Hodně muziky za málo peněz. Test Xiaomi Redmi S2

Porazit čínské Xiaomi na poli cenově dostupných smartphonů není vůbec jednoduché. Firma chrlí jeden levný model za druhým a je schopna zákazníkům dát hardware, který nezřídka někteří soupeři prodávají i dvakrát dráž. Snad jediné, co může Xiaomi v rozletu zastavit, je dost nepřehledná nabídka.

Ostatně, v této smršti se objevilo i Xiaomi Redmi S2, které se představilo ve světové premiéře při otevření oficiálního Xiaomi obchodu v nákupním centru Černý Most v Praze. Záplava modelů v nižších cenových kategoriích je u Xiaomi ohromující: je tu populární Mi A1, levné Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, Redmi 6, Redmi 6A a právě Redmi S2. A teď se k tomu přidají novinky Mi A2 a Mi A2 Lite. To všechno jsou modely s cenou v rozmezí od 3 500 do 5 500 korun, rozdíly jsou často malé.

Redmi S2 patří kamsi doprostřed této sestavy, stojí 4 400 korun. Zlatá střední cesta nemusí být v této vlastní konkurenci úplně ideální, protože stačí připlatit tisícovku a zákazník dostane model s mnohem lepším displejem a výkonnějším hardwarem. A kdo chce šetřit, má zas možnost získat model s výbavou jen o malý stupínek horší.

Jaký smysl tedy Redmi S2 má?

Jednou z výhod tohoto modelu je, že jakožto novější typ ctí některé módní trendy a především má novější Android. Tradiční prostředí MiUI tu běží na Androidu 8.1, zatímco u řady výše zmíněných sourozenců najdeme Android jen sedmičkový nebo i starší. Výjimku v tomto výčtu tvoří Redmi Note 5 a Redmi 6 a 6A, což jsou modely s aktuálním Androidem. Smartphony Mi A1, A2 a A2 Lite, které mají čistý Android, pak patří do programu Android One s včasnými aktualizacemi systému.

Plusy a mínusy Proč koupit? velký displej

dobrý výkon

elegantní design

Proč nekoupit? horší jemnost displeje

za malý příplatek lze mít lepší model

chybí NFC Kdy? V prodeji Za kolik? 4 400 Kč

Typy 6 a 6A mají menší 5,45palcový displej, Redmi Note 5 je dražší model s výkonnějším hardwarem a šestipalcovým displejem s Full HD rozlišením. To Redmi S2 se musí spokojit na úhlopříčce 5,99 palce s rozlišením 1 440 x 720 pixelů. Kdo chce tedy cenově dostupný model Xiaomi s obřím displejem a prostředím MiUI, pro toho je Redmi S2 tou levnější ze dvou voleb.

Jaký je displej?

Někde u Xiaomi šetřit museli a bylo to právě u displeje. Zcela upřímně, raději bychom si připlatili za některý z typů s Full HD panelem. Podobně jako u nedávno testovaného Huawei Y7 Prime 2018 i tady je na šestipalcové úhlopříčce nízké rozlišení znát a displej neposkytuje tak ostrý obraz, jak můžete být zvyklí. Navíc jeho čitelnost na přímém slunci také nepatří ke kdovíjak skvělým, displej je tedy určitou slabinou a je to daň za nízkou cenu telefonu. Někdo ji bude ochoten zaplatit, s displejem se samozřejmě žít dá, ale když je tu tolik podobných voleb, lze si za jen o něco málo vyšší obnos dopřát lepší obraz.

Ale nižší rozlišení tolik nezatěžuje hardware...

To je pravda, ale zrovna Xiaomi Redmi S2 s tímto nemusí mít úplně velké starosti. Testované provedení má solidní procesor Snapdragon 625, což je sice starší čip, ale stále s dostatkem výkonu. Navíc tu jsou solidní 3 GB RAM a to znamená, že systém u Redmi S2 běhá hezky svižně a nepozorujeme tu žádné dramatické zpomalování a zadrhávání.

Jaké je zpracování?

