XpressMusic: Nokia útočí na mobilní hudbu

Mobilní legenda má pro nejbližší měsíce jasno. Její prioritou bude hudba v mobilech. V pondělí představený model 3250 je tak jen jedním z široké palety MP3 mobilů, které se objeví na trhu. Některé z nich ještě letos.

Aby se zákazníci v záplavě novinek lépe orientovali, bude Nokia označovat hudební mobily logem XpressMusic. Tím se odliší obyčejné telefony, které podporují MP3 jen kvůli vyzvánění, a skutečné hudební přístroje schopné nahradit kapesní přehrávače.

Mobily XpressMusic se pochlubí vlastnostmi pro kvalitní zážitek z mobilní hudby. Půjde zejména o specializovaná tlačítka pro ovládání přehrávače, standardní 3,5 mm Jack, velkou paměť, výbornou kvalitu reprodukce a další. Již dnes Nokia uvádí na trh řadu ryze hudebního příslušenství.



Hudební Nokia 3250 a N91, Motorola Rokr a Walkman W800i

Připravuje se i on-line obchod

Nokia chystá pro své zákazníky také on-line hudební obchod. Oficiální informace ani detaily o něm zatím zveřejněny nebyly, ale připravovaný model N91 s harddiskem, který jsme měli možnost zatím jen krátce vyzkoušet, Music Store v menu má. Přímo z přehrávače vám nabídne vstup do komerční sekce. Objevily se i spekulace, že bude Nokia spolupracovat na hudebním řešení přímo se společností Apple, autorem kultovního přehrávače iPod. - více zde

On-line prodej hudby rovnou do mobilů je svatým grálem, ke kterému hledají cestu snad všichni v mobilním i hudebním průmyslu. První pokusy ovšem příliš úspěšné nejsou. Částečným limitem jsou zatím mobilní technologie, které nedokáží dostat hudbu do mobilu rychle a nemají dostatečnou kapacitu. S příchodem 3G by se ovšem tato bariéra mohla rychle rozplynout. – více zde

Apple on-line stahování do mobilů nevěří

V současnosti nabízená řešení jsou přesto buď dostupná jen na jediné značce telefonů, nebo jednoduše příliš drahá. To je podle šéfa společnosti Apple i důvod, proč on-line stahování nebude úspěšné ani v budoucnosti.

"Nejsem přesvědčen, že to bude úspěšné," uvedl Steve Jobs před několika dny pro server MacWorld. "Operátoři si budou za stahování účtovat příliš vysoké částky – klidně tři dolary." Český příklad služby Eurotel Jukebox přitom tato slova jen potvrzuje. S cenou skoro 60 korun za skladbu ve vyšší kvalitě si nechá většina uživatelů na on-line download raději zajít chuť. - více zde

XpressMusic mobil kvalitní zvuk

hudební tlačítka

hudba ztichne při příchozím hovoru

možnost připojit standardní sluchátka

minimálně 10 hodin výdrž

velká paměť

podpora USB 2.0 pro rychlé stahování z počítače

možnost tvořit playlisty

široká podpora hudebních formátů

snadný přístup k on-line hudbě

Apple přitom připravil ve spolupráci s Motorolou mobil Rokr, do kterého lze stahovat z počítače skladby iTunes. Tiše se věřilo, že další generace těchto mobilů přinese možnost stahování iTunes přímo do telefonu. "Stejně si budete chtít hudbu zazálohovat na PC, s telefonem byste jinak ztratili i veškerou hudbu," uvedl Jobs a naznačil, že kupovat hudbu přes drahou mobilní síť, abyste ji pak stejně zkopírovali do počítače napojeného na internet považuje za zbytečné. - více zde

Bez operátorů to jde jen těžko

Samotní výrobci a třetí strany se prosazují proti vůli operátorů jen těžko. Sony Ericsson chtěl například prodávat krátké MP3 melodie přes server PlayNow. Nadějná služba byla nakonec zprovozněna jen v několika málo zemích. Nikdo si nechce operátory znepřátelit tím, že ohrozí jejich vlastní služby, protože zakázkám na infrastrukturu nebo telefony nemůže mobilní hudba ani zdaleka konkurovat.

Komerční systémy mohou navíc čelit tlaku ilegálních výměnných sítí. Ty začínají natahovat své prsty i směrem k mobilům. Pro chytré telefony Series 60 už existuje klient pro výměnnou síť Gnutella. Windows Mobile mají zase svůj WinMobile Torrent. Stačí pak datový tarif na to, aby mohli uživatelé stahovat pirátské nahrávky z počítačů rozesetých po celém světě. - více zde