Čínský zázrak s pořádnou baterií a LTE. Test Xiaomi Redmi 3s

Modely Redmi od čínského Xiaomi patří tradičně k zajímavým cenově dostupným smartphonům. Na náš trh se neoficiální cestou dostávají v podstatě už od začátku značky, tehdy patřily opravdu k populárním modelům. Jenže pak nastoupily i u nás LTE sítě a ty většina modelů čínské stoupající hvězdy nepodporuje. Tedy ne kompletně.

Avšak model Redmi 3s to zásadně mění. Alespoň ve verzi, ve které nám jej k testu dodal distributor Xiaomimobile.cz, jde o první model značky, který podporuje kompletní v Česku (a v Evropě) podporované LTE frekvence. Tedy i specialitu v podobě 900 MHz, které se český Vodafone nedávno téměř kompletně zbavil (více zde). Redmi 3s je tak smartphonem, který splní nároky místních uživatelů.

Co je vlastně zač?

Redmi 3s je chytrý telefon nižší střední třídy a prodává se ve dvou verzích. Levnější se 2 GB RAM a 16 GB paměti vyjde na čtyři tisíce korun, varianta se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti stojí 4 722 korun. Ve výbavě přitom nechybí nic zásadního. Kromě zmíněné podpory LTE tu je i duální slot na SIM v hybridní verzi, což znamená, že druhý slot pojme místo SIM i microSD kartu.

Pětipalcový displej má HD rozlišení (720 × 1 280 pixelů) a používá IPS technologii. Nechybí tu čtečka otisků prstů a telefon má i infraport, takže se dá použít jako dálkové ovládání. Procesorem tu je Snapdragon 430, což není kdovíjaký silák, ale méně náročným uživatelům postačí. Foťák má rozlišení

13 megapixelů a dobrou světelnost. Ohromí však hlavně baterií s kapacitou 4 100 mAh. Výbava je tedy vcelku kompletní, chybí nám v ní jedině NFC.

To zní dobře, ale nevypadá moc obyčejně?

Na první pohled je Redmi 3s takový nenápadný smartphone, který nebudí velkou pozornost. Na dnešní dobu je to vcelku příjemně kompaktní kousek, za což může onen pětipalcový displej. Rámečky nejsou nijak extrémně tenké, ale Redmi 3s rozhodně není přerostlé. Jeho rozměry jsou 139,3 × 69,6 × 8,5 mm, hmotnost je 144 gramů.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělá výdrž baterie

dobrá výbava

výhodná cena

kvalitní zpracování

Proč nekoupit? komplikovanější uživatelské prostředí

průměrný výkon

nemá NFC Kdy? V prodeji Za kolik? 4 000 Kč

Hmotnost není nijak nízká, za což může kovová konstrukce. Tělo je převážně z kovu, jen v horní a spodní části zad je plast. Přechody do boků jsou hezky zaoblené a Redmi 3s díky tomu skvěle padne do ruky a působí v ní opravdu výborným dojmem. Zpracování je na smartphone této cenové kategorie vynikající. Další kladné body.

Dobře, mluvili jste o té výdrži. Tak jaká je?

Opravdu výborná. Baterie s vysokou kapacitou a relativně nenáročný hardware v čele s HD displejem jsou výhodnou kombinací pro rekordní výdrž. Skoro se nám až nechce věřit, že takto velikou baterii do kompaktního těla u Xiaomi nacpali, ale je tomu tak. V praxi totiž telefon vydrží opravdu hodně dlouho. Vybít ho za dva dny vyžaduje opravdu extrémní perné používání, většina uživatelů by měla zcela bez problémů nabíjet klidně jednou za tři dny.

Když jsme pak telefon používali jen jako druhý záložní přístroj, na kterém jsme jen občas zkontrolovali e-maily, výdrž samozřejmě rapidně stoupla. Po pěti dnech takového provozu klesl ukazatel nabití asi na 40 %, poté nás zkoumání výdrže přestalo bavit.

Telefon není vybaven žádnými specialitami, co se nabíjení týče. Používá klasický microUSB konektor namísto nastupujícího USB-C, chybí bezdrátové nabíjení, je tu jen proprietární rychlé dobíjení, což dnes bývá docela standard.

