Uvnitř je o dost lepší. Test Xiaomi Redmi 2

Xiaomi nemá zbytečně širokou nabídku modelů, vystačí si s dvojicí základních modelových linií. Tou základní jsou modely řady Redmi, dříve nazývané Red Rice nebo také po čínsku Hongmi. Nejnovějším přírůstkem do této modelové linie je typ Redmi 2, který navazuje na předchozí nejlevnější typy značky Redmi a vylepšený Redmi 1s.

I tentokrát se novinka tváří, jako by šlo jen o drobné vylepšení předchozího Redmi 1s. Jenže zdání klame, telefon sice na pohled stejně vypadá, ale tentokrát nejde o pouhé hardwarové vylepšení vnitřností při ponechání původního šasi. Je to zcela nový model, který přináší vylepšení v každém ohledu.

Plusy a minusy Proč koupit? kompaktní rozměry

dobrá výbava

kvalitní displej

Proč nekoupit? trochu okoukaný design

chybí LTE Kdy? V prodeji Za kolik? 4 799 Kč

Jako obvykle i u tohoto modelu láká Xiaomi na atraktivní cenu. Ta čínská je sice na hony vzdálená české realitě, na druhou stranu Redmi 2 je za 4 799 korun hodně atraktivní kousek. Možná ne vůči konkurenci tak suverénní jako předchozí generace, ale to nic nemění na tom, že je to velmi povedený smartphone.

Vzhled a konstrukce: starý kabát, trochu zabraný

Na první pohled se Xiaomi Redmi 2 od svých předchůdců nijak neliší. Stejné tvary, stejné rozmístění ovládacích prvků, tlačítek i rozložení fotoaparátu. Nic se tu nezměnilo, designéři Xiaomi si opět docela ulehčili práci. Jenže proč si ji neulehčit, když je design Redmi tak elegantní a nadčasový, že doposud nezestárnul.

Přesto tu ke změnám došlo. Redmi 2 totiž zhublo a ztracené gramy se takříkajíc projevily i na jeho figuře. Odtučňovací kúra znamená, že smartphone je v každém rozměru o něco menší než předchůdci. Spíš než designéři tak měli práci „krejčí“, kteří museli stávající oblek telefonu trochu zabrat.

Pokles hmotnosti ze 158 na 133 gramů je v ruce hodně znát. A ačkoli rozměry 134 x 67,2 x 9,4 mm na papíře nevypadají o tolik menší (pokles o 3, 1,8 a 0,5 mm), rozdíl v praxi je taktéž velmi znatelný. Úhlopříčka displeje zůstala zachována na hodnotě 4,7 palce, takže telefon působí kompaktnější i na pohled. A to i přesto, že žádná radikální minimalizace rámečků se tu nekonala, ty jsou pořád dost výrazné.

Nové dostupné Xiaomi působí v ruce také velmi příjemným dojmem. Zadní kryt, který bude na výběr v několika barvách, sice není z žádného měkčeného plastu, ale pryč je relativně tvrdý povrch předchozích verzí. Plast je tu docela příjemný na omak a neklouže z ruky. Zpracování je velmi povedené. Kryt na svém místě drží skvěle a nevydá ani hlásku, přitom jde relativně snadno sejmout, není třeba se obávat o nehty a vynakládat jakkoli větší sílu. Výrobce tu jednoduše dopiloval osvědčený koncept, který opět funguje o něco lépe než dříve.

Displej a ovládání: známé možnosti

Ani po stránce ovládání se toho na první pohled moc u novinky nezměnilo. Telefon opět pohání Android s uživatelskou nadstavbou MIUI. Verze systému je 4.4.4, uživatelské prostředí je tu ve verzi 6. Tradičními přednostmi prostředí je jsou jeho přehlednost a široké možnosti nastavení chování. Kdo se nechce v nastavení moc rýpat, bude v podstatě spokojen se základem. Pokročilí uživatelé si však dosyta užijí široké možnosti nastavení různých detailů.

Jedním z nich je například i chování notifikací a to, kde a jak se mají zobrazovat. Zda jen v seznamu notifikací až po stažení lišty, nebo se ohlašovat ikonou v liště. A nebo se dají notifikace vypnout zcela. Tyto vlastnosti se dají nastavit u každého nainstalovaného programu zvlášť, nebo také kompletně najednou. Můžete tedy mít nastaveny výjimky a některé programy vás nemusí svými notifikacemi otravovat.

V nastavení systému mohou potěšit třeba takové drobnosti, jako že telefon ztlumí vyzvánění, pokud máte právě puštěný diktafon, nebo naopak že budík bude (či nebude, jak chcete) znít i v případě zcela ztlumené hlasitosti. Systém je opět rychlý a svižný, nezaznamenali jsme jakékoli potíže. Nikde se nic nezadrhává, snad jen start fotoaparátu tu trvá trochu déle, než bychom čekali.

Hardware telefonu prošel opět aktualizací. O pohon se tak stará novější čtyřjádro Qualcomm Snapdragon 410, kterému sekundují 1 GB RAM a grafika Adreno 306. Existuje i výkonnější verze s dvojnásobnou RAM (a dvojnásobnou uživatelskou pamětí), ta u nás zatím k dispozici není. Displej s úhlopříčkou 4,7 palce má opět HD rozlišení (1 280 x 720 pixelů). Je typu IPS a o jeho kvalitách platí totéž, co o předchozích modelech – moc mu toho vytýkat nelze.

