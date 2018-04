Hlídejte si rodinu a dům snadno a rychle. Navíc jen za dva tisíce

Potřebujete si na dálku zkontrolovat byt nebo dům? Chcete vědět, co dělají děti nebo váš „miláček“ a rovnou je na dálku napomenout? Ještě před pár lety to znamenalo komplikovanou instalaci kamery a dalšího zařízení pro komunikaci. Problémem byl i přenos obrazu a zvuku.

S nástupem zařízení takzvaného internetu věcí se však situace mění. Ceny klesají a zařízení jsou komplexnější. Xiaomi YI Dome je kamera, která pohlídá dům či byt, můžete přes ní komunikovat a to vše přes mobil. Ovládání je snadné a cena 1 890 korun v české distribuci je slušná. Tento model má rozlišení 720p, tedy HD, ale v zahraničí lze koupit i verzi s rozlišením 1080p, tedy full HD. Rozdíl v ceně je 20 dolarů, ceny bez tuzemské DPH jsou zhruba 1 400 a 1 900 korun. Ale pozor, aplikace pro Evropu pracuje jen s mezinárodními verzemi kamery, to kdybyste se pustili do nákupu na čínských obchodech.

Design kamery není špatný, testovali jsme bílou verzi, varianta s vyšším rozlišením je černá. Na druhou stranu je kamera docela nápadná a relativně velká, takže se bude špatně schovávat, pokud byste chtěli její použití nepřiznávat. Lze ji přimontovat na zeď, ale také postavit kamkoliv. Vlastně jedinými limity jsou dosah domácí wi-fi sítě a elektrická zásuvka. Kamera totiž nemá baterii, což je asi její největší nedostatek. Když ji vytáhnete ze sítě, vypne se.

Přesto je důležité najít pro kameru vhodné místo. Má záběr 118 stupňů, ale natáčí se o 360 stupňů dokola a také nahoru a dolů. Pokud tedy kameru umístíte u okna, můžete sledovat pokoj i prostor venku, třeba zahradu. Pod kontrolou budete mít oba prostory.

Instalace je relativně snadná, ale svérázná. Do telefonu se musí nainstalovat aplikace (je zdarma pro Android i iOS), vybrat domácí wi-fi síť a následně se spojit s kamerou, která nemá displej, tak místo toho mluví. Pak se kamerou přečte z displeje mobilu vygenerovaný QR kód a je to hotovo. Není to příliš intuitivní, ale podařilo se nám to v podstatě na první pokus.

Ještě než začnete svůj domov a případně okolí šmírovat, doporučujeme do kamery vložit paměťovou kartu. Tam se do smyčky ukládá nepřetržitý záznam z kamery. V zahraničí by mělo být možné ukládat nahrávky i do cloudu, ale tato služba je placená a nám se ji aktivovat nepodařilo. Ale není to nutné a vlastně ani není nezbytně nutné nahrávat kompletní provoz. Záleží, na co ji potřebujete.

Kamera se ovládá čistě přes smartphone a přístup k ovládání může mít více členů domácnosti. V základním režimu se lze ke kameře ze smartphonu kdykoliv připojit a sledovat živě, co se právě děje. Přes mobil můžete s kamerou točit dokola nebo nahoru a dolů. Lze fotografovat nebo natáčet videa, obojí se ukládá do mobilu. Funguje to spolehlivě, respektive záleží na domácí wi-fi síti, do které je kamera připojená. V běžných podmínkách to funguje zcela bez problémů.

Obraz je velmi dobrý, rozlišení stačí a kamera si statečně poradí i s nízkým osvětlením. V noci pak používá infračervené světlo, takže ji lze použít i ve tmě. A opět, výsledek je velmi dobrý.

K dispozici je intercom se dvěma režimy. Buď můžete pasivně poslouchat, nebo můžete s protistranou přes kameru i komunikovat, má totiž zabudovaný reproduktor. Hovor přes mobil to nenahradí, ale použitelné to je. Spíš si musíte dávat pozor, abyste protistranu nepřekvapili. Když to nečeká, tak se může pořádně vylekat - vyzkoušeno.

U kamery si můžete nastavit i několik bodů, které bude sledovat, třeba pelíšek zvířete, vchodové dveře a přes okno auto zaparkované před domem. Samozřejmě vše musí být viditelné z jednoho místa. Kamera bude tyto body sledovat, a když se k ní připojíte, postupně vám všechny automaticky zobrazí.

Jednou z nejpraktičtějších funkcí je pohybový senzor, který sleduje pohyb a na ten vás upozorní ve stavovém řádku na smartphonu. Vždy pak nahraje krátké video, kde je pohyb zaznamenaný. Vše je možné nastavit, takže „alarmy“ kamera posílá jen v době, kdy jste v práci, nebo o víkendu, když nejste doma. Můžete si nastavit intenzitu upozornění a další parametry.

V našem případě pracoval pohybový senzor spolehlivě, je to dobré upozornění na to, že se doma něco děje. Po přehrání videa se samozřejmě můžete pustit do živého sledování a můžete domů zavolat. V případě zloděje je nejjistější zavolat policii a spíš na kameru neupozorňovat. Když ji zloděj vytáhne ze sítě, už nic nenahraje, ale než k ní přistoupí, tak ho natočí a krátké video pošle nebo záznam uloží na paměťové kartě.

Nutno dodat, že kamera je dost nápadná, a pokud se začne za nezvanou návštěvou natáčet, tak v naprostém tichu ji nelze přeslechnout. Informační diodu lze vypnout, ale hluku motorku si v tiché místnosti asi každý všimne. Takže Xiaomi Yi Dome alarm nenahradí, ale základní bezpečnostní prvek to je. A je výrazně levnější a univerzálnější v použití.

Kameru pro test zapůjčil obchod Xiaomimobile.cz.