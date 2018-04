V americké novinařině, alespoň v té dobré, se říká, že jsi právě tak dobrý, jako to, co napíšeš zítra. Pro Americu Online platí stejná zásada. Již dávno se stala z pouhého poskytovatele připojení svébytným médiemjak trefně tvrdí její mission. AOL nesmí začít nudit, musí přinášet stále nové a nové služby, to že přitom udržuje všechno ostatní up-to-date se bere jako samozřejmost.

Nový projekt se jmenuje You´ve Got Pictures a America Online jí přináší ve spolupráci s firmou Kodak.

O co jde? Na obálkách, ve kterých dáváte vyvolat filmy Kodak přibyla rubrika AOL Screen name. Screen name je ta část emailové adresy AOL před zavináčem; mám-li emailovou adresu JaOsobne@aol.com, vyplním, kromě obvyklé adresy a telefonu, i rubriku screen name slovem JaOsobne a zaškrtnu chlívek Via AOL. Do 48 hodin po vyzvednutí hotové zakázky mi přijdou obrázky elektronickou poštou, na vstupní obrazovce AOL se objeví ikonka svitku filmu (žlutého, protože Kodak) a hlas, který normálně říká <>"You´ve Got Mail" pronese formuli "You´ve Got Pictures".

Kliknutím na ikonku se dostanete do úložného prostoru na webu, můžete si své obrázky prohlédnout, poslat známým i příbuzným, ať již jsou připojeni na AOL či jen na Internet, stáhnout si je na svůj počítač, objednat další kopie nebo vytvořit fotografické album. Ve zmíněném meziprostoru zůstanou obrázky 30 dní a zaplatíte za ni asi pět dollarů/ film víc než při konvenčním postupu.

America Online službu napřed, jako vždy, otestovala na svých zaměstnancích, v současné době (srpen´99) má pokrytou Floridu, Illinois a myslím že Denver v Coloradu. Situace se mění každým okamžikem, cílem je umožnit zmínenou službu ve věech státech Unie do konce letošního roku; celkový počet spolupracujích fotografických sběren přesáhne 38,000.

Jazyková periferie:



You´ve Got Mail - Přišla ti pošta

You´ve Got Pictures - Přišly ti fotky

"as central to people´s lives as the telephone or television...and even more valuable" - (medium) ...stejně významné jako je telefon nebo televize ... a ještě užitečnější.

