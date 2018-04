Yakumo Omikron – komunikátor za cenu chytrého telefonu (recenze)

Právě v tuto chvíli se pravděpodobně rozdávají karty na trhu komunikátorů a chytrých telefonů. Záleží na tom, která platforma (dvě verze Symbianu proti PocketPC s MS SmartPhone) získá lepší startovní pozici a strhne k sobě více vývojářů, výrobců doplňků a podílu na trhu. Hlavní překážkou, jíž musí překonat všichni hráči, je cena jejich výrobků. Nedokáží-li se dostat pod úroveň cca 500 eur u komunikátorů a 300 eur u chytrých telefonů, nemůže být o vysokých prodejích ani řeč. Yakumo Omikron dokazuje, že vyrobit takový komunikátor je možné už dnes a přitom bez větších kompromisů v kvalitě i výbavě.

Co vše dostanete v ceně zařízení

Podstatným faktem při uvažování o Omikronu je, že se začal dovážet a prodávat i u nás. To kromě bezproblémové dostupnosti znamená, že s výrobkem přichází podpora a záruka - věci, které sice v krabici nenajdete, ale o to víc jsou důležité. Zajímavější je však určitě obsah krabice.



3 - vypínač záložního akumulátoru

4,5 - slot pro SIM kartu

Samotný komunikátor leží hned navrchu, k jeho oživení je do něj potřeba zacvaknout Li-Pol akumulátor, který je balen samostatně. Než se tak učiní, je zapotřebí do slotu pod ním vložit SIM kartu a posuvným vypínačem vedle ní aktivovat vestavěnou záložní baterii. Ta udrží obsah RAM (ale ne probíhající připojení k mobilní síti) v případě úplného vybití anebo vyjmutí hlavního akumulátoru. Celý koncept výměnné baterie naznačuje jeden méně příjemný fakt: přestože je kapacita akumulátoru poměrně vysoká (1050 mAh), dlouhé hodiny provozu od něho čekat nelze a druhý akumulátor je vhodné příslušenství k dokoupení.

Omikron si začal stěžovat na vybitou baterii po třech hodinách nepřetržitého provozu PDA aplikací, při intenzivnějším používání jako mobil vydrželo zařízení v provozu zhruba jeden den.

1 – komunikátor Yakumo Omikron

2 – stereo bondovka

3 – USB kabel na propojení kolíbky s PC

4 – napáječ

5 – kolíbka

6 – koženkové pouzdro

7 – Li-Pol akumulátor

8 – tištěná startovací příručka, CD se softwarem pro PC a aktivační postup lokalizace

V prohazování dvou akumulátorů vás podpoří i dodatečný slot na dobíjení druhé baterie v kolíbce. Omikron je přitom samozřejmě možné dobíjet a synchronizovat přes systémový konektor. Proces dobíjení samotného akumulátoru indikuje červená LED dioda na kolíbce (během nabíjení svítí, pak bliká). U samotného zařízení pak tuto funkci plní dioda nad displejem. K dobíjení je potřeba do kolíbky připojit síťový adaptér (jen přes USB port kolíbka nedobíjí). Jeho větší rozměry jsou kompenzovány tím, že má výměnné nože, takže s ním lze bez problémů cestovat po světě. Na straně kolébky je standardní jack, což pomůže v případě ztráty, kdy ho bude možné nahradit něčím podobných parametrů. Napáječ však nelze zasunout přímo do Omikronu, vždy je nutné použít kolíbku.



1 – mini USB na připojení PC

2 – standardní USB pro připojení periférií

3 – napaječ

Na kolíbce je však konektorů ještě více. První je miniUSB, kterým ji lze propojit s počítačem. A je tu ještě jeden velký USB konektor umožňující připojení USB periférií (režim USB host). Výhoda práce s jakýmkoliv USB zařízením je omezena tím, že k tomu potřebujete kolíbku a k ní navíc i síťový adaptér. Přesto je to vlastnost velice užitečná, zatím však nepříliš obvyklá. U jiných PocketPC, které stejnou funkcí disponují, není potřebné příslušenství v ceně (Toshiba 8xx).

K dalšímu příslušenství patří bondovka, která je vhodně doplněna stereo sluchátky, tudíž je použitelná i pro poslech hudby. Nechybí černé koženkové pouzdro s klipsem na opasek. Omikron v něm leží na délku a dá se i pohotově vytáhnout. Ovšem pouze za předpokladu, že v něm zrovna nemáte zastrčenou bondovku, která má sice otvor v pouzdru připravený, ale tak, že bez jejího odpojení komunikátor vyjmout nelze.

