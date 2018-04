XIII_2: Skrytá identita

Akční hra se vším všudy, tak asi tak bychom velmi krátce charakterizovali nejnovější střílečku od Gameloftu. Agent XIII je tajný agent, pro jistotu ani nemáme jeho jméno, abychom jej nemohli vyzradit. Jeho úkolem je starat se o ty nejtěžší mise a úkoly, které mu americká vláda zadá. XIII není žádný James Bond, vybrané způsoby příliš nepěstuje a raději nepřátele zabíjí, než aby si s nimi hrál nebo snad s nimi sdílel lože.

Jeho specializace jsou vojenské operace. Umí zacházet s většinou dnes známých zbraní a nedělá mu problém zabíjet ani holýma rukama. To vše bylo už v prvním díle? Máte pravdu, novinkou v tomto díle je, že budete hrát nejen za agenta XIII, ale i za jeho přítele. Nepřátelská zběhlá agentka má totiž zálusk na všechny vaše přátele a váš tým je tedy v ohrožení, a protože se do hry připletla i mexická mafie, se kterou nemáte moc dobré vztahy, o akci je opravdu postaráno.







Abyste se naučili zacházet se svými vojáky, je na začátku hry připraven rychlý tutorial, který vám řekne, co dělat na žebříku nebo jak se skáče a střílí. Poradí vám i s obchodem a vždy, když byste měli dělat něco nového, vám sdělí jak na to. Tipy nejdou vypnout, ale vzhledem k tomu, že je jich o poznání méně než u jiných her Gameloftu, celkem to nevadí.

Náplň hry se od minulého dílu nezměnila. Hlavní náplní hry je zabíjení. I když na rozdíl od prvního dílu budete muset občas zapřemýšlet, jak na nepřítele. Bezhlavé střílení kolem sebe totiž zabírá jen v nižších úrovních, když postoupíte dál, budete mít problém s tím, aby vám stačila munice na velmi silné nepřátele. Horkou novinkou v tomto typu hry je obchod, kde si můžete nakoupit vybavení na další boje. V obchodě nekupujete jen obyčejné zbraně, ale především vylepšení svého zdraví, abyste měli více životů nebo abyste dostávali z lékárniček více zdraví. Zbraň si můžete koupit jen jednu, ale není moc potřeba.

Poměrně velkou výhodou je koupit si vylepšení munice, abyste dostávali z nalezených zbraní více munice nebo dokonce jí měli nekonečno. To závisí na tom, kolik vylepšení koupíte. Nákupy můžete provádět vždy až po misi a nakupujete za mince, které posbíráte cestou. Tato novinka se zdá jako podružná, ale věřte, že hře dodala novou svěžest. Obchod totiž skrývá i dvě nejtěžší obtížnosti, které musíte koupit, aby se odemkly. Jinou možností, jak se vylepšit nebo doplnit síly jsou bonusy, které nacházíte cestou nebo je získáváte z padlých nepřátel.





Přesila je slabé slovo

Váš úhlavní nepřítel není proti vám sám a dokonce se spolčil i s mafií, takže nepřátel bude všude plno. Jednotky mafie a agenty od sebe není třeba rozlišovat, protože je stejně třeba zabít všechny. Rozdělení je tu především kvůli příběhu. Vás bude zajímat především to, jak co nejlépe a nejrychleji jednotky ničit. Ve hře je totiž několik různých vojáků, kteří používají různé zbraně, mají odlišnou inteligenci a výdrž, neexistuje univerzální rada, jak je zabíjet. Snažte se ale co nejvíce vyhýbat střelám, protože lékáren je ve vyšších úrovních čím dál tím méně.

Vaše postava umí některé základní chvaty a pohyby, které můžete za další peníze rozšířit, takže se je nebojte proti nepříteli použít. Je mnohem účinnější jej zabít potichu zezadu zblízka než se dostat do přestřelky. Množství nepřátel a jejich kvalita se odvíjí od obtížnosti hry. Chování jednotek je stále stejné, takže můžete velmi lehce předvídat, jak se budou chovat.

Aby vám boj tvůrci alespoň trochu usnadnili, budete ve hře nacházet nejrůznější předměty, které můžete použít jako zbraň. Házet se dá téměř vším, co není nějak připevněno k zemi. Bohužel si tyto předměty nemůžete přenášet s sebou. Jakmile ho vezmete do ruky, XIII ho hodí po nejbližším nepříteli. Výhoda těchto předmětů je v tom, že dokážou nepřítele ochromit nebo rovnou zabít, podle toho, jak jsou silní. Takový ochromený nepřítel se dá potom velmi jednoduše zabít pistolí nebo jinou palnou zbraní.

Proti silným nepřátelům je také dobré nezůstat stále na jednom místě, ale trochu se pohybovat, aby vás nemohli tak lehce zaměřit. Pozor si musíte dávat při skákání, váš hrdina se totiž uprostřed skoku najednou zastaví a spadne dolů, doskok si prostě musíte vyzkoušet sami dřív, než o něco půjde.







Máte řidičák?

Během hry se dostanete i do situací, kdy nebude vaše síla stačit a budete muset využít nějaký dopravní prostředek nebo další věci. Tyto mezihry jsou dobré na rozptýlení od neustálého střílení do nepřátel, takže vám hra nepřijde tak monotónní. Většina podobných řešení jsou jen obyčejné, jednoduché minihry integrované do hlavního děje. U XIII 2 jsou ale zvládnuté stejně dobře jako celá hra, a navíc navazují na příběh, za což si tvůrce zaslouží pochvalu. Příběh je totiž velmi silný a díky tomu, že se nemusíte omezit jen na procházení budov nebo ulic, kde se setkáváte s nepřáteli, je celistvější a více vás vtáhne do děje.









Po grafické stránce není hře mnoho co vytknout. Čistá grafika plná detailů a animací se stává pro Gameloft standardem a ani v této hře nechybí. Při boji dokonce z nepřátel stříká krev. Ale i vaše krev se často objeví, protože oproti podobným hrám je XIII 2 o něco těžší. A navíc má dva velmi těžké módy, které prověří vaše herní dovednosti. Základní dvě obtížnosti byste měli dohrát celkem bez problémů, ale „Masakr“ je opravdu těžký a rozhodně jej nedohrajete na jeden zátah. Často se stane, že díky banální věci váš hrdina zbytečně zemře, a protože nejsou v této obtížnosti žádné záchytné body, musíte celou úroveň hrát znovu.

Proč hrát?

Výjimečně vydařená akční hra. Hodně nepřátel, několik různých zbraní, bonusy a možnost dokupovat nové dovednosti a v neposlední řadě skvělá grafika posunula tuto hru do čela herních žebříčků.







Jak objednat?

Odešlete SMS ve tvaru YOPE FXRWM na číslo 9002279

Naše YOP cena: 79 Kč

Klady a zápory

+ grafika, více zbraní

+ obchod s dovednostmi

+ možnost házet věcmi a ovládat stroje

- zvláštní styl skákání

- hru nelze uložit uprostřed úrovně