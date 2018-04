Bude to nejlepší opravdu malý smartphone s Androidem?

Pokud má dnes nový smartphone displej velikosti pod pět palců, pak se téměř jistě jedná o levný přístroj se slabou výbavou. Pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo je už několik let kolekce Xperia Compact od Sony.

Aktuální XZ1 Compact je dnes nejvýkonnějším malým smartphonem, hardware totiž sdílí se svými vzrostlejšími sourozenci XZ1 a XZ Premium. Jediným rozdílem je zmenšený displej, který však znamená i příjemné rozměry a tím pohodlnou obsluhu jednou rukou, což prostě o velkých smartphonech prohlásit nemůžeme.

Z webu amerického regulačního úřadu FCC utekla kusá data o chystané malé xperii, která vzhledem k načasování zřejmě nebude přímým nástupcem zmíněné XZ1 Compact, i když to samozřejmě nelze vyloučit. V každém případě by mohlo jít o zajímavý telefon.

Data FCC uvádějí půdorysné rozměry přístroje 64,63 × 135,42 mm a také úhlopříčku displeje 126,06 mm, což odpovídá 5 palcům.

Pro srovnání připomeňme, že proporce XZ1 Compact jsou 64 × 129 mm a displej má úhlopříčku 4,6 palce. Nová xperia tedy bude téměř stejně široká a jen malinko vyšší.

Sony už na CESu u představených novinek XA2 a XA2 Ultra předvedlo, že umí displej roztáhnout až zcela k bočním okrajům a tento postup nepochybně zopakuje i u chystaných modelů, u vrcholových pak ještě ve větší míře.

První xperia s displejem 18:9? Spíše nikoli

Do uvedeného půdorysu by se pohodlně vešel 5palcový panel poměru 16:9 i modernějšího 18:9 (2:1). V prvním případě by byly jeho rozměry 61,8 × 109,9 mm a displej by zaujímal asi 77,5 procenta čelní plochy. Proporce 18:9 displeje pak vychází 56,4 × 112,7 mm a tento by ukrajoval 72,6 % čela telefonu.

Vzhledem k tomu, že by ve druhém případě byly okraje široké v součtu přes 8 milimetrů, předpokládáme, že bude použit spíše panel typu 16:9, který dokáže čelní plochu využít mnohem efektivněji. Displej by byl totiž skutečně až k okrajům, na které by zbývaly necelé 3 milimetry.

Indicie tedy naznačují, že Sony chystá velice zajímavý kompaktní telefon, který bude mít při nižších rozměrech, než mají základní iPhony posledních čtyř generací, o poznání větší displej.

Pokud nakonec půjde o nástupce loňské XZ1 Compact, bude to znamenat tradičně nasazení nejrychlejšího čipu - v tomto případě Snapdragonu 845 – a celkově prvotřídní parametry včetně velmi dobré výdrže baterie, kterou je poslední generace xperií pověstná.

Za necelé tři týdny se otevřou brány barcelonského výstaviště při příležitosti dalšího ročníku MWC, ovšem vzhledem k načasování nevidíme velké šance, že by tam Sony novou kompaktní experii opravdu ukázalo. Mnohem reálnější je termín v závěru první poloviny roku.