Běžné funkce: příjemně plynou

Námi testovaná verze měla 8 GB vnitřní paměti, což je relativně standardní porce. Pro uživatele je tu od počátku něco přes 5,5 GB. Opět se tu nedočkáme třeba NFC, ale další moderní výbava tu přítomna je. Špatné je to opět ovšem z hlediska podpory LTE. U Xiaomi se stále nenaučili pracovat se všemi frekvencemi a tak telefon podporuje LTE pásma 1 800 a 2 600 MHz, což znamená že si LTE užijete pouze ve městech a to nejspíš ještě jen některých. Ani v Praze jsme LTE nechytali tak často jako s telefony se širší podporou pásem. To je obrovská škoda, tento drobný nedostatek kazí jinak opravdu výtečný dojem z telefonu.

Redmi 2 opět podporuje dvojici SIM, obě jsou formátu micro. Telefonní funkce i funkce pro práci se zprávami jsou zcela standardní a známe je už z předchozích modelů. Po funkční stránce tu opět není co řešit, potěší opět detaily jako možnost filtrovat příchozí hovory podle všemožných pravidel.

Co se softwarové výbavy týče, začínající uživatele může překvapit, že je nutné doinstalovat i některé základní Google aplikace. Obchod Play tu sice předinstalován je, ale další aplikace už si většinou musí uživatel dohrát, jinak je bude v nabídce menu hledat marně. Naopak zbytečných programů navíc tu je také minimum, takže uživatel si může telefon opravdu přizpůsobit obrazu svému.

Fotoaparát: ani ten nevybočuje

Xiaomi Redmi 2 je smartphone, který vlastně spoustou svých parametrů nijak nevybočuje z běžného průměru střední třídy. Platí to i pro jeho fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření a diodový blesk. Ale jako v řadě případů, i tady dovede být Xiaomi v praxi lepší, než slibují papírové parametry.

Pravda, u foťáku to možná chce trochu štěstí nebo trpělivosti. Nevíme úplně čím to, ale ne vždy se podařilo fotoaparátu správně zaostřit. Snímky pak sice nejsou vyloženě rozostřené, ale tak nějak na nich jistá míra neostrosti poznat je. Bohužel na displeji telefonu to samozřejmě z náhledu poznat není, projeví se to až při prohlížení v počítači. Jistější je tedy pořídit snímků více.

Pokud se foťáku podaří strefit ostrost, pak snímky opravdu překvapí. Mají líbivé barevné podání (to se dá v nastavení trochu utlumit) a i v horších světelných podmínkách vypadají tak nějak prosvětleně. Šum tu sice je a úroveň detailů při plném zvětšení také nepatří na špičku, ale to příliš důležité není. Snímek na sociálních sítích bude vypadat jako z mnohem dražšího smartphonu.

Fotoaparát nabízí i funkce pro pokročilejší uživatele, ale přepnutí na „manuální“ režim umožní jen ručně nastavovat citlivost ISO a vybírat z přednastavených profilů vyvážení bílé. Foťák má i scénické režimy, panorama a samozřejmě i HDR. To se může občas hodit, protože za intenzivního světla může mít fotoaparát trochu problém s kontrasty. Rozlišení čelního fotoaparátu stouplo na 2 megapixely, což stačí na solidní selfie. Pokud jste ovšem jejich milovníky, asi nebude Redmi 2 vaší ideální volbou.

Shrnutí: opět o kus lepší

Xiaomi Redmi 2 na to moc nevypadá, ale v každém ohledu je to příjemnější smartphone než jeho předchůdci. A ti si od nás vysloužili víc než dost chvály, takže je jasné, že ve střední třídě tu máme opět další velmi atraktivní model.

Jenže od doby, kdy čínská značka začala udivovat svými kvalitními smartphony svět, přeci jen nějaká doba uplynula a možnosti volby jsou mnohem širší. Za cenu podobnou jako u Redmi 2 (4 699 korun, tolik stojí telefon v e-shopu xiaomimobile.cz, terý nám telefon zapůjčil) můžete získat celou řadu jiných smartphonů včetně těch s plnohodnotnou podporou LTE. Ale je pravda, že značková konkurence je stále o něco dražší.

Třeba u Samsungu si LTE telefon s podobnou výbavou za podobné peníze nekoupíte, myslet si můžete jen na staronový model SIII Neo za 4 990 korun. Microsoft má pod značkou Nokia lákadlo v podobě povedené Lumie 735, ale ta stojí 6 290 korun. Dvousimkový typ 730 bez LTE stojí o 300 korun méně. A třeba za povedené LG G3s zaplatíte dle oficiálního ceníku stále 6 990 korun. V zeštíhleném portfoliu Sony najdeme typ Xperia M2 za 5 490 korun, ovšem s mizerným qHD displejem.

Teprve u čínského Huawei začíná být situace zajímavější, jeho LTE model G620s stojí 5 190 korun. Ostrá konkurence pro Xiaomi ovšem přichází od dalších čínských značek, byť často bez LTE. Sem můžeme počítat i české značky Sencor a Cube1. Vzhledem k mizerné podpoře LTE u Xiaomi pak stojí za zvážení koupě Honor 3c, což je smartphone vlastně hodně podobných parametrů, jen s vynikající cenou 3 900 korun. Soupeřem pro Redmi 2 může být i starší model Redmi 1s, který u nás pořídíte asi o 600 korun levněji než novinku. Pokračovat můžeme třeba THL T6 Pro za 3 499 korun nebo maratoncem s ohromnou výdrží baterie THL 4400 za necelých 5 tisíc. Výběr je opravdu bohatý.