V krabici nám ještě zbývá CD s ActiveSyncem, Outlookem XP a obsáhlým manuálem v PDF. Vše je včetně tenké tištěné startovací příručky v němčině, což je jazyk, ve kterém se k nám Omikron dováží. S tím souvisí i list papíru, na němž jsou v češtině instrukce ke stažení české lokalizace od Sunnysoftu, která počeští jinak německé prostředí Omikronu. S němčinou je však trochu potíž. Nejenže v ní musíte absolvovat úvodního startovacího průvodce, než se dostanete k instalaci lokalizace, ale i po počeštění na vás germánský jazyk občas vykoukne. Obzvláště chybové hlášky nejsou přeloženy kompletně a znalost němčiny je v IT prostředí (kam zatím komunikátory hlavně míří) přece jen menší než angličtiny. Pokud se vás toto týká, vřele doporučujeme ponechat přiložené CD nevybalené a ze stránek MS si stáhnout ActiveSync anglický.

Pohled zvenčí

Na komunikátoru při prvním dotyku zaujme nízká hmotnost (165 g) a malé rozměry (11.7 x 6.7 x 2.3 cm). Konkurenční MDA je těžší i větší. Tajemstvím nízké hmotnosti Omikronu je celoplastová konstrukce zařízení. Použité materiály sice nepatří ke špičce, ale povedený design to dobře maskuje a skřípání se na novém kousku neprojevovalo a ani nevypadalo, že by se objevit mělo.

Malé rozměry jsou dosaženy použitým displejem o úhlopříčce pouhých 7 cm. Jeho negativem je velice malý rastr. Ten se projeví o to více ve spojení s operačním systémem, který neumožňuje zvětšit písmo. CSTN displej je v horizontální rovině umístěn lehce asymetricky doleva, což prozrazuje, že se v návrhu zřejmě počítalo s jiným. Ten nakonec zvolený je kompromisem ceny s kvalitou. Budete na něj vidět ve všech světlených podmínkách, ale nikdy to nebude úplně dokonalé. Na ostrém sluníčku se obsah displeje trochu ztrácí a v šeru zase poznáte, že všech 4096 barev má k šedé blíže, než by bylo ideální. Nepomůže manipulace s kontrastem ani úrovní podsvícení. Zde nejcitelněji pochopíte, jak bylo dosaženo nízké ceny. Nebudete-li ale displej používat k přehrávání videa a prohlížení fotografií, bude vám dobře sloužit.

Pod displejem je obvyklá čtveřice tlačítek tvořená zeleným a červeným telefonkem spolu se spouštěči diáře a adresáře (tato dvě si samozřejmě můžete předefinovat). Mezi tlačítky je malý, čtyřsměrný joystick s možností potvrzení stiskem. Je z lesklého plastu, takže prst po něm docela klouže (podobně jako na Siemensu SX1). Pohyby do všech stran jsou ale správně a spolehlivě rozeznávány.



Nad displejem je tříbarevná dioda, která dokáže v kombinaci s blikáním a nepřetržitým svícením indikovat opravdu velké množství stavů (velice praktická je například indikace zmeškaných hovorů, pro SMSky to bohužel nefunguje).

Vedle diody je čočka digitálního fotoaparátu, což je skvělé umístění pro autoportréty (jako hledáček funguje displej), ale méně už pro fotografování čehokoliv jiného. Ve spojení s kvalitou fotek (rozlišení 640x480 vypadá jako interpolované z druhého, kterým je 320x240) se o focení většinou přestanete pokoušet. Pro připojení obrázku ke kontaktu je však kvalita dostačující. Existuje také, u nás zatím nedostupná, verze Omikronu bez foťáku, zato s Bluetooth, která je rozhodně praktičtější.

Spodní strana ukrývá pod gumovou krytkou SD slot a systémový konektor splňující standard SDIO. Na horní hraně tomu sekunduje IR port, jack headsetu a také anténa, v níž se skrývá plastový stylus. Je lehký a je ho nutné umisťovat do antény přesně ve správné poloze.

Na zadní straně najdete kromě baterie (která je jištěna zvláštním zámečkem) ještě konektor pro připojení externí antény (opět pod gumovým „špuntíkem“).

Na levou bočnici dosedne při uchopení Omikronu palec levé ruky, takže zde v jeho dosahu je tlačítko pro zapnutí displeje (Omikron žije jako komunikátor vlastně neustále) a také jog-dial, kterým regulujete hlasitost a jeho stiskem spouštíte diktafon. Listovat pomocí něj v elektronických knihách se nám však nepodařilo.

Pohled dovnitř



Uvnitř komunikátoru bije jako srdce procesor Samsung 2410 na frekvenci 200 MHz. To sice není mnoho, ale pro úkoly, které bude komunikátor většinou plnit, výkon dostačuje. K srdci patří i mozek. Ten v Omikronu symbolizuje 64 MB paměti RAM a 32 MB flash ROM, přičemž 300 kb z ROM je k dispozici jako tzv. bezpečné úložiště. Můžete do něj zkopírovat data, která přežijí i studený reset nebo úplné vybití baterií. Vše oživuje MS Windows Mobile 2003 for PocketPCs Phone Edition ve své první verzi.

Funkce mobilního telefonu

Telefonní část přístroje je triální (standardních 900/1800 MHz jde manuálně přepnout do pásma 1900 MHz) a GPRS v ní je třídy 10 (4+1 nebo 3+2 sloty). Výhodou je podpora GPRS Class B – když vám někdo zavolá, přenos dat se přeruší, avšak po ukončení hovoru můžete v přenosu dál pokračovat. K dokonalosti chybí podpora na straně aplikací a systému. Za tohoto stavu většina programů reaguje na přerušení toku dat po chvíli chybovou hláškou.

