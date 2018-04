Xiaomi Phone 2: nejvýkonnější smartphone světa za lidovou cenu

Xiaomi Phone 2 svými tvary připomíná iPhone 4/4S, splést byste si jej ale mohli i se Samsungem Galaxy S II. Dotykový displej s úhlopříčkou 4,3 palce a rozlišením 1 280 × 720 pixelů totiž obepíná tmavý rámeček, v jehož spodní části jsou tři dotyková tlačítka. Dodavatelem tohoto IPS panelu je japonský Sharp.

Displej tak sice nedosahuje velikosti současných špiček Galaxy S III nebo HTC One X, jeho úhlopříčka však znamená celkově menší rozměry telefonu (62 × 126 × 10,2 mm). Postranní lem okolo displeje je navíc velmi tenký, má necelé 4 milimetry.

Xiaomi Phone 2 je vůbec prvním smartphonem, který pod kapotou ukrývá čtyřjádrový Snapdragon S4. Tato čipová sada od Qualcommu je zárukou nebývalého výkonu a zároveň vysoké výdrže baterie. Snapdragon S4 se vyrábí 28nm procesem, tedy modernějším, než tomu je u konkurence (Tegra 3 se vyrábí 40nm technologií, Exynos od Samsungu 32nm procesem). Připomeňme, že stejný čipset Qualcomm nasadil do svého tabletu, který je ale dost drahý (více v dřívějším článku).

Během představení telefonu došlo i na výsledky ve známých testech. V benchmarku Quadrant tento telefon dosáhl na téměř 7 800 bodů, což je výrazně více než v případě Galaxy S III.

Energii bude smartphone čerpat z akumulátoru kapacity 2 000 mAh a komu nebudou vadit navíc 2 milimetry v pase, sáhne po verzi s baterií o kapacitě 3 000 mAh. Snapdragon S4, využívající architektury Krait, má navíc v porovnání se starší generací S3 energetický odběr nižší o více než 60 procent.

Operační paměť má velikost 2 GB, což je v porovnání s nejlepší konkurencí rovnou dvojnásobek. Jediným slabším místem výbavy proto v tomto ohledu zůstává 16 GB vnitřní paměti, kterou bohužel nebude možné dále rozšířit. Telefon půjde do prodeje s nejnovější verzí operačního systému Android Jelly Bean.

Vestavěný fotoaparát má rozlišení 8 magapixelů, světelnost F2.0 a ohniskovou vzdálenost 27mm. Využívá technologie zpětného osvětlení (BSI), kdy je fotocitlivá vrstva uložena před tranzistory, čímž na ni dopadá více světla. Maximem při pořizování videí bude Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu.

Překvapivá je cena telefonu, která činí 1 999 juanů, což odpovídá zhruba 310 dolarům. I po připočtení DPH a nákladů na dopravu cena nepřesáhne 8 tisíc korun. Xiaomi Phone 2 prý navíc v ruce budí dojem poctivého zařízení, a tak výrobce ani v tomto ohledu nijak nešetřil. Telefon by měl být v Číně uveden do prodeje už v říjnu, později by měl být dostupný i na dalších trzích.