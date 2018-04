Yahoo! vytvořilo internetové spojenectví se SmarTone

Největší internetový vyhledávač Yahoo! vytvořilo spojenectví s třetím největším Hongkongským operátorem mobilních telefonů, firmou SmarTone Inc.

SmarToneiSmart, jak se bude nová služba nazývat, bude spuštěna již tento měsíc a bude poskytovat odkazy na lokální a mezinárodní web servery. Yahoo! a SmarTone také podepsaly obchodní smlouvu, podle níž se Yahoo! zavazuje vytvořit sadu programů pro zákazníky Hongkongské společnosti.

Spojenectví jistě pomůže Yahoo!, které má osm internetových serverů v Ásii. Ty mají přinést velké zisky - obzvláště v Číně, kde je potenciálně největší internetové odbytiště.

Internetové servery společnosti Yahoo! v Čínštině jsou v Číně mezi třemi nejpopulárnějšími a mají přibližne 2.1 miliónů uživatelů.

Computer Electronics Inc., americká výzkumná společnost předpokládá, že kolem roku 2005 bude mít Čína již 37.3 miliónů uživatelů internetu.

Smlouva s Yahoo! přichází týden po té, co SmarTone prodala jednu pětinu akcií společnosti British Telecom za 390 miliónů dolarů. To dává firmě potřebný kapitál k rozšíření do dalších regionů, jelikož v Hongkongu se počet zákazníků částečně pozastavil na hranici 523 000, tvrdí někteří investoři. SmarTone také hledá v Ásii a na Taiwanu, kde, jak tvrdí, budou hledat příležitosti investování BT.

Odborníci tvrdí, že SmarTone má malý výběr příležitostí, ale vyhledává je také mimo Hongkong, kde více jak jeden člověk ze čtyř vlastní mobilní telefon. To dělá z Hongkongu jeden z nejvíce nasycených trhů na světě.

"Hongkong nevypadá jako pozitivní činitel na růst výdělku v následujících letech", řekl Eric Tomter, analytik v Vickers Ballas Hongkong Ltd. "To je důvod, proč SmarTone chce pokračovat dále a rozšiřovat plochu své působnosti."