Telefonní aplikace je součástí Windows Mobile, takže je na chlup shodná s MDA II. Pro ty, co přecházejí i jen z průměrného telefonu, budou některé funkce, lépe řečeno jejich absence, malým šokem.

Omikron například nezvládá vyzváněcí profily (kromě přepínání mezi předdefinovanými: zvonit, vibrovat a nedělat nic), netuší, k čemu jsou skupiny volajících, takže podle nich ani nedokáže příchozí hovory filtrovat či přiřadit k jednotlivým volajícím různé vyzváněcí melodie. Tyto nedostatky jsou dané omezeními operačního systému a jsou společné všem zařízením na něm založeným. Něco z toho jde obejít pomocí různých utilitek, ale celkově je třeba se smířit s tím, že telefonní funkce jsou trochu omezeny. Omikron k těmto systémovým omezením přidává i některá vlastní, která zaskočí ještě trochu víc. Například se nám nepodařilo zapnout hlasité handsfree...

Na straně druhé je k Omikronu dodáváno pár aplikací, které omezené telefonní schopnosti operačního systému suplují.

Program Nastavení telefonu umožňuje zapnout příjem informací pomocí Cell Broadcast nebo automatické vyzvednutí příchozího hovoru po určité době vyzvánění (skvělé s bondovkou – nemusíte hledat pod svetrem potvrzovací tlačítko).

Dále je zde SIM manager pro pohodlné přesouvání položek ze SIM karty do Kontaktů.

Vše ukončuje trojice programů otevírající brány ke službám jako je SIM toolkit (u nás důležité hlavně pro elektronické bankovnictví), WAP a MMS.

Wapová aplikace je velice propracovaná a umožňuje i práci bez podpory brány mobilní sítě (WAP Gateway), což dokáže ušetřit spousty peněz. Problémy jí nedělá ani čeština, ale některé stránky odmítala zobrazit a reload nepomáhal.

Velkým nedostatkem je absence utility, která by z Omikronu po připojení k PC udělala GPRS modem. Toto u MDA samozřejmé vybavení by zvýšilo užitnou hodnotu přístroje.

Software



Nebudeme rozvádět standardní aplikace společné všem PDA PocketPC, jen připomeňme, že některé z nich dostávají integrací do komunikátoru novou dimenzi. Jde hlavně o Internet Explorer, emailový a VPN klient. Blíže se podíváme pouze na aplikace, které jsou přidány navíc.

První v řadě je jednoduchý editor obrázků Image Maker, jehož schopnosti jsou zhruba na úrovni Malování z Windows. S ním souvisí Multimedia Manager, který vytváří miniaturní náhledy na obrázky nebo umožňuje rychle spouštět uložené zvuky nebo hudbu.

Důležitá je aplikace PhotoCapture, díky níž můžete ovládat zabudovaný digitální fotoaparát. Disponuje několika funkcemi, které jsou spíše úsměvného rázu (možnost umístění pořízených fotografií do různě nevkusných rámečků), ale také užitečnými nastaveními (možnost ovlivňovat jas, kontrast a barevné složky pořízených fotek). Jak bývá obvyklé, fotky je možné převést do černobílého formátu, udělat z nich negativ nebo aplikovat sépiový efekt. Podařené efekty bohužel narážejí na nekvalitu snímacího čipu a také na již zmíněný nepohodlný způsob snímání s displejem-hledáčkem směrem k objektu.

K nejlepším kouskům z přidaného softwaru patří aplikace Backup Utility, která velice usnadňuje zálohovaní RAM. Můžete si vybrat, zda ji chcete zálohovat celou anebo jen data z PIM aplikací (diář, adresář …). Zálohování je také možné naplánovat na určitý čas, nebo do okamžiku, kdy systém zahlásí nízký stav baterie.

K softwaru patří i dodávaná lokalizace od Sunnysoftu. K pěkně zpracované aplikaci, která komplexně řeší všechny aspekty práce s češtinou (klávesnice na displeji, doplňování slov při psaní, oprava ve filtrech pro formáty RTF a DOC), bychom měli jednu výtku. Poměrně často se objeví nepřeložený termín. Je to zejména v chybových hláškách a zrovna tam je správné pochopení potřebné.

Shrnutí

Na Yakumo Omikron se je třeba dívat optikou jeho velice nízké ceny, která se pohybuje okolo 13 tisíc korun včetně DPH. Pak mu lze klidně odpoustit nekvalitní digitální fotoaparát a displej, který dnes už neohromí. Na pováženou je rovněž nízká výdrž na baterie, ale koncept výměnného akumulátoru to umožňuje případně překonat.

Kromě láce bychom rádi vyzdvihli celkové zpracování, které působí velice solidně, i když ne luxusně, a režim USB host, umožňující Omikron využít i s některými dospělými počítačovými komponentami.