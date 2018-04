Xiaomi Redmi 2S odhaleno. Cenový hit bude menší a lehčí

Redmi 1S se proslavilo výborným poměrem výkonu a ceny, tedy především na domácím čínském trhu, kde stojí v přepočtu pod tři tisíce korun. Jelikož Xiaomi zatím v Evropě oficiálně nepůsobí, prodávají telefony této značky nezávislí dovozci. Redmi 1S tak v Česku stojí okolo pěti tisíc korun.

Nástupce 1S dostane předvídatelné označení Redmi 2S. Chystaná novinka byla odhalena pomoci databáze Čínského telekomunikačního úřadu a testu výkonnosti AnTuTu. Nový model si ponechá TFT displej rozumné velikosti, tedy s úhlopříčkou 4,7 palce. I rozlišení zůstane při starém, tedy HD (1 280 × 720 obrazových bodů). Zobrazení by tak stále mělo být slušné, respektive ve své třídě nadprůměrné.

Díky minimálním okrajům okolo displeje bude nový model menší. Rozměry předchůdce jsou 137 × 69 × 9,9 milimetru, připravovaná novinka ubere na šířku i výšku. Její rozměry budou 134 × 67,2 × 9,9 milimetru. Potěšitelný je razantní úbytek hmotnosti. Doufejme, že ne na úkor kvality zpracování. Předchůdce má hmotnost 159 gramů, nástupce zhubne na 134 gramů.

Nový model bude mít opět čtyřjádrový procesor, ovšem s nižší taktovací frekvencí. Předchůdce používal procesor s taktem 1,6 GHz, novinka bude mít takt 1,2 GHz. Nový procesor však má 64bitovou architekturu, konkrétně jde o moderní procesor Qualcomm Snapdragon 410. Grafický procesor bude Adreno 306. Výkonu by mělo mít nové Xiaomi tedy stále dostatek.

Operační paměť zůstane na hodnotě 1 GB, nezmění se ani velikost uživatelské paměti. Pojme 8 GB dat a půjde dále rozšířit pomocí paměťových karet. Xiaomi používá vlastní systém MIUI, novinka dostane nejnovější verzi postavenou na Androidu 4.4.4. Předchůdce má systém MIUI postavený na Androidu 4.3.

Zachován zůstane osmimegapixelový fotoaparát s LED bleskem. Přední kamerka si polepší na dvoumegapixelové rozlišení. Velkým plusem nového levného Xiaomi bude podpora 4G sítí LTE. Jenže zatím je potvrzena podpora pouze těch čínských. Vstup na západní trhy by však měl znamenat i podporu evropských LTE sítí.

Nový model bude na rozdíl od předchůdce v základním provedení jednosimkový, i když pravděpodobně bude existovat i Dual SIM verze. Bluetooth konektivita bude ve verzi 4.0 a wi-fi podporuje standardy b/g/n. Kapacita baterie naroste na 2 200 mAh.

Kdy Xiaomi nový model představí, je zatím tajemstvím. Očekávaným startem expanze na vyspělé trhy by mohl být veletrh CES v americkém Las Vegas, který začíná zkraje příštího roku. Čínská premiéra by mohla být ještě dříve, tedy za pár dnů. Evropská premiéra by se potom měla odehrát na veletrhu MWC v únoru.