XnView Pocket - luxus zadarmo!

Mít možnost prohlížet si na kapesním počítači obrázky a fotografie je věc jistě užitečná a nejen proto existuje pro Pocket PC slušná řádka kvalitních image browserů. Valná většina z nich ovšem patří mezi komerční aplikace s cenou několik desítek USD a kvalita těchto placených prohlížečů obrázků se navíc dost liší. Naštěstí existují i výjimky, které vůbec nic nestojí a přitom patří mezi velmi kvalitní nástroje na prohlížení a konverze různých grafických formátů. Jedním z takových programů je XnView Pocket od XZeos Software.



XnView patří mezi nejzajímavější a nejkvalitnější freewarové prohlížeče a konvertory obrázků pro Windows, Linux, Mac OS X a řadu dalších operačních systémů, a to především díky podpoře téměř 400 grafických formátů včetně těch opravdu hodně exotických. XZeos Software nabízí za 39 EUR upravenou komerční verzi XnView pro Windows pojmenovanou XnView Deluxe a také freewarový XnView Pocket pro Pocket PC 2000 (s procesory MIPS a SH3) nebo Pocket PC 2002/2003 s procesory ARM/XScale.



XnView Pocket se nemůže pochlubit stovkami podporovaných grafických formátů, ale s většinou těch nejpoužívanějších pracovat umí. Konkrétně se jedná o formáty 2BP, BMP, GIF, JPEG/JFIF, PNG, PCX, PBM/PGM/PNM, TARGA, TIFF a XBM/XPM. Všechny tyto formáty umí program načíst, při konverzích lze obrázky ukládat do formátů BMP, GIF, JPEG a PNG. XnView Pocket nabízí celkem pět módů náhledů (viz jednotlivé screenshoty) obrázků a fotografií včetně zobrazení detailního výpisu souborů a módu imitujícího filmový pás.



Při zobrazování souborů můžete využít jejich třídění podle názvu, datumu, typu souboru, jeho velikosti a dalších parametrů. Samotný prohlížeč funguje mimo hlavního okna také ve fullscreenu, kde můžete používat i několik přechodových efektů ve slideshow. Pro usnadnění manipulace se soubory má XnView Pocket jednoduchý systém bookmarků a také systém pro výběr více náhledů současně. Soubory lze samozřejmě také přejmenovat, zkopírovat na jiné místo nebo je smazat. Hodně zajímavá je možnost nechat si přímo na Pocket PC zobrazit EXIF metadata a také IPTC informace, což umožňuje například prvotní analýzu expozice fotografie a prohlížení mnoha dalších údajů včetně poznámek přidaných ke snímku apod.

























































































Velikost a kvalitu náhledů si můžete nastavit sami, na výběr jsou pevně dané rozměry od 30 x 30 až po 80 x 80 obrazových bodů. V případě potřeby lze u souborů vypnout zobrazování jejich názvu a orientovat se pouze pomocí náhledů. U slideshow lze v preferencích programu aktivovat přechodové efekty, nastavit prodlevu mezi zobrazovanými soubory, zvolit si defaultní pozadí a případně i přidat zvukový soubor přehrávaný na pozadí slideshow. XnView Pocket umí stejně jako jeho kolega XnView sám sobě přiřadit jednotlivé formáty grafických souborů, což by vám mohlo výrazně usnadnit prohlížení obrázků a fotografií na kapesním počítačiXnView Pocket není jen pouhý prohlížeč, ale můžete v něm obrázky také částečně upravit. Program nemá žádné kreslící funkce, zato funkcí na barvové a efektové úpravy je na freewarovou aplikaci docela slušná řádka. Patří mezi například nastavení jasu, kontrastu a úprava gamma korekcí stejně jako filtr pro redukci šumu, zaostření obrázku a jeho oříznutí. Samozřejmostí jsou změny velikostí obrázků a jejich rotace včetně bezeztrátových rotací u JPEG fotografií.XnView Pocket dále umí posílat vybrané obrázky e-mailem a grabovat screenshoty Windows CE i jednotlivých aplikací vyjma her, u kterých to většinou nefunguje. Stručně řečeno, XnView Pocket je špičkový image browser s nadprůměrnými možnosti prohlížení a slušnými schopnostmi úprav obrázků a fotografií, s jejichž vizuální kontrolou nemusíte čekat až na přítomnost notebooku či desktopu. Značnou výhodou programu je jeho nulová cena a XnView Pocket si tedy právem zaslouží náš Palmare Tip.