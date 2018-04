Yetti naučil tučňáky létat

Oproti druhému dílu se lehce zlepšila grafická stránka a navíc přibylo pár zajímavých efektů. Například fiktivní vyfocení tučňáka při nejlepším pokusu, nebo šplouchání při jeho vytahování z vody. Trošku nedodělek je, že při dopadu už cákání slyšet není, aerodynamický odpor tučňáka je sice velmi malý, ale stejně by to mělo být slyšet, když už ne vidět.

Ovládání ani princip hraní se nic moc nemění. Pouze přibývá ukazatel náklonu ledové kry, na které sněžný muž stojí. To je lepší pro lepší načasování odhodu. Jinak je to ale pořád to samé. Počítá se součet pěti pokusů, k tomu všemu dobrý pocit za fotografii nejlepšího výkonu. Samozřejmostí zůstává ovládání jednou klávesou.

Na rozdíl od Orca Slap tu je ale jeden ohromný krok zpět. V tomto případě ale znamená jenom samá pozitiva. Seal Bounce totiž nabízí o hodně více zábavy, a to je přeci nejpodstatnější na hře. Nevím jestli to je tím drobným zjednodušením nebo změnou prostředí, ale třetí díl si rozhodně hráčovu pozornost udrží.

Ještě jedna věc se změnila k lepšímu, zmizelo zasekávání na začátku. Pravda, hra narostla o pár kilobytů, ale jestli je to cena za plynulé hraní, rozhodně není nijak vysoká. Napravení chyby prvního a druhého dílu je asi nejpodstatnějším pokrokem Seal Bouncu. Není to ani tak revoluce jako evoluce, ale každopádně více než příjemná.

Třetí díl Yetti série vylepšil to, v čem začali jeho dva předchůdci, a dovedl to téměř k dokonalosti. Pár věcí by se jistě změnit dalo, ale už nyní je to úžasná zábava, která dokáže chytnout a nepustit. Dá se sehnat okolo 50 korun, což také není zrovna moc vysoká cena, za to, co pan Hilgert dokázal vytvořit.