xtra xtra 8MB upgrade pro Palm IIIx

S příchodem nového modelu Palm IIIx, který svým malým "x" naznačuje, že je v něm něco navíc, si mnoho uživatelů zamnulo ruce. Palm IIIx je vybaven 4MB paměti, což je o 2 MB více než mají modely Palm III a Palm V. Ideální pro ty z vás, kteří s sebou musíte nosit rozsáhlé objemy dat. Nabízí se vám tak možnost nosit s sebou i 30 rozsáhlých zákonů, větší tabulky v Quicksheetu, velké množství WWW stránek v AvantGo nebo databáze se zbožím.

Paměťový modul:

Mnoho z vás si také pořídilo Palm IIIx, protože právě u tohoto modelu si zatím jako u jediného můžete velmi jednoduše rozšířit operačné paměť. K Palm IIIx si můžete dokoupit paměťový modul "xtra xtra" s 8MB operační paměti od firmy TRG. Až doposud si však mnoho uživatelů myslelo, že pokud si rozšíří svůj Palm IIIx o tento modul, získají tak celkem 12MB paměti. Není to tak docela pravda.

Montáž:

Jak že se tedy věci mají? Paměťový modul "xtra xtra" od firmy TRG je destička tištěného spoje, která se po odšroubování zadního krytu Palm IIIx zasune do připraveného slotu. Instalace je sice velmi jednoduchá, vyžaduje však pečlivou přípravu. Při práci s paměťovými moduly může vlivem statické elektřiny velmi rychle dojít k poškození Palm IIIx nebo samotného modulu. Proto je dobré se před montáží minimálně "uzemnit" například o radiátor nebo kovovou zárubeň. Ideální je použít uzemňovací antistatické poutko na ruku, které se připavňuje na zaručeně uzemněný kovový předmět. Úplně nejbezpečnější je přenechat montáž vašemu prodejci.

"xtra xtra" má pouze 8MB operační paměti. Není tedy vybaven pamětí FlashEEPROM. Celý zádrhel je však v cekové velikosti paměti po instalci 8M upgrade "xtra xtra". Mnohé materiály totiž uváděly, že s použitím 8MB modulu docílite celkem 12 MB paměti. Je, i není to pravda. Jen skutečná instalace tohoto modulu odhalí pravdu.

Před instalací bych doporučil zálohovat data i aplikace z PalmIIIx na PC. Nejlépe pomocí programu Backup Buddy. Po vytažení baterií musíte odšroubovat čtyři šroubky pomocí křížového šroubováku a odklopit zadní kryt.

Nyní podle následujících obrázků zasuňte modul "xtra xtra" do slotu v zadní části Palm IIIx. Po zasunutí modulu musí zaklapnout postranní západky do dvou půlkruhových vybrání na bočních hranách paměťového modulu.

Nyní zaklapněte zadní kryt a vložte do Palm IIIx baterie. Nyní restartujte Palm IIIx pomocí resetovacího tlačítka na zadní straně. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se uvítací obrazovka Welome to .... Teprve potom vypněte Palm IIIx a zašroubujte zpět čtyři šrouby.

Praktická zkušenost říká, že po zasunutí 8MB modulu dojde k deaktivování 4MB interní paměti a aktivaci 8MB z modulu "xtra xtra". Jak si sami na prstech spočítáte, zůstane vám pouze 8MB, nikoliv 12MB. Naštěstí však nedojde k deaktivaci 824kB paměti Flash EEPROM, kterou můžete společně s programem FlashPro využít pro zálohovaní svých dat.

4+8=8?:

Proč tedy již zmiňovaných mylných 12MB paměti? Instalací modulu "xtra xtra" se sice interní 4MB paměťi deaktivují, data z této paměti se však neztratí. Po vyjmutí modulu "xtra xtra" ze slotu a aktivaci interních 4MB máte svá původní data zase k dispozici. Získávate tedy jakési 2 paměťové bloky (4MB+8MB), které bohužel nejsou současně využitelné.

Domnívám se, že pro mnoho uživatelů nebude toto zjištění nějak závažným. Již samotných 8MB paměti zajišťuje dostatečnou kapacitu pro instalaci "čehokoliv". Například text o rozsahu 200 stran v MS Wordu na PC, zabírá v Palm IIIx pouze cca 200kB. Do 1 MB se tedy vejde přibližně 1000 stran textu. (záleží na množství znaků a komprimaci). Jednoduchým výpočtem lze zjistit, že do Palm IIIx s 8M paměti lze v elektronické podobě nahrát i několik knih. To už nehovořím o množství programů, kdy ty největší jsou veliké cca 180kB. Zvětšením paměti lze také docílit ušetření baterií,protože procesor nemusí tak často číst/zapisovat z/do paměti.

Záruka:

Diskutabilní je porušení záruky. Pokud je v Palm IIIx tento slot určen pro upgrade, pak by o porušení záruky nemělo jít. Přesto bych doporučoval rozšiřovat tuto paměť až po zkončení záruky nebo se zeptat svého prodejce.

Cena tohoto produktu je cca 8.000,- Kč bez DPH, což je sice polovina ceny Palm V, ale pro ty, kteří chtějí používat Palm IIIx ve spolupráci s firemním informačním systémem nebo potřebují větší paměťový prostor pro svá data je určitě příjemné zjištění, že tento produkt lze koupit i u nás.

