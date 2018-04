Xplore G88 - jednoduchý smartphone s Palm OS (první informace)

Společnost GSPDA před časem prezentovala dva nové produkty s kódovým označením Zircon a Onyx. První z nich se dočkal realizace v podobě modelu Xplore G15 (psali jsme o něm zde), druhý nikoliv. V případě druhého modelu se jednalo o telefon rozevírací koncepce, tedy véčko. Výrobce však projekt zrušil s plánem představit tento model s lepší specifikací a také v jiném designovém ztvárnění. Dlouho o tomto projektu nebylo slyšet a až před časem se tento hongkongský výrobce ozval. Nový model dostal jméno Xplore G88 a sliby splnil pouze zčásti.

Stejně jako model G15, totiž používá G88 stejný operační systém Palm ve verzi 4.1. V plánu byl ale systém novější. Stejný je rovněž použitý stařičký procesor Motorola Dragonball VZ 33 MHz. Paměť nového modelu je 16 MB RAM/16 MB ROM. Uživatelská paměť narostla ze 4 MB u předchůdce na 32 MB. Telefon ovšem nepodporuje paměťové karty. Vedle stejného operačního systému a procesoru nepřibyl navíc ani slibovaný VGA fotoaparát. Fotoaparát tak nabízí stále pouze rozlišení CIF (320 x 240 obrazových bodů). Fotoaparát používá CMOS čip a nabízí dvojnásobné digitální přiblížení. Pořízené fotografie je možné v telefonu editovat. TFD displej Xplore G88 nabízí rozlišení 160 x 240 obrazových bodů a podporuje pravděpodobně 65 000 barev, i když některé zdroje hovoří o podpoře zobrazení až 262 000 barev. Zásadním vylepšením je tedy pouze vysouvací koncepce novinky, díky které nový Xplore G88 nabízí alfanumerickou klávesnici a pětisměrný joystick, předchozí model se ovládal pouze pomocí dotykového displeje. I nový model je možné ovládat pomocí dotykového displeje a stylusu uloženého v pravém dolním rohu telefonu.

Xplore G88 je dvoupásmový (900/1800 MHz), nabízí datovou podporu GPRS třídy 10 a nabízí možnost připojení pomocí infraportu nebo USB datového kabelu. Další výbavu obstarává dvaatřicetihlasé polyfonní vyzvánění, Grafitti 2, vestavěné hry, podpora multimediálních zpráv MMS, vestavěný e-mailový klient, Wap 2.0 a Java. Telefon bude pro domácí trh standardně dodáván v čínské i anglické lokalizaci. Rozměry Xplore G88 jsou 100 x 50 x 21 milimetrů a hmotnost se standardní baterií je 115 gramů. Se standardní baterií Li-Ion 850 mAh, by měl hongkongský smartphone vydržet dvě hodiny hovoru nebo přes osm dní v pohotovostním stavu. Smartphone se bude prodávat ve stříbrném provedení s modrým podsvícením kláves.

Novinka Xplore G88 svojí specifikací a vlastnostmi nijak nezaujme. Předností tohoto smartphone má být podle slov výrobce cena, která zatím nebyla zveřejněna, ale má být na dvoutřetinové úrovni obdobné konkurence. Výrobce počítá i s prodejem v Evropě. Stávající model Xplore G18 se prodává například v Itálii a Francii, kde by se Xplore G88 mohl začít prodávat v létě. Zástupce společnosti GSPDA nám potvrdil také zájem o český trh. Kdy by se mohly výrobky tohoto asijského výrobce u nás objevit, však zatím nevíme. V budoucnu by jsme se od tohoto výrobce měli dočkat výkonnějších a po všech stránkách vyspělejších modelů.