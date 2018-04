Informaci přinesl server Netimperative.com. Vedle vyhledávacích komponent budou telefony vybaveny i nástroji pro snadný přístup na Yahoo! email a zábavný obsah.

Prvními telefony s předinstalovanými službami od Yahoo! budou Nokia 6680, Nokia 6681 a Nokia 6630 a modely, které Nokia představí zítra.

Novou aplikaci si do svých přístrojů budou moci stáhnout i stávající uživatelé. Vylepšení by mělo usnadnit vedle vyhledávání také stahování vyzváněcích melodií, tapet na pozadí či her.