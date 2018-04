YouTube se stěhuje do mobilů. Vyzkoušejte ho zdarma!

Internetová stránka s profesionálními i amatérskými videonahrávkami, kterou denně navštěvují miliony uživatelů po celém světě. Řeč je o komunitním portálu YouTube, který je považován za vůbec nejúspěšnější projekt svého druhu. Nové návštěvníky se teď pokusí nalákat i přes mobilní telefony.

Před několika dny totiž byla představena betaverze aplikace YouTube for Mobile pro platformu Java, díky které lze pomocí obyčejného mobilního internetového připojení v telefonu prohlížet všechna videa na této stránce. Zmíněný program není prvním pokusem veleúspěšného projektu o úspěch v kapesních zařízeních.

V minulosti jsme se již setkali s několika aplikacemi, díky kterým bylo možné video zkopírovat z počítače do telefonu a ve formátu 3GPP ho následně přehrát. Portfólio videí v tomto formátu však nebylo příliš velké, a mnoho nahrávek tak uživatelé museli oželet.

S YouTube for Mobile si můžete na displeji přehrát všechna dostupná videa - v slušné kvalitě, s dobrým zvukem a navíc pěkném grafickém prostředí. Program jsme otestovali a nyní vám přinášíme naše poznatky.

Aplikaci stahujte zdarma

Jak již bylo řečeno, aplikace YouTube for Mobile je zatím dostupná pouze ve zkušební verzi. Je nabízena zcela zdarma, a to po zadání internetové adresy m.youtube.com/app v prohlížeči vašeho mobilního telefonu.

Systém pak automaticky rozpozná model přístroje a okamžitě vám nabídne ke stažení instalační soubor. Nepříjemnou zprávou je, že betaverze programu je nabízena pouze pro několik málo vybraných mobilů - jmenovitě se jedná o Nokie N73, N95, E65, 6110, 6120 a Sony Ericssony K800 a W880. Doufejme, že u finální verze bude podporována drtivá většina přístrojů na trhu.

Po instalaci ji spustíte jednoduchým způsobem z menu telefonu a povolíte připojení na internet. Zde ale přichází naše první důležité upozornění. Jak je známo, přehrávání videa je datově velmi náročné, a proto není radno používat aplikaci YouTube for Mobile s klasickým datovým tarifem. Konečné množství dat po prohlédnutí několika videí se může vyšplhat až na mnoho megabajtů. Doporučujeme proto u operátora aktivovat některý z neomezených datových tarifů anebo se pokud možno připojovat prostřednictvím technologie wi-fi.

Na první pohled

Po spuštění programu a odkliknutí nejrůznějších pouček a také odsouhlasení licenčních podmínek se zobrazí hlavní obrazovka s názvem Home. V její horní části se vždy zobrazuje systémem vybrané video a tři základní tlačítka - Search (pro hledání mezi nahrávkami), Popular Videos (oblíbená videa rozdělená do kategorií podle počtu zhlédnutí nebo aktuálního hodnocení) a My Account (položka pro přihlášení se do osobního profilu na portálu YouTube).





Stisknete-li na svém telefonu levé systémové tlačítko, zobrazí se hlavní menu, přičemž některé z nabídek je možno spustit číselnou klávesovou zkratkou. Vedle tlačítka pro vyhledávání videí, spuštění hlavní obrazovky Home, přihlášení se do osobního účtu, oblíbených videí či nápovědy nalezneme v hlavním menu především možnost Upload.

Jakmile se totiž přihlásíte pomocí odkazu My Account do svého soukromého účtu (tedy po zadání uživatelského jména a hesla), máte možnost nahrávat svá videa na web.

Uploadujeme video

Nabídka Upload se bude zobrazovat v hlavním menu pouze v případě, že již budete přihlášeni do svého účtu na YouTube. Jakmile do ní vstoupíte, požádá vás telefon několikanásobně o povolení k přístupu do paměti. Po odklikání se již zobrazí konkrétní nahrávky, které máte v telefonu.

Pokud si některou z nich vyberete, aplikace vám nabídne možnost preview, tedy náhled toho, jak by video vypadalo na YouTube. Rozhodnete-li se, že ho chcete odeslat na web, stačí vše levým systémovým tlačítkem potvrdit a čekat, než se uploaduje. Znovu však upozorňujeme, že tato činnost může být datově velmi náročná a mohla by vaši peněženku v případě běžného datového tarifu připravit o pěkné peníze.

Pouštíme si video

Pohyb a vyhledávání mezi jednotlivými videonahrávkami se do značné míry podobá klasickému "počítačovému YouTube". Pomocí šipek se můžete orientovat mezi nalezenými videi. Pokud si některé vyberete, stačí na něj najet a jednoduše potvrdit. Ono video se následně vcelku efektně zvětší a začne probíhat jeho streamování. Během přehrávání můžete šipkami nahoru a dolů zvyšovat a snižovat hlasitost, šipkami doleva a doprava ho pak přetáčet.

Pokud budete chtít zvuk úplně ztlumit, k dispozici je samozřejmě funkce Mute, kterou lze vyvolat stisknutím klávesy 0. Najdete-li závadné video, můžete ho dokonce stisknutím křížku nahlásit - stejně jako na počítači. Pokud stisknete tlačítko 7, zobrazí se videa podobná tomu přehrávanému. Inu, klávesových zkratek je opravdu mnoho.

Proč nevyzkoušet?

Co nás nepotěšilo, byla absence fullscreenového režimu. Doufejme, že se výrobce poučí a do finální verze tuto nepostradatelnou funkci implementuje. Polepšit by se mohl i v možnosti komentovat a hodnotit přehrávaná videa - ta také chybí. Na YouTube for Mobile si však jinak nelze stěžovat - kvalita obrazu i zvuku je takřka shodná s přehráváním videí na počítači a mile nás překvapila. Vzhledem k tomu, že aplikace je zcela zdarma, nebrání nic jejímu vyzkoušení.