Co displej, je dobrý?

IPS panel tu určitě nedělá ostudu. Na úhlopříčce pět palců je HD rozlišení dostatečné, byť to není žádná extrémní jemnost. Barvy jsou solidní, byť z ostrého úhlu trošičku blednou. Celkově je displej solidní standard, který nijak zásadně nenadchne, ale ani neurazí.

Jak to fotí?

Také velmi slušně, na telefon za čtyři tisíce korun dokonce hodně dobře. Třináctimegapixelový fotoaparát má světelnost f/2.0, což přispívá ke slušné kvalitě snímků. Ale stále platí, že dobré jsou fotky především za dobrého světla, v horším světle kvalita rychleji klesá.

Fotoaparát není kdovíjak rychlý v ostření, je tedy třeba být trochu trpělivý a ideálně mu pomoci výběrem ostřícího bodu na displeji. Foťák má trochu problémy s velkými kontrasty a v horším světle jsou snímky trochu bledé, nicméně v dané cenové kategorii jsou výkony hodně dobré. Špatný rozhodně není ani pětimegapixelový selfie fotoaparát.

Je na něm něco špatně?

Inu, vyloženě špatně nikoliv. Čtečka otisků funguje spolehlivě, stejně jako všechny funkce pro telefonování a vše obvyklé. Ale několik ústupků tu je. Při ovládání by se nám například líbilo, kdyby senzorové klávesy pod displejem byly podsvícené. Asi nejkontroverznější součástí tak bude samotné uživatelské prostředí.

Xiaomi totiž tradičně používá prostředí MIUI, které vychází z Androidu, v tomto případě z Androidu 6.0. A MIUI je tak trochu své a má po celém světě řadu fanoušků, ale i odpůrců. Zatímco v dobách třeba ještě Androidu 4.0 přinášelo hodně výhod a možností navíc, dnes už rozdíl není tak zásadní a vývojáři Googlu mnohé věci vyřešili pro uživatele elegantněji.

Stále sice platí, že v MIUI se lze v nastavení hrabat doslova až do nekončena a pokročilí uživatelé si tu nastaví první poslední, jenže většina lidí o to nestojí. A nechce zdlouhavě hledat řešení, když jim zrovna něco nefunguje tak, jak by si představovali. MIUI vůči čistým verzím Androidu 6 nebo 7 působí tak trochu kostrbatě a zastarale, byť uživatelské možnosti jsou tu ohromující. V dané cenové kategorii by ovšem podle nás Redmi 3s bylo lepším smartphonem, kdyby mělo čistý Android.

Mám si ho pořídit?

Pokud patříte k pokročilejším uživatelům androidích smartphonů, ale nechcete příliš utrácet, může to být to pravé pro vás. Opravdu na Redmi 3s za dané peníze nevidíme žádnou zásadní chybu. Ano, bude pomalejší než mnohem dražší a výkonnější smartphony, nebude fotit tak skvěle, ale ve své cenové kategorii je to výborný kousek. Navíc zde trochu kritizované prostředí MIUI může být naopak pro některé zájemce výhodou.

Důležité je, že Redmi 3s se už není třeba bát. Je to kompletně funkční telefon, což platí především pro LTE sítě, které jsou jinak u Xiaomi stále problematické.

Redmi 3s tak pro našince dává mnohem větší smysl než novější a výkonnější Redmi 4, které je právě uváděno na trh, jenže (alespoň zatím) ve verzi bez LTE 800 MHz. Pozor, na trhu se objevují i varianty Redmi 3s bez LTE 800 MHz, při koupi je třeba pečlivě vybírat.

Konkurentů je jinak na trhu spousta. Ostatně, před časem bylo Redmi 3s účastníkem našeho srovnávacího testu osmi levných smartphonů (více zde). Vyšlo z něj s naším doporučením jako jediný smartphone s pětipalcovou úhlopříčkou displeje. Konkurenty ovšem moc nenajdete u tradičních značek, ty většinou prodávají výrazně dráž. Výjimkou může být třeba nový Alcatel Shine Lite, který oproti Redmi 3s tratí v případě baterie, jinak má výbavu podobnou a stojí 4 990 korun.