Telefon se nám po stránce vzhledu líbí. Redmi S2 patří k telefonům s plastovým tělem, které však imituje kov, a to vcelku zdařile. Plast je přitom docela odolný a na rozdíl od kovového těla u takto levných telefonů bude i pevnější. Při pádech zůstávají v hliníkových krytech (obzvlášť těch levnějších modelů) výrazné vrypy, u tvrdého plastu je situace z tohoto hlediska o něco lepší.

Telefon působí bytelně, zpracování je opravdu výborné, všechno lícuje jak má a tělo je pevné. Telefon padne dobře do ruky, překvapí, že je hodně tenký: tloušťka těla je jen 8,1 mm a navíc se telefon k bokům zužuje. Hrany jsou příjemně zaoblené, totéž platí pro rohy, jejichž tvar pak svým zaoblení mírně kopíruje displej. Opět je tu vidět, že se muselo trochu šetřit, a tak rámečky okolo obrazovky zůstávají vcelku výrazné, i když má displej moderní poměr stran 18:9. Ale za danou cenu si není nač stěžovat.

Má nějaké zajímavé prvky výbavy?

Ani moc ne, u levného smartphonu nemůžeme očekávat kdovíjaké zázraky. Ale je tu vše, co by mohl méně náročný uživatel potřebovat. Na zádech je například čtečka otisků prstů, ale chybí tu odemykání obličejem. Telefonu schází NFC, takže musí uživatelé zapomenout na platby mobilem.

Ze zajímavých funkcí můžeme jmenovat speciality MIUI v podobě zabezpečeného „druhého prostoru“, tedy oddělené domovské obrazovky. A také možnost spouštět některé aplikace duálně, tedy že v nich může mít uživatel zadány dva různé účty a k těmto nezávisle přistupovat. Ve spojení s oním druhým prostorem to může přinést zajímavé možnosti oddělení soukromého a pracovního života.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je velmi solidní, akumulátor modelu má kapacitu 3 080 mAh, a to v kombinaci s dobrým hardwarem a nízkým rozlišením displeje přináší pohodovou výdrž zhruba dva dny na jedno nabití. Samozřejmě lze telefon vybít i rychleji, ale u cílové skupiny asi nebude Redmi S2 tolik v provozu, jako u náročnějších uživatelů. Delší výdrže lze také docílit, ale už to chce zbytečné uskromnění. Telefon má klasický microUSB konektor.

Jak fotí?

Fotoaparát Redmi S2 je duální a má rozlišení 12 a 5 megapixelů, slouží především k hrátkám s hloubkou ostrosti. Světelnost je f/2.2, což znamená, že v horším světle foťáku poměrně rychle dochází dech, ale to se tak nějak dá u levného modelu očekávat. Celkově fotoaparát příjemně překvapí, na danou cenu podává solidní výkon.

Za pozornost tu stojí také přední kamera, která má rozlišení 16 megapixelů a světelnost 2.0, rovněž má také vlastní diodový blesk. Selfie snímky tedy mohou být o něco kvalitnější, než snímky z hlavního fotoaparátu, ale záleží na podmínkách. Čelnímu foťáku ovšem chybí automatické ostření. Ale pro selfie nadšence je to velmi lákavá volba.

Mám si ho pořídit?

Xiaomi Redmi S2 je velmi lákavý přístroj střední třídy, který má ovšem hromadu konkurentů. Osobně bychom si raději pořídili model Redmi Note 5, který se

3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti, tedy porcí jako u Redmi S2, vyjde na 5 499 korun. Má mnohem lepší displej, výkonnější hardware a baterii s kapacitou

4 000 mAh. Za tato vylepšení 1 100 korun navíc podle nás stojí.

Kdo chce šetřit, může si pořídit třeba Redmi 5 za 3 399 korun, dostane o trochu menší displej, slabší hardware i starší Android, ale jinak v mnohém velmi podobnou výbavu jako u Redmi S2.

Konkurentů je samozřejmě dost i u jiných značek. Třeba stylový Alcatel 5 stojí 5 000 korun a má nedoladěný hardware. Modely Alcatel 3x a 3V stojí kolem

4 500 korun, ale i tady najdeme určité ústupky v hardwaru. Huawei nabídne se šestipalcovým displejem zmíněný Y7 Prime 2018, který sice stojí 5 000 korun, ale má velmi atraktivní design. Honor bude mít podobný, byť trochu konzervativnější model 7C.