Xiaomi vylepšilo čínský super hit Redmi. Vyšší výkon nestojí o moc víc

Xiaomi své modely rádo vylepšuje postupně. Aktuální model má téměř jistotu, že se dočká hardwarového updatu a teprve po něm jej nahradí zcela nové provedení. Xiaomi to vlastně dělá podobně jako Apple, který také u iPhonu dvě generace po sobě nechává totožný design a změní jen vnitřnosti.

Čínská firma však tuto taktiku aplikuje prakticky v celém portfoliu. Teď došla v případě upgradu řada na cenově nejdostupnější model Red Rice. Na první pohled zůstalo vše při starém, zvenku od sebe starý a nový model vlastně ani nemáte šanci poznat, protože jsou zvnějšku zcela shodné. K vylepšením došlo jen uvnitř.

Nový hardware jen s malým příplatkem

Telefon dostal místo čtyřjádra Mediatek silnější čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon MSM8228 s taktem jader 1,6 GHz a grafiku Adreno 305. Kapacita RAM paměti zůstala na 1 GB. Více místa má však uživatel pro aplikace a další data, protože ze 4 GB byla vnitřní paměť navýšena na 8 GB. Vylepšená novinka stojí na českém trhu zhruba 5 500 korun, původní model o asi 500 korun méně.

Vzhledem k malému příplatku se určitě vyplatí koupě novější varianty, ovšem ne kvůli silnějšímu procesoru, ten v praxi pozná málokdo. Významnější je v tomto případě větší porce paměti, díky níž se nemusíte tolik omezovat při instalaci aplikací, které tak není nutné mít na kartě.

Silnější procesor samozřejmě také může zaujmout. Zatímco předchozí model dosahoval v benchmarku AnTuTu hranice zhruba 15 000 bodů, novinka si polepšila na výsledky přes 20 000 bodů. Je tedy výkonnější než třeba Samsung Galaxy S3, jehož výprodejová cena u nás nedávno klesla na 6 tisíc korun.

Další novinkou je, že přístroj má už rovnou od začátku prodeje verzi operačního systému založenou na Androidu 4.3 namísto 4.2 u původní verze. Opět spoléhá na uživatelské prostředí MiUi, aktuálně ve verzi 24.0.0. Systém dostává pravidelné týdenní aktualizace, takže opět platí, že je vše špičkově odladěné a telefon funguje velmi svižně. Uživatelské prostředí má lepší reakce než mnohé drahé top-modely zavedených výrobců.

Ostatní zůstává

Podpora dvou SIM karet, 3G sítí, Bluetooth 4.0, povedený 4,7 palcový HD displej i solidní 8Mpix fotoaparát s automatickým ostřením i přisvětlovací diodou tu zůstávají. Fotoaparát podává opravdu přesvědčivé výsledky a v dané cenové kategorii patří rozhodně k těm nejlepším. S výměnnou procesoru za silnější a nejspíš i trochu po energii lačnější kus zůstala zachována i kapacita výměnné baterie. Ta činí 2 000 mAh a je pro běžný provoz dostačující.

Telefon jsme tentokrát nepodrobovali tak intenzivním testům, ale z krátkodobějších zkušeností i ohlasů uživatelů po světě se zdá, že Redmi 1s má přece jen trochu vyšší spotřebu energie než starší Red Rice. U něj jsme bez problémů dosahovali dvou dnů relativně perného používání na jedno nabití, u Redmi 1s je to spíše den a půl. Někteří uživatelé hlásí i mnohem horší výkony, ale zdá se, že jde o softwarovou chybu v MiUi a ta by měla být brzy odstraněna s aktualizací systému.

Pro ostatní zkušenosti s Xiaomi Redmi 1s platí v podstatě to, co jsme napsali v recenzi předchozího modelu Red Rice. Je to povedený cenově dostupný smartphone bez výraznějších chyb. A i když mu za posledních pár měsíců vyrostlo více soupeřů, stále jde o jednu z nejatraktivnějších voleb vedle přístrojů, jako jsou Motorola Moto G, Sencor Element P500 nebo třeba nový Alcatel OneTouch Idol 2.

Chytré tlačítko za pár korun

Novinkou v nabídce příslušenství je chytré tlačítko MiKey pro vložení do sluchátkového konektoru jack 3,5 mm. Je to hodně kontroverzní kopie tlačítka Pressy, které si získalo velkou podporu na serveru Kickstarter. Zatímco Pressy se sotva teď chystá k uživatelům, kteří jej v crowdfundingové kampani podpořili, MiKey si již můžete bez potíží koupit. S modelem Redmi 1s jej přitom v některých případech (třeba na portálu xiaomimobile.cz) dostanete zdarma. Jinak tato chytrá věcička stojí necelých 100 korun.

MiKey je určeno především pro telefony se systémem MiUi. K jeho fungování je potřeba aplikace MiKey, kterou si musíte do telefonu stáhnout zvlášť, v obchodě PlayStore dostupná není. Vyzkoušeli jsme, že tlačítko a aplikace fungují i s jinými telefony než s těmi používajícími MiUi, ovšem v tomto případě není vždy vše stoprocentně spolehlivé.

Ono úplně spolehlivé není ani tlačítko samo. Je vidět, že vznikalo narychlo a že je oproti originálnímu Pressy méně promyšlené. V aplikaci lze definovat jednotlivé akce pouze na počet stisků tlačítka, kombinace dlouhých a krátkých stisků, jako by mělo umět Pressy, tu možná není. Tlačítko může spouštět libovolné funkce či aplikace na jeden až deset stisků. Na jednu sekvenci stisků přitom lze mít nastaveno i více akcí, pak se na displeji objeví nabídka, co chce uživatel momentálně spustit.

U MiUi zařízení se dá nastavit i řada systémových akcí (například pořízení screenshotu, zámek otáčení displeje, ztlumení vyzvánění a další), které u telefonů s běžnou verzí Androidu nefungují. Nicméně spouštění libovolných aplikací funguje na téměř kterémkoli telefonu. U některých přístrojů jsou však reakce na stisk tlačítka docela pomalé, standardně trvá reakce jednu až dvě sekundy. Je dobré si v nastavení odladit rychlost stisků, protože jinak se může často stávat, že telefon zareaguje na menší počet stisků, než uživatel učiní.

Aplikace MiKey také čas od času hlásila, že žádá aktualizaci, ale při této operaci na kterémkoli telefonu vždy havarovala. Proto je nutné opět ručně stáhnout novou verzi programu, což však také znamená odinstalování původní verze. A nastává nutnost vše znovu nastavovat.

MiKey má především po aplikační stránce ještě co dohánět, odladění není ideální. Nicméně jako experiment za stovku může být zajímavým příslušenstvím. Záleží ovšem také na konkrétním telefonu. Tlačítko totiž nejlépe sedí v přístrojích, které mají konektor v rovné ploše, nikoli v oblé části těla. A i v případě rovného povrchu mnohdy zůstane tlačítko mírně povytaženo, někdy o několik desetin, někdy třeba i o celý milimetr.