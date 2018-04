Yahoo chce dělat hry pro mobily

Yahoo již vyvíjela hry pro Verizon Wireless. Studio bude brzy pracovat na hrách také pro ostatní mobilní operátory. Jde o nejrazantnější krok Yahoo na trhu s videohrami, jehož obrat dosahuje miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

K tomu, aby Yahoo zpřístupnila uživatelům telefonů hry,které znají z internetu, převzala společnost Stadeon. Mezi hrami jsou například šachy či poker.

Strategií Yahoo je udržet uživatele u svých internetových stránek, firma jim nabízí všechno od e-mailu a horoskopů po zprávy a hry, uvedl analytik Martin Pyykkonen ze společnosti Janco Partners. Podle jeho názoru se Yahoo s hrami pro mobily uplatní spíše na asijském trhu.

Yahoo ve zprávě dodala, že její aktivity her pro mobily bude řídit generální ředitel Stadeonu John Cahill. Manažeři z odvětví odhadují, že obrat her pro mobily letos ve světě dosáhne dvou miliard dolarů. Proti celému trhu her je to sice slabý podíl, jde však o nejrychleji rostoucí část.