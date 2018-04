Umělci nechtějí návštěvníky s mobily, zavřou jim je do pouzdra

Princip produktu Yondr je jednoduchý. Jde o látkové pouzdro, do kterého při vstupu do daného místa vložíte svůj mobilní telefon. Tím se zaručí, že jej budete mít po celou dobu u sebe, ale bez možnosti jej používat. Jde o elegantnější a zároveň do jisté míry i bezpečnější řešení než jej například zamykat do schránky. Když odcházíte, pouzdro se po přiložení ke speciálnímu panelu zase odemkne, vyjmete telefon a Yondr vrátíte.

Jedním z posledních hudebníků, který se přiklonil k používání pouzder Yondr na svých koncertech, je Jack White (známý jako kytarista The White Stripes). Na svých koncertech zakázal pořizování fotek, videa a záznamy zvuku. „Myslíme si, že si koncert lépe užijete, když nebudete neustále koukat do svých zařízení,“ stojí ve vyjádření jeho týmu pro server NME. Zákaz platí na celé jeho nadcházející turné v USA. Zda bude tato podmínka platit i v Evropě, není jisté.

Pro ty, kteří stále chtějí sdílet zážitky z koncertu, má mít Jack White k dispozici oficiální profil na Instagramu, ze kterého mohou fotografie dále sdílet. Podobně by se měli zachovat i další interpreti, kteří uvalí zákaz používání mobilů na svých vystoupeních. A ještě k tomu budou takové fotografie asi o poznání kvalitnější než ty pořízené mobilem zdviženým nad hlavou v hýbajícím se davu.

K používání pouzder Yondr na koncertech se v minulosti přiklonili i další hudebníci jako třeba Alicia Keys, The Lumineers nebo Guns N’ Roses. Mimo jiné také telefony zakázali na svých vystoupeních komici Chris Rock a Dave Chapelle. Použití pouzdra vyžadují také některé americké školy či budovy soudů.