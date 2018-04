Yakumo PDA delta - německé Pocket PC

Německou společnost Yakumo budete možná znát jako výrobce a prodejce různých levnějších počítačových periférií, jako jsou například počítačové CRT a TFT monitory, PC, digitální fotoaparáty (OEM), MP3 přehrávače, USB flash paměti apod. Společnost Yakumo ale prodává i notebooky, DECT telefony, Bluetooth moduly, DVD přehrávače a delší dobu i kapesní počítače typu Pocket PC.



Starší model Pocket PC Yakumo PDA alpha s 206MHz procesorem StrongARM už není příliš aktuální, a proto se společnost Yakumo rozhodla uvést na trh novou produktovou řadu Pocket PC s názvem PDA delta. Yakumo PDA delta patří svými rozměry cca 122 x 77 x 11 mm a hmotností 120 gramů mezi velmi malé a lehké kapesní počítače typu Pocket PC. Srdcem PDA je procesor Intel PXA250 s taktem 200 MHz, základní softwarovou výbavu tvoří operační systém Pocket PC 2002 Premium Edition. PDA delta má 64 MB operační paměti, 32MB Flash ROM, slot pro SD karty, infraport a integrovaný li-ion akumulátor.









Yakumo PDA delta CPU Intel PXA 250 – 200 MHz Memory RAM: 64 MB SDRAM, 100 MHz, 32-bit

ROM: 32 MB (NAND Flash-ROM) Display 3.5" color LCD Touchpad yes Colors 65 K LED backlight Resolution 240 x 320 Audio Built-in MP3-player

Speaker

Microphone

Buil-in voice-recorder (mono) Operating system Microsoft Pocket PC 2002 Premium Edition Dimensions (H x W x D) 121,7 x 76,8 x 11 mm Certificates FCC, CE, BSMI Weight 120 g Features USB-cradle

LEDs (notification, battery (charge)

Voice recording and playback

4 programmable buttons

Jog wheel

4 way joystick Interfaces Consumer IR

AC-jack

Jack for headphones

Slot for SD Memory Cards Battery Li-Ion-Akku, 900 mAh (non-changeable)

8 hours (active use) Power adapter Input: 100 ~ 240 V AC

Output: 5 V AC, 2 A DC Accessories included Stylus

cradle

USB cable

AC adapter

Yakumo PDA delta 400 Prozessor Intel PXA255 - 400 MHz Memory RAM: 64 MB SDRAM (of which ca. 48 MB at free disposal) Display 3,5" Color TFT LCD Touchpad yes Farben 65 K LED Backlight Auflösung 240 x 320 Audio Built-in MP3-Player

Speaker

Microphone

Bulit-in Voice-Recorder (Mono) Operating System Windows Mobile (TM) 2003 Software für Pocket PCs Maße (H x B x T) 121,7 x 72,8 x 13,8 Gewicht 120 g Features USB-Cradle Base

LEDs (status, battery)

Voice Recording and Playback

4 Programmable Buttons

Jog Wheel

4 Way Joystick Interfaces Consumer Infrarotschnittstelle

Consumer IR

AC Jack

Jack for Headset

Slot for SD/MMC Memory Cards Battery Lithium Rechargeable, 900 mAh

9.5 hours at active usage Power Adapter Input: 100~240 V AC

Output: 5 V AC, 1A Accessories Included Stylus

Cradle

AC Adapter

Case

Nejmodernějšími Pocket PC značky Yakumo (respektive Vobis), které by se měly začít prodávat v průběhu září a listopadu, jsou modely. Modelpatří mezi nejlevnější Pocket PC, obsahuje ARM procesor Intel PXA s taktem 200 MHz a měl by se prodávat za 199 EUR. Zařízení má SD I/O slot, 32 MB paměti apatří mezi nejlehčí současná Pocket PC. Modelse bude prodávat už v září za cenu 299 EUR a bude obsahovat procesor Intel PXA255 s taktem 400 MHz, 32 MB ROM a 64 MB RAM. PDA delta 400 váží pouze 120 gramů a jeho ostatní parametry jsou shodné s většinou nových levnějších Pocket PC s operačním systémem Windows Mobile 2003. TFT displej je samozřejmostí stejně jako infraport, SD I/O slot a výměnný li-ion akumulátor.Další novinkou společnosti Yakumo bude nový komunikátors operačním systémem Windows Mobile 2003 Phone Edition, který by měl přijít na trh v průběhu listopadu. Bude se jednat o tribandové zařízení pro GSM sítě 900/1800 a 1900 MHz s rozměry 117 x 67 x 23 mm a hmotností 167 gramů. Zařízení bude mít 200MHz ARM procesor, 2,8palcový STN displej, výměnný li-ion akumulátor a integrovaný digitální fotoaparát. Komunikátor by měl vydržet cca 3 hodiny při plném provozu nebo až 100 hodin v režimu standby. Fotografie komunikátoru nejsou zatím k dispozici, cena zařízení by se měla pohybovat kolem 450 EUR.