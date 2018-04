YOPY YP3500 - Ed Hardy v Brighthandu - a další aktuality

Handango jde do Evropy

Americký softwarový portál a prodejce Handango si otevřel kancelář v Londýně. Handango nabízí programy pro řadu platforem - nyní pro PalmOS, Pocket PC, RIM, WindowsCE, SymbianOS, Linus a J2ME.

Ed Hardy novým šéfredaktorem Brighthandu

Tajemství nového šéfredaktora serveru Brighthand je nyní venku - stal se jím dosavadní editor PalmInfocenter Ed Hardy. Samotný Brighthand se výrazně mění - přibyly nové rubriky a server bude psát i o jiných platformách.

Ke změnám došlo i u PalmInfocenter - po včerejší několikahodinové odmlce se večer opět objevil, a to v novém designu a s novým šéfredaktorem Ryanem Kainerem.

YOPY YP3500

Zpráva pochází z nedalekého rakouského St.Poelten od evropského distributora korejské firmy G.Mate.Inc. Podle ní přestaví firmy novou verzi počítače YOPY3500, který má oproti dříve oznámenému ZP3000 lepší paměť flash ROM (32MB) i RAM (128 MB) a přidal i podsvícení displeje. Nový model bude mít procesor StrongARM 206 MHz a displej rozlišení 240x320 pixelů s 65 tis. barev. Operační systém je Linux.

Tři nové PocketPC handheldy

První z nich představí v listopadu firma ViewSonic. Její handheld V35 jde "po ceně" a s hladinou $299 a výbornými parametry by se mohl stát nákupním trhákem. Těmi parametry jsou procesor 300MHz Intel XScale PXA250, 32MB RAM, SD slot. Kdo by před pár měsíci řekl, že takhle nějak bude vypadat low-end PocketPC platformy...

Druhý handheld je Toshiba e330 a by měla by to být XScale varianta modelu e310 s procesorem 300 MHz s vylepšenou RAMkou 64MB. Prodávat by se měl za 599 EUR.

Konečně třetím modelem by měl být již dříve ohlášený PocketPC handheld od firmy DELL. Zde se jedná arci zatím o neověřené informace z neznámých zdrojů. Podle nich by měl počítač světlo světa spatřit 5.11. a měl by to být PocketPC stoj se dvěma sloty (SD a CF), 64 MB RAM o váze 185 gramů. CF slot bude u něj z důvodů zajištění Bluetooth/WiFi komunikace.

Card Export pro PalmOS

CardExport je PalmOS aplikace a Windows driver, který umožní používat SD/MMC kartu ve vašem PalmOS handheldu jako disk ve Windows desktopu.

Používání je velmi jednoduché - dáte Palm do kolébky, spustíte program CardExport a povelem Export Cards se za několik vteřin objeví vaše karta jako další disk ve Windows. Můžete číst i zapisovat na kartu, a to v PalmOS formátech (prc/pdb/pqa), obrázky, či používat kartu jako floppy disk k přenášení dat. Taky můžete používat Palm jako čtečku karet. Program firmy Softick je shareware za $14,95.