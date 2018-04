Yopy v Čechách - CF driver pro NX - a další aktuality

Quest of the Hero II

Dvojka Questu je venku a čeká na vaše stažení a posouzení, jestli máte rádi hru Heroes of Might and Magic, bude se vám QoH II určitě líbit. Svého času jsme přinesli recenzi prvního dílu. Hra je shareware a můžete ji zakoupit za $19,95.

Webshot Unplugged

se jmenuje nová služba serveru Webshots. Je to první služba umožňující zobrazit a sdílet fotoalba v telefonech, či bezdrátových handheldech. Na dálku tak můžete prohlížet svoje archivy fotografií. Služba je zatím zdarma.

Změny u HandStory

Program pro stahování informací z Internetu do PDA, prohlížeč a editor klipů s názvem HandStory se dočkal několika změn. Po testování je nyní dostupná verze pro PocketPC, kterou lze zakoupit za zaváděcí cenu $14,95. Včera firma uvolnila rovněž patch pro nový PalmOS5.

Yopy v Čechách

Linuxový Yopy si můžete zakoupit již i u nás - začala je dovážet firma Ineo. YP3000 je k dostání ihned, YP3500 bude před Vánoci a YP3700 v prvním čtvrtletí 2003.

CF kata s miniUSB portem

Netac UCF Card je multifunkční CF karta s vestavěným mini USMBportem. Může být použita v počítači jako vyjímatelná USB jednotka, či jako standardní CF karta v zařízeních jako jsou handheldy, kamery, MP3 přehrávače apod. Podrobnosti zde.