Xiaomi chce být jedničkou. Tímto modelem útočí na konkurenci cenou

20:07 , aktualizováno 20:07

Do redakce nám dorazila jedna z novinek od Xiaomi představených před koncem loňského roku. Už tehdy se o příchodu globální verze nepochybovalo, Redmi 5 Plus by totiž mohl být pro Xiaomi klíčovým modelem na jeho cestě k sesazení Samsungu z pozice mobilní jedničky. Novinka láká solidním zpracováním a nízkou cenou, té je ovšem podřízena výbava.