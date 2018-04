XTM 2.0 - XTéčko v Psionu

Pod pojmem klasické PC prosím rozumějte staříčka standardu PC/XT, nic výkonnějšího zatím Psion emulovat nedokáže - přesněji řečeno dokázal by, ale rychlost na nejrozšířenějších Psionech by byla tak nízká, že se zatím nevyplatí takový emulátor vůbec vyvíjet a luxus spojený s výkonem a také rozlišením či komfortem barevného VGA displeje u Series 7 a netBooku si rozhodně nemůže dovolit každý. Autorem XTM 2.0 je anglická firma NB Information Limited, emulátor stojí 25,- GBP (britských liber), 30 denní zkušební verze pro Psion Series 5/5mx, Revo, Series 7, netBook a Geofox One je k dispozici zdarma.























XTM 2.0 umí emulovat všechny instrukce procesoru Intel 80186 a kompatibilních produktů, podporuje rozlišení 320x200 a 640x200 bodů včetně příslušných textových režimů a obsahuje vlastní BIOS optimalizovaný pro EPOC32. Z dalších věcí kolem technické stránky emulace možná někoho potěší poměrně vysoká míra kompatibility s handheldem HP 200LX (který mimo jiné také používá DOS, kompatibilní procesor a stejné grafické módy), možnost využití sériových portů Psionů atp. při emulaci, mapování klávesnice včetně všech 12 funkčních kláves (PC/XT používalo klávesnice pouze s 10 FN klávesami, pozdější verze PC/AT ale měli už 12 kláves a tento počet je i dnes tále stejný) a možnost zoomování screenu pro některá MCGA rozlišení.Nostalgické vzpomínky na PC/XT a programy pro tento typ počítačů s 16bitovými procesory staré už více než 20 let (PC/XT pochází tuším z roku 1980) si můžete dopřát po instalaci XTM a zkopírování imagefile s DOSem. Emulátor funguje s MS-DOSem 3.x až 6.x nebo freewarovým DRDOSem ( www.drdos.org ). Vytvoření imagefilu je záležitostí několika minut a všechny potřebné utilitky jsou součástí instalace XTM. Máte-li připravenou bootovací disketu s DOSem (bootovací disketu s DOSem pro Windows 95/98 nelze ve standardní podobě použít) s přidanými řádky v "config.sys":Device=epocfs.sys C:\Device=epocfs.sys D:\ (pouze pokud máte paměťovou kartu CF)a do rootu nakopírovaným souborem "epocfs.sys" (pro přístup do filesystému EPOCu), vložíte ji do floppy mechaniky a s pomocí prográmku "makedisk" vytvoříte image diskety. Vytvořený imagefile pak zkopírujete na Psion do adresáře C:\XTM a poté už můžete spustit emulátor.Po nabootování z imagefilu máte přístup na "pevné disky" C: a případně i D: (CompactFlash paměťová karta), ze kterých pak můžete podle libosti spouštět PC/XT či HP 200LX kompatibilní programy a hry.XTM umožňuje nastavit celkem čtyři typy barvových palet - standardní DOS/CGA paletu a její "světlejší" a inverzní varianty vhodné pro nepodsvícené a podsvícené displeje Psionů a Geofox One. Aplikace pod emulátorem lze s pomocí utilitky "xtmmouse.exe" emulující myš ovládat i klikáním pera na dotykový displej, pro komunikační účely lze zase využívat standardní sériové porty COM1 i COM2, které umí jednotlivě využít i EPOC (jak je tomu ovšem u Macu s komunikačním/synchronizačním balíkem PsiMac, to bohužel nevím).Určitě Vás bude zajímat rychlost emulace. Následující tabulka (převzatá ze stránek XTM) obsahuje srovnání několika počítačů PC a Psionů při testování jednoho z nejznámějších a také nejstarších matematických benchmarků "Sieve" neboli síto publikovaným a používaných v kdysi velmi populárním časopisu BYTE. Jak vyplývá z testů, dosahuje XTM na Psionu Series 5mx zhruba 60 % výkonu HP 200LX cca 1,5 až 2,7 násobného výkonu oproti originálnímu PC/XT. Díky mnohem rychlejšímu procesoru je na tom nesrovnatelně lépe Psion Series 7 a netBook, které v testu Sieve několikanásobně deklasují i PC/AT s procesorem 80286, oproti Pentium je samozřejmě hrubý výpočetní výkon emulátoru provozovaném na Series 7 a netBooku neporovnatelný.XTM je sice zajímavý emulátor, o jeho využitelnosti by se však dalo dost polemizovat. Využití spočívá především v nejrůznějších programovacích jazycích dostupných pro platformu PC/XT a všeobecně pro DOS jako je například Basic, Pascal apod. a v dalších systémových programech jako je třeba Lotus 1-2-3 a také v některých hrách (především textových nebo typu Zak McKraken) a aplikacích z HP 200LX, Rychlost emulace programů určených pro PC/XT či HP 200LX je na Psionu Series 5 zcela zoufalá, Series 5mx je na tom sice podstatně lépe, teprve na Series 7 a netBooku lze hovořit o využitelnosti emulátoru v rozumné míře. Máte-li tedy Psion Series 5, raději se do experimentů s XTM nepouštějte, se Series 5mx nebo Psion Revo už lze o nějaké práci uvažovat, také pro majitele Series 7 a netBooku by mohl být emulátor v některých ohledech zajímavý - otázkou zůstává cena.