Do Česka míří služba, která vás zbaví roamingových poplatků. Má to háček

„To je jedna z výhod start-upu oproti velké firmě. Já když se dneska rozhodnu, tak zítra mohu naši službu spustit třeba v Česku,“ řekl nám při večeři v jedné z telavivských restaurací Yosi Taguri, spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Yallo. Že nemluvil do větru, se můžete v Google Play (aplikace pro iOS se chystá) přesvědčit sami.

Během několika dní by mělo být možné díky Yallo přijímat hovory (volat zatím nikoliv) i s českým číslem zdarma, ať už pobýváte v jakékoliv části světa. Firma podle Taguriho aktuálně řeší registraci lokálního telefonního čísla, které k provozování aplikace potřebuje. Oficiálně plně funkční Yallo zatím startuje pouze v USA, Velké Británii, Singapuru a samozřejmě v Izraeli.

Volat (respektive zatím jen přijímat) můžete na pevnou i mobilní linku a stejně tak se vám na mobilní nebo pevné číslo dovolá kdokoliv z obyčejného mobilního telefonu, i když nemá aplikaci Yallo nainstalovanou. Přitom ani nijak nepozná, že se vám zrovna dovolal na tablet, který vůbec nemá vloženou SIM kartu a je zcela mimo mobilní signál. Jásot je ovšem předčasný.

K tomu, aby vám Yallo fungovalo, potřebujete mobilní data. A ta, jak známo, jsou speciálně v Česku drahou zábavou. Zatímco například v Izraeli běžně získáte tarif s 10GB limitem pro místní i například evropské použití (podobně je na tom zákazník v USA), český zájemce si musí za data v roamingu tvrdě připlatit. Stále však existují bezplatné wi-fi sítě, které lze k telefonování přes Yallo využít.

Jak Yallo funguje?

„V aplikaci si u nás zaregistrujete svoji SIM kartu a to je vše. Pokud stisknete velké tlačítko Go Yallo, můžete dokonce všechny své hovory uskutečňovat a přijímat přes Yallo automaticky a o nic se už nestaráte,“ vysvětluje Taguri. Jakmile máte číslo v systému zaregistrované, můžete volat z jakéhokoliv zařízení, na kterém je Yallo nainstalované bez ohledu na to, že v něm není vložena vaše SIM karta. Volaný vůbec nepozná, že ke spojení používáte internet, stejně tak to nepozná, když bude volat on vám. A nejen to. Zároveň s hovorem můžete poslat zprávu, která důvod hovoru ozřejmí. To se hodí v případě, že voláte na nějaké číslo poprvé a volaný vás nezná. „Je to velmi populární funkce, používá ji přes 30 % našich zákazníků,“ dodává Taguri. Hovory si můžete nahrávat a posléze třídit a vyhledávat podle klíčových slov nebo třeba přeposílat e-mailem jako přílohu.

Celé to zní jako postrach pro tradiční operátory, ale pokud uvážíte, že ne v každé zemi jsou mobilní tarify nastaveny jako u nás (jsou tedy pro zákazníka výhodnější), lze Yallo považovat za jakousi nadstavbu ke službám, které operátoři momentálně nabízejí. Yallo se navíc snaží úzce spolupracovat se společností Deutsche Telekom (DT je vlastník českého T-Mobilu), a jak nám Taguri během neformálního rozhovoru naznačil, nějaká dohoda se rýsuje. Pro operátora je koneckonců lepší, když si podobný start-up vezme pod svá křídla, než aby mu konkurence vyrostla nekontrolovaně „mimo dům“. Že se nejedná o žádnou záškodnickou akci vůči operátorům, potvrzuje i fakt, že rozhovoru se účastnili i samotní zástupci DT.

Zejména pro mladou generaci, která ke komunikaci využívá spíše internetové služby typu Snapchat, WhatsUp, Facebook Messenger apod, může být Yallo velmi zajímavou alternativou. A pokud takovou službu bude operátor nabízet, zákazník u něj pravděpodobněji zůstane. Právě z těchto důvodů má DT v Tel Avivu svůj akcelerátor pro start-upy. Chce mít nové technologie na očích. Tel Aviv je druhé největší město start-upů na světě. Tím prvním je oblast Sillicon Valley. Ne náhodou se Izraeli přezdívá Start-up Nation.

Dnes zdarma, v budoucnu za předplatné

V Yallo aktuálně pracuje 18 lidí, většina z nich jsou pochopitelně vývojáři. Služba získala za necelý měsíc 50 000 uživatelů a momentálně je tedy podle Taguriho hlavním úkolem získat co nejvíce nových zájemců. Služba je zatím zdarma, ale pochopitelně se počítá s jejím zpoplatněním. „Yallo by mělo vydělávat na předplatném. Cenu do budoucna odhaduji někde mezi 3,99 až 4,99 dolary měsíčně,“ říká Taguri.

Cestu redaktora iDNES.cz do Tel Avivu organizoval T-Mobile.