teleportován do Francie, kam dodáváme nějaký software pro francouzské ministerstvo práce, a na konec dne jednat v Quebecu o analýze IT systému pro jejich ministerstvo pro správu jejich jihoasijských kolonií.

18:00 - 19:00

První ve č erní recepce. V Praze je nová americká prezidentka, Chelsey Hillary Clinton II. Má zájem o to, abychom upgradovali Oracle databáze v Pentagonu. Od té doby, co Oracle koupil a p řevzal polský Softbank, mají Američ ané plnou d ůvěru ve středoevropský software.

19:15 - 19:30

P řesun na další recepci. V mezič ase videokonference s naším managing ředitelem sanfranciské poboč ky. Bill Gates se údajn ě chystá přijít na trh s novým konkurenč ním produktem v sektoru utilit. Toho starého lišáka není vhodné podce ňovat a analýza konkurence je to, díky č emu vyhráváme na sv ětovém trhu.

19:45 - 21:00

Druhá recepce. Japonské koncerny Sony, Hitashi, Toshiba a ješt ě nějaké chtějí, abychom převzali jejich softwarový vývoj. Prý to umíme lépe. Jsem pro, pokud nám JapanInvest dá stejné pobídky jako CzechInvest jim a podobným bastlířům před 25 lety. Jinak se můžou jít vycpat, mohu sehnat lepší business za lepší cenu ve Švédsku a Finsku. Bez nás jsou nahraní a dobře to vědí. Jediný, kdo spláč e nad výd ělkem, jsou japonští daňoví poplatníci…snad tam brzo změní vládu.

22:00 - 23:00

Asijský ve č er pokra č uje. P řepínáme videokonference z jedné naší asijské kanceláře do druhé, kde jim právě zač íná pracovní den. Zprávy o prodeji licencí jsou pozitivní, naše finan č ní plány bez problémů splníme.

23:00 - 23:30

Cestou z práce si nechám v aut ě přehrát své videomaily a na vybrané odpovídám.

23:30 - 7:00

Spánek. Č eká mne další náro č ný den.

* * *

Z deníku ředitele XY přepsal, zkrátil a teleportoval zpět do roku 2001 Michal Rostock.