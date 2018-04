Yopy - Linuxový zázrak již za měsíc?

Jak uvedly v pátek webové stránky LinuxDevices.com, firma G.Mate oznámila, že plánuje první dodávky tohoto PDA na konci příštího měsíce - to znamená, že by se mohly dostat ještě na předvánoční trh. Prototyp handheldu vzbudil značnou pozornost na loňském CeBITu, ale poté bylo kolem tohoto modelu ticho po pěšině.

Technická specifikace :

• Operační systém: Gmate Multi Linux, Linupy™ a W-Window System

• Procesor: 206 MHz StrongARM SA-1110 32-bit Microprocessor

• Displej: Rozlišení 320 x 240 nebo 240 x 320, 65K barvy TFT-LCD / CCFL podsvětlení

• Rozhranní: RS-232C sériový port pro PC a mobilní telefon, 4Mbps IrDA protokol 1.1, audio OUT jack I/F, DC 5.0 V direct I/F

• Baterie: 1550 mAh nabíjecí Li-ion baterie

• Velikost: 128mm x 83.5mm x 22 mm

• Váha: 225g (255g s baterií)

• Paměť: DRAM 16MB, Flash ROM 32MB (lze rozšířit až do 64MB)

• Slot: Compact Flash type-II(CF-II)

• Ostatní: adaptér, 2 LED indikátory, zdarma SDK (Software Development Kit)

Funkce :

• Web Browser Web browser(Spyglass source license) - HTML 4.0, CSS 1.0, JavaScript 1.4, Jscript 3.0, DOM 0, 1 HTTP 1.1, rozlišení 240 x 320, 320 x 240, 640 x 480

• E-Mail POP, SMTP, MiME, HTML Format

• MP3 Player podpora MP3 souborů, Music Player s Spectrum a Reverb

• MPEG Player Video player and Video Converter - Direct MPG format video play a AVI, MOV format

• PIMS - Schedule, Address, To-do, Memo-text/graphic-, Calendar, Today, Alarm, etc.)

• Sync. Sync s PC a mobilním telefonem - serial, USB a AutoSync

• Slot Compact Flash type II

• Záznamník -

• Vstup - Writing Recognition (Korean/English) a Hot key

• Control panel

Přílušenství :



• Kolébka: Desktop I/F kolébka s audio-out jack

• Adapter AC/DC Converting Adapter( Free Voltage)

• Sluchátka

• YOPY CD

Jaké jsou ovládací prvky tohoto handheldu?

Přikládáme několik fotografií z aplikací na Yopy :

Scheduler (diář) - designově to vše vypadá jako u některé ze starších verzí WinCE. TaskList (evidence úkol) - vlevo nahoře je patrná slibná řada filtrů. AddressBook (adresář) - ikony nevypadají špatně ... MP3 přehrávač - tato část Yopy by měla patřit k největším lákadlům handheldu.

Předpokládaná cena ještě nebyla zveřejněna.

Zařízení loni ohromilo svými schopnostmi - těšili se příznivci Linuxu, multimédií (podpora MP3, MPEG) i mobilního internetu. Po půldruhém roce již specifikace nejou tak převratné, ale ještě stále by se mohlo jednat o dobrý stroj - použitý procesor je stále na špičce, paměť je rozšiřitelná a firma souběžně vyvinula některé příslušenství (fotoaparát). Uvidíme, zda se nejedná o další fámu kolem tohoto slibného modelu - koneckonců, na rozuzlení nebudeme muset čekat zas až tak dlouho.