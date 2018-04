Dosud nevídané: nové Xiaomi míří exkluzivně do kamenných prodejen

Firma totiž svou popularitu postavila výhradně na on-line prodeji, díky čemuž mohla smartphony nabízet za zajímavé ceny. Celou strategii už dříve popisoval viceprezident společnosti Hugo Barra (více zde).

Podle aktuálních zpráv však Xiaomi na ryze internetovém prodeji nelpí a v následujících čtyřech letech hodlá po světě otevřít tisícovku kamenných prodejen. Šéf společnosti Lei Jun však nespecifikoval lokality, kde by měly obchody vzniknout. Zde musíme připomenout, že třeba v Česku, kde Xiaomi oficiálně nepůsobí, se jeho telefony prodávají samozřejmě i v prodejnách a dokonce i v domovské Číně lze telefony této značky koupit v kamenném obchodě.

Xiaomi má už dlouho v plánu expanzi mimo domovský čínský trh, hovoří se především o Spojených státech, ale i Evropě. Dosud se však odvážila na půl cesty do Indie, která byla díky velké poptávce po cenově dostupných smartphonech, které Xiaomi pochopitelně umí nabídnout, logickým terčem.

Samsungu občas vyčítáme až nepřehlednou nabídku, ovšem portfolio Xiaomi rovněž není úplně snadno čitelné. V červnu výrobce uvedl model Redmi 3S a nově představené „plusko“ se parametry odlišuje jen nepatrně.

Obrazovka má tedy úhlopříčku 5 palců a rozlišení HD (720 × 1 280 pixelů). Android 6.0 Marshmallow obohacený o uživatelské rozhraní MIUI.

Rozměrově nejde o žádné monstrum, což dokazují půdorysné proporce 69,6 × 139,3 mm, v pase má telefon 8,5 mm. Vyšší tloušťku vysvětluje nadprůměrně velký akumulátor kapacity 4 100 mAh, který by se do štíhlejšího těla jednoduše nevešel.

Použita je čipová sada Qualcomm Snapdragon 430 s 8jádrovým procesorem taktu až 1,4 GHz a grafickou jednotkou Adreno 505. Systém je nainstalován na 32GB rozšířitelném úložišti a hospodaří se 2 GB operační paměti.

Hlavní fotoaparát má 13MPix snímače, čelní primárně pro autoportréty a videohovory je pětimegapixelový. Nechybí ani snímač otisků prstů coby stále oblíbenější náhrada za zdlouhavá ruční zadávání hesel. Redmi S3 Plus podporuje všechny datové přenosy včetně LTE, ovšem patrně opět bez „českých“ frekvencí.

To nás však ale nemusí příliš trápit, jelikož Redmi 3S Plus bude v prodeji výhradně v Indii, a to u několika smluvních prodejců za 9 499 rupií, což je asi 3 400 korun. Xiaomi sice v tomto regionu již nabízí příbuzný model Redmi 3S Prime se 3 GB RAM za ještě nižší cenu (8 999 rupií, 3 240 korun), ovšem pouze on-line.

Naproti tomu model 3S Plus bude k dostání pouze v kamenných prodejnách, tedy zatím ne přímo ve značkových obchodech Xiaomi, zatím jen u několika smluvních partnerů. Dosti podobné modely si tak vzájemně nebudou konkurovat.