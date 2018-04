Xiaomi se daří a rozšiřuje výrobu vlastních procesorů

Mezi čínskými výrobci Xiaomi náleží pomyslná bronzová pozice a oproti loňsku si v uplynulém čtvrtletí výrazně polepšilo (více zde). Xiaomi kromě nových modelů začalo loni pracovat na vývoji vlastní čipové sady, jež dostala název Surge S1 a výrobce ji použil u modelu Mi 5c, tedy v odlehčené variantě loňského vrcholného modelu Mi 5. Připomeňme, že návrh vlastních čipů rozhodně není mezi výrobci zcela běžný. Z těch současných to umí Apple, Samsung, Huawei a nově Xiaomi.

Stejný krok se Xiaomi rozhodlo učinit i letos, jen s tím rozdílem, že Mi 6c, tedy derivát aktuálního topmodelu, bude pohánět zbrusu nová čipová sada Surge S2.

Pro Xiaomi čipy opět vyrábí tchajwanská společnost TSMC, a to 16nm procesem a je to opět osmijádrový čip (4× Cortex-A73 taktu 2,2 GHz a 4× Cortex-A53 taktu 1,8 GHz). Grafiku má na starost jednotka Mali G71MP12 a podporovány jsou rychlé paměti LPDDR4 a úložiště typu UFS 2.1. Server Xiaomi Today doplňuje, že oficiální označení čipu by mohlo být také Surge X1.

Existovat budou dvě verze telefonu, jež se budou lišit velikostí pamětí. Základní model bude mít 4 GB RAM a 64GB úložiště, vyšší varianta nabídne 6 a 128 GB.

Parametry fotoaparátů se však lišit nebudou. Hlavní bude mít 12MPix snímač Sony IMX386 a stabilizovanou optiku, čelní fotomodul pak bude mít 5MPix senzor. Dřívější spekulace přitom zmiňovaly duální foťák z nadřazeného modelu Mi 6.

Známy zatím nejsou parametry displeje. Spekuluje se o 5,1palcovém Full HD panelu (1 080 × 1 920 pixelů) se zaoblenými hranami (2,5D). Zajímavou informací přitom je, že by displej měl zaujímat ještě větší procento čelní plochy než u původní Mi 6. Pruh nad a pod displejem má totiž být centimetrový, boční kraje pak jen šíře 2,5 milimetru.

Cena základní verze bude 1 999 juanů (6 600 korun), varianta se 128GB úložištěm pak přijde na 2 499 juanů (8 300 korun). Telefony Xiaomi se v tuzemsku už prodávají oficiálně (více zde), přesto ceny nebudou tak příznivé jako v Číně.