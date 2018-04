Xircom CreditCard GPRS: rychlá data pro váš notebook

Především v souvislosti s postupným rozšiřováním paketové technologie GPRS do všech mobilních sítí se začíná prosazovat také mobilní přistup k datům. Ať už jde o vybírání elektronické pošty či surfování po internetu, trvalé připojení a účtování za objem přenesených dat nás přesvědčuje o své výhodnosti. Jediný problém ale zůstává se samostatným modemem. V praxi je většinou nepřijatelné, abyste měli mobil podporující GPRS stále připojený k počítači. Jakékoliv propojení kromě Bluetooth se totiž po čase používání ukáže jako nepraktické. Nejen profesionálové proto sahají po GSM modemech integrovaných v PC kartách.

Jeden z největších světových výrobců periferií pro notebooky, Xircom, vyslyšel prosby uživatelů a vytvořil GPRS kartu pracující v pásmu 900/1800 MHz, alternativně také na 900/1900 MHz. Vkládá se do běžně používaného slotu typu II, tedy jako Nokia Cardphone 2.0. Kromě základních funkcí v podobě datového přenosu rychlostí až 14,4 kbps, možnosti odesílání či přijímání textových zpráv a faxů vám nabídne také výše zmiňované GPRS. Tím, že si dokáže vyhradit 4+2 timeslotu, patří mezi nejrychlejší GPRS modem současnosti. Většina přístrojů totiž nabízí pouze 3+1, přičemž do konce roku bychom se měli dočkat inovací firmwaru vedoucí maximálně k přenosu 4+1 timesloty.

Uvážíte-li, že s mobilní kanceláří se dosti často můžete pohybovat v místech se slabším pokrytím operátorů, pak zajisté uvítáte citlivou vysokofrekvenční část, která by si měla poradit s příjmem signálu až do -102 dBm. Pozornost si zaslouží i možnost připojení lehké hands-free sady (bondovky) k vedení hlasových volání a máte-li rádi nejrůznější indikátory, pak vás potěší LED dioda oznamující připojení do sítě, aktivitu linky, došlou textovku nebo příchozí volání.

U mobilních zařízení je hned po funkcích nejdůležitější odběr. Zatímco v pohotovostním režimu si karta v průměru řekne o 20 mA, při přenášení dat maximální možnou rychlostí to bude už 305 mA, tedy přibližně stejně jako výše vzpomenutý Cardphone.

Přestože Xircom je už v pořadí druhý, kdo představil PC kartu s vestavěným GPRS modemem, stále budeme ještě nějaký ten měsíc pro rychlý přístup k datům odkázáni na mobilní telefony. Přes původní záměry výrobce se totiž s komerční verzí CreditCard GPRS setkáme až začátkem příštího roku.