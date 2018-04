Xiaomi představilo „celodisplejové“ novinky za bezkonkurenční ceny

Čínské Xiaomi po loňském oslabení letos očekává rekordní prodeje. Podle odhadů vedení by celkový objem vyexpedovaných...

Samsung králem, Apple se překonal a všichni se bojí Xiaomi

Prodeje smartphonů stále rostou. Do první pětky největších výrobců se opět dostalo čínské Xiaomi. To by mělo příští rok...