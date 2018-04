Xiino - nová hvězda internetových prohlížečů pro Palmy

V oblasti komunikací a internetu, které díky neuvěřitelně dynamickému rozvoji technologií (včetně mobilních komunikací) zažívají patřičný boom, to platí několikanásobně. Z tohoto pohledu je samozřejmé, že i japonská firma ILINX ( ILINX), známá svým webovským prohlížečem Palmscape, musí na tento vývoj patřičně odpovědět.



A jejich odpověď se jmenuje XIINO.



Již z názvu je vidět, že se nejedná o "pouhou" novou verzi osvědčeného produktu, ale že jde o produkt naprosto nový. Tento dojem je navíc podpořen prvním pohledem do dokumentace či instalací testovací verze, kdy narazíme na problém - nový prohlížeč není datově kompatibilní se starým!



Výrobce totiž důrazně informuje o tom, že nelze mít na stejném Palmu oba programy, neboť vnitřní datové struktury nejsou kompatibilní a instalace Xiino je přepíše původnímu Palmscape. Naštěstí je součástí instalačního balíku i konverzní utilita, která umožní konvertovat původní záložky a obsah cache do nové formy. Bohužel, tato úprava není vratná, takže před instalací je důsledně potřeba všechno zazálohovat.



A co nám Xiino přináší? Jeho zakoupením získáme prohlížeč, který se snaží co nejvěrněji přiblížit prohlížečům na stolních počítačích a jejich schopnostem. Já za největší přínos tohoto programu pokládám právě tuto snahu, která dokonce vede k pokusu implementovat do Palmu možnost spouštění Java scriptů, což pokládám za dost závažný aspekt. Stále je ale nutno počítat s tím, že prohlížeče stolních počítačů jsou o mnoho kroků napřed a mnoho stránek stále nebude zobrazeno tak, jako na vašem PC. Program navíc podporuje - kromě protokolů http a https - i protokol ftp, což se někdy možná může hodit (byť osobně si myslím, že největší sláva ftp serverů je pryč...). Prohlížeč nepodporuje zobrazování WAP stránek, takže pro jejich prohlížení je potřeba použít jiný produkt.



Program má poměrně rozsáhlou část věnovanou nastavení, která sama dokazuje, s jakým systémem "máme tu čest".

Na první stránce můžeme mj. nastavit proxy server, ale - bohužel - pouze pro protokoly http a ftp, protokol https nepochopitelně chybí. Z mého pohledu se jedná o mrzutou záležitost, neboť jsem chtěl systém nejprve vyzkoušet na emulátoru a zkusit přístup do eBanky, což se tedy ukázalo jako nemožné - prohlížeč se bez proxy nemohl připojit k zabezpečeným stránkám a proxy nešla nastavit, takže jsem se dostal do začarovaného kruhu.



Mimochodem - ničeho jsem nedosáhl ani v reálu, neboť při pokusu o připojení do eBanky se mi na obrazovce objevilo, že mám starou verzi Internet Exploreru, která není podporována, takže si mám nainstalovat novou. Hmmmm... Takže můj sen, moci přes Palm a GPRS do eBanky, stále čeká na své splnění...



Tento prohlížeč umožňuje zobrazovat obrázky, přičemž je na uživatelově nastavení, zda se budou stahovat automaticky či pouze na uživatelovu žádost.



Velká pozornost je věnována nastavení bezpečnosti tohoto prohlížeče, přičemž i zde je na uživateli, co všechno je povoleno. Můžeme nastavovat rozdílnou úroveň zabezpečení pro cookies (automaticky akceptovat, manuální akceptace po souhlasu majitele, nemožno akceptovat), Java scripty (povoleny - zakázány) a možnost downloadu souborů (automaticky, po souhlasu majitele, nepovoleno). Bohužel, s tím downloadem to není moc slavné, neboť Xiino opět podporuje pouze .prc a .prb koncovky, což je dle mé zkušenosti použitelné poměrně zřídka.



Při downloadu jsem narazil na vlastnost, která mne moc nenadchla - v případě pokusu o downloadu .zip souboru mne program informoval o tom, že tuto koncovku nemá implementovanou, a zda chci otevřít soubor externím programem. Naivně jsem dal ano, takže Xiino vesele načítal, ale po načtení se buď nestalo vůbec nic, nebo jsem dostal zprávu systému o neznámém formátu, avšak soubor samozřejmě nikde uložen nebyl a já nevěděl ani přesnou http adresu toho zipu, abych ho mohl stáhnout jinak...



Na poslední stránce nastavení můžeme vidět seznam všech certifikátů, které máme nainstalovány. Během testování jsem vyzkoušel přístup na různé zabezpečené stránky, ale pouze jednou mi bylo umožněno certifikát serveru uložit - to se ale podařilo bez problémů.



Xiino samozřejmě podporuje off-line prohlížení již stažených stránek, k čemuž lze uživatelsky přizpůsobit velikost cache. Jako doplněk k tomuto prohlížeči by měl existovat doplněk s názvem Cruiser, který by měl umožňovat synchronizaci záložek a dávkovou synchronizaci obsahu mezi palmem a stolním počítačem, avšak v současné době není v anglické jazykové verzi k dispozici. Při jeho použití by mělo být možno podle symbolů u stránek v cache paměti rozlišit aktuálnost obsahu. Zatím musím psát o budoucím čase, neboť tato část je v tuto chvíli dostupná pouze v japonštině... :-(



Bohužel, Xiino v současné době nepodporuje žádný z Palmů s vyšší rozlišovací schopností, jako je Handera 330 či některý z palmů Sony. Já jsem testoval program na své Handeře v maximalizovaném režimu a - naštěstí - jsem za celou dobu testování nepozoroval žádný problém, který by mne nutil tento režim změnit, ale samozřejmě se těším na implementaci Hi-res rozlišení.



Na druhé straně je potřeba ještě uvést alespoň nějaká pozitiva - Xiino umožňuje uložit načtenou stránku jako položku v poznámkách (memo), a dokonce - a to mne silně zaujalo - pracovat s rozšiřujícími kartami! Takto se mi povedlo prohlíženou stránku uložit jednoduše na mou CF kartu - super! Program vytvoří na kartě adresář Palm/Programs/Xiino a tam se stránky - které lze překopírovat či přemístit - uloží. Při prohlížení cache si potom můžeme vybrat zobrazení všech položek, které jsou na kartě uloženy.



Podle dostupné dokumentace není v současné době v anglické verzi implementována funkce kanálů - channels - a kromě již zmíněného Cruiseru se ještě dočkáme dalších podpůrných programů - Xiino Xip, který by měl umožnit download a instalaci ZIP souborů, a Xiino Mail - SMTP/POP3 emailový klient. Osobně mi část Xip velmi chyběla a doufám proto, že bude k dispozici co nejdříve.



Závěrem musím konstatovat, že jsem se po vyzkoušení a otestování tohoto programu s ním jen těžko loučil...