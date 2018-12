Ruský „Google“ má vlastní smartphone s asistentkou Alicí

První smartphone Yandexu bude v Rusku v prodeji od čtvrtka. Zařízení je dostupné výhradně v černé barvě a pojmenované Yandex. Telefon bude stát 17 990 rublů (asi 6 160 korun). Jde tedy o levnější alternativu k podobným produktům od firem Apple a Samsung. Funguje na operačním systému Android. Přístroj navrhl Yandex a vyroben je v Číně. V telefonu budou předinstalovány nástroje jako mobilní platby, hudba, mapy či taxislužba. Hlavní zvláštností má být ovšem hlasová asistentka Alisa (česky Alice), vybavená umělou inteligencí.

„Uvnitř telefonu jsou aplikace prezentovány jako ucelený systém s Alicí v centru dění. K provedení úkolu není nutné otevírat jednotlivé aplikace, ale stačí se zeptat Alice,“ řekl agentuře AFP Fjodor Ježov, který vedl prezentaci pro novináře.

Stejně jako americký rival, i Yandex rostl díky aplikacím, které lidé využívají pro různé účely - od dodávky jídla až po objednávku taxi, poznamenala agentura AFP.



Pro Yandex může být smartphone významným krokem ve vývoji počítačových programů a aplikací. Internetoví giganti jako je Google nebo Facebook ovšem uvedli, či se snažili uvést na trh své vlastní smartphony, často s nevalným úspěchem.

První ruský smartphone YotaPhone, vyrobený v Číně, byl uveden na trh v roce 2013. Vyznačoval se dvěma displeji, ale na trhu velký úspěch neměl. Tentokrát ruský smartphone rozvíjí mnohem silnější skupina, která má akcie na burze v New Yorku a která je díky své kreativitě uznávaná v Rusku i v postsovětském prostoru.

„Nejde o konkurenci společnostem Apple nebo Samsung. Jde o výrobek střední třídy za rozumné náklady,“ řekl šéf výzkumu společnosti IHS Markit Tom Morrod. Cílem podle něj není ani tak vydělat na samotném telefonu jako především rozvíjet digitální prostředí, ve kterém tyto chytré mobilní telefony fungují. Telefon Yandex má propojit všechny vlastní aplikace. „Pokud uživatel používá všechny aplikace Yandexu, umožňuje to stanovit jeho profil velmi přesně: co jí, co sleduje, co poslouchá, jak se přemisťuje. A to je to, na čem skupiny vydělávají peníze,“ dodal.

Yandex a jeho hlavní ruský soupeř Mail.ru, který vlastní „ruský Facebook“, síť VKontakte, nyní válčí v aréně internetového podnikání. To v Rusku prosperuje, zatímco země se pod tlakem západních sankcí čím dál více přiklání k Pekingu pro společné projekty. Mail.ru nedávno oznámil spojenectví s čínským obrem internetového obchodu Alibaba, zatímco Yandex se spojil s největší ruskou bankou, státem kontrolovanou spořitelnou Sberbank, při založení společného podniku v internetovém obchodování v hodnotě jedné miliardy dolarů.