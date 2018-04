YouTube ve vašem mobilu a další netradiční aplikace pro Windows Mobile

Druhý díl netradičních aplikací pro Windows Mobile jsme se rozhodli zasvětit především službám, které znáte ze stolního počítače a je k nim zapotřebí připojení k internetu. Veškeré zde uváděné aplikace jsou funkční na Windows Mobile 5 a většina z nich je k dispozici jak pro verzi smartphone, tak pro Pocket PC. Snažili jsme se namixovat i vhodný poměr placených aplikací a těch, které jsou distribuovány jako freeware.

Core Media Player – multimediální cvalík

Tento multimediální přehrávač znají mnozí uživatelé WM nejspíše ještě z dob, kdy byl zcela zadarmo a ke stažení byl pod názvem TCPMP. Nyní se používá především zkrácený název Core Media Player a cena se z nuly zvedla na pětadvacet dolarů. K dispozici je i pro Symbian, Palm a dokonce i pro stolní počítače.

Samotný popis CMP by vydal na samostatný článek, tentokrát však pouze vypíchneme jeho schopnost přehrávat videa z YouTube. V přehrávači je pro tento účel vyhrazen jeden ze čtyř náhledů. Zbylé tři patří seznamu skladeb, informaci o písni a obrázku alba. Vyhledávání videí probíhá stejně jednoduše jako na počítači. Stačí zadat název a ze seznamu vybrat příslušnou nahrávku. V nastavení navíc můžete nastavovat kvalitu přehrávaného videa. Nečekejte však natolik bohatou nabídku možností, diskuze či odkazy na související videa jako v klasickém prohlížeči.

Na závěr upozornění pro ty, kteří by chtěli vyzkoušet brouzdání po YouTube s telefonem připojeným přes ActiveSync. V žádné z možných kombinací nastavení se nám nepodařilo zprovoznit korektní načtení video či audio stopy. Zkrátka musíte být připojeni bezdrátově přes wi-fi či některý datový tarif, abyste si užili miliony videí z YouTube na vašem mobilu.

WinMobile Torrent – stahování v malém

Pokud netušíte, na co vlastně jsou torrenty ve stolním PC, s klidným svědomím můžete následující odstavce přeskočit. Pro ostatní je to spíše ukázka toho, jak daleko jsou schopni uživatelé zajít při sdílení filmů, hudby či aplikací. Zkrátka pokud si někde na cestách budete chtít stáhnout nové CD vaší oblíbené skupiny či vám schází nějaká aplikace do mobilu, nabízí se velmi snadná cesta, jak je získat. Tento způsob však není u nás legální. Při stahování musíte totiž sdílet již stažená data.

K dispozici je prozatím pouze verze pro Pocket PC a několik podobných klientů ve verzích pro Symbian. Cena za tuto kontroverzní aplikaci byla stanovena na čtyřicet dolarů.

Alltunes Mobile – všechny písničky světa

Aplikace Alltunes je určena především k nakupování skladeb a někteří možná znají její verzi pro stolní počítače. Autorům to však nedalo a postupně vytvořili variaci pro Windows Mobile, Symbian a dokonce i mobilní Javu. Pokud i vy chcete mít v mobilu databázi prakticky všech interpretů na světě (bohužel české zástupce byste hledali marně), stačí si do počítače stáhnout klienta, který nahraje aplikaci a celou databázi do vašeho telefonu.

V současné době má datový soubor něco přes 30 MB a obsahuje informace o skladbách, interpretech a roku vydání daného alba. Pokud obětujete nějakou tu korunu ze svého kreditu či paušálu, k albům si můžete stáhnout jeho přebal a případně ukázku libovolné písně o délce zhruba třicet vteřin.

Emulátory – zpátky do minulosti

Mezi netradiční aplikace dozajista patří také emulátory neboli programy, které umějí rozběhat na vašem mobilním telefonu programy a zejména starší hry z platforem jako je GameBoy či DOS. Ke spuštění samozřejmě potřebujete původní soubory s hrou a trochu trpělivosti se zprovozněním daného emulátoru. Výsledek navíc není nikdy úplně zaručen a vše závisí na dané hře. Myslet musíte i na ovládání, které není vždy natolik pohodlné jako u stolního počítače. Jestliže vše dopadne, jak má, můžete hrát své oblíbené starší hry přímo na mobilním telefonu.

Pro případné zájemce uvádíme odkazy jak na placené, tak na freewarové emulátory napříč všemi platformami určené především pro Pocket PC.

WinMobile ZIP – sbalen na cesty

Mnozí uživatelé Windows Mobile nejspíše využívají služeb vynikajícího Total Commanderu CE, který si stejně jako standardní průzkumník poradí se zabalenými soubory s příponou zip. V případě, že se vám však dostane do rukou archiv v jiném formátu, mohou nastat problémy.

WinMobile ZIP si rozbalí archivy ISO, CAB, ARJ, LZH, Z, DEB, CPIO, TAR, RAR, BZIP2, CHM, RPM a SIS a nabízí prakticky stejné služby jako leckterý jeho kolega ze stolního počítače, a to včetně zaheslování archivů. K dispozici je ve verzi jak pro Smartphone, tak pro Pocket PC a autoři si ho cení na dvacet dolarů.

Svátky – už nezapomenete

Na samotný závěr uvádíme jednoduchou aplikaci od českého autora, jejíž účel je jasný již z pouhého názvu. Údaje můžete hledat podle jména nebo podle data. Na hlavní obrazovce programu se zobrazují kromě dnešního svátku ještě další tři jména v předstihu.

Doporučujeme tuto aplikaci zkombinovat kupříkladu s programem Chronos, který umí v danou hodinu a den v týdnu spustit přednastavenou aplikaci. Na žádný svátek svých přátel či blízkých tak už nikdy nezapomenete. Svátky jsou nabízeny ve verzi pro Smartphone naprosto zdarma.

