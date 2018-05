O Xiaomi Mi 8 se toho v posledních týdnech napsalo hodně. Není divu, spekulace smartphonu předpovídaly až pohádkovou výbavu včetně několika prvenství. Tyto zvěsti se nakonec naplnily.

Čínští výrobci vždy své novinky uvádějí v několika paměťových variantách, Xiaomi však v případě výročního modelu uvedla rovnou celou kolekci a základní Mi 8 doplňuje nejvyšší varianta s dovětkem Explorer Edition a levnější model SE.

Mi 8: první Android s velmi přesným 3D skenováním obličeje

Nové xiaomi byste si mohli snadno splést s iPhonem X. Oblé hrany, displej rozprostřený po téměř celé čelní ploše, masivní výřez a vertikálně umístěné objektivy fotoaparátu oddělené diodou. To vše najdete i u Mi 8, byť nevyužitý pruh pod displejem je u něj zřetelnější. V každém případě je inspirace dosud nejlepším iPhonem zřejmá a výrobce se za to evidentně nikterak nestydí.

Displej je dominantou zařízení, je to Super AMOLED jednotka od Samsungu a zabírá 88,5 procenta plochy. Má úhlopříčku 6,21 palce, rozlišení FHD+ (1 080 × 2 248 pixelů) a tedy trochu netradiční poměr stran 18,7:9. Maximální jas obrazovky je 600 nitů a kontrast 60 000:1, podporován je Always On mód.

Nahoře displej ustoupil sestavě infračervených senzorů a fotoaparátu (20MPix a clonové číslo objektivu 2.0), které umí naskenovat tvář majitele v 3D formě a získanou obrazovou informaci následně využít k jeho autentizaci. Tím si Xiaomi připisuje prvenství, i když jen co se týká ekosystému Android.

Prvním smartphonem s takovou schopností se totiž loni v listopadu stal iPhone X. Na podobném principu umí provést autorizaci uživatele také v březnu představené Vivo X21, podle Xiaomi prý však ne s takovou mírou přesnosti a bezpečnosti.

Celkově by bylo zajímavé srovnání technické vyspělosti snímačů všech tří firem, jelikož o modulu True Depth od Applu se analytik Ming-Chi Kuo vyjádřil, že technicky jej mohou konkurenti dostihnout nejdříve za dva roky. Od uvedení iPhonu X přitom uplynulo přibližně půl roku.

Vysoký výkon zajišťuje Qualcomm Snapdragon 845 (více o čipu v dřívějším článku), jemuž asistuje 6 GB operační paměti. Systém Android 8.0 je opatřen rozhraním MIUI 10 a využívá 64, 128 nebo 256GB datové úložiště.

Xiaomi se během představení neopomnělo pochlubit, že Mi 8 dosáhlo v syntetickém testu AnTuTu více než 301 tisíc bodů a stanovilo tak absolutní rekord.

Špičkový foťák a nejpřesnější GPS

Hlavní fotoaparát je vybaven dvojicí 12MPix snímačů (velikost pixelu 1,4 mikronu), má čtyřosou optickou stabilizaci a k ostření využívá technologie dual-pixel. Samozřejmostí jsou prvky umělé inteligence schopné rozpoznat scény nebo objekty na snímku.

Na schopnosti Mi 8 coby fotomobilu se už zaměřila organizace DxOMark, v jejíž metodice telefon dosáhl na 99 bodů, shodně jako Galaxy S9 Plus a patří tak mezi nejlepší fotomobily. Na vrcholu tabulky je se 109 body stále Huawei P20 Pro.

Další devízou smartphonu je dvoufrekvenční GPS přijímač, který zvyšuje přesnost zaměření pozice až na 30 cm. Přesto je jeho odběr v porovnání se starším a méně přesným čipem poloviční. Taková GPS najde své využití v hustě zalidněných oblastech i přímo v budovách.

Navzdory velkému displeji nejsou fyzické proporce nijak enormní (74,8 × 154,9 x 7,6 mm), hmotnost je rovných 175 gramů. Vítaná je podpora technologie Quick Charge 4.0+, která dovolí akumulátor kapacity 3 400 mAh nabít ještě o něco rychleji.

Mi 8 půjde do prodeje za 2 699 Jüanů (asi 9 300 korun) v základní 64GB verzi, 128GB varianta bude k mání za 2 999 jüanů (asi 10 300 Kč) a nejvyšší modifikace s 256GB úložištěm si výrobce cení na 3 299 jüanů (11 300 korun). V prodeji telefon bude již od 5. června, ale samozřejmě jen v Číně. České ceny nejsou známy, počítat nicméně musíme s vyšší cenou způsobenou sazbou DPH a možná i další přirážkou.

Mi 8 Explorer Edition: odhalená střeva a citlivý displej

Xiaomi osmičkové řady je současným top modelem celé nabídky. Některé parametry, včetně typu a velikosti displeje nebo použité čipové sady, sdílí se základní verzí, přidává však ještě něco navíc.

První specialitou jsou průhledná skleněná záda, která částečně odhalují hardware přístroje. Patrně z toho plyne také přídomek Explorer. Takový design vídáme velmi zřídka, úplný unikát však nové xiaomi není, na stejný efekt totiž vsadilo i HTC u své aktuální novinky 12 Plus (více v článku: Nová špička HTC má pořádně vyladěnou výbavu i průhledný kryt jako bonus)

Netřeba připomínat, že by byla škoda takový výhled kazit koženým nebo jakýmkoli jiným neprůhledným pouzdrem. Odhalená „střeva“ telefonu jsou bezpochyby atraktivní podívanou, kterou lze přátele na večírku na chvilku zabavit, ovšem skutečně užitečnou novinkou oproti základnímu Mi 8 je v displeji integrovaný snímač otisků prstů. A tady si Xiaomi skutečně prvenství připisuje.

Jistě, samotný snímač v displeji už jsme viděli: historicky první bylo Vivo se svým X20 Plus UD, které bylo k vidění na CESu v Las Vegas (viz Vyzkoušeli jsme první smartphone se čtečkou otisků v displeji), následoval Huawei Mate RS. Jenže Xiaomi má navíc displej citlivý na sílu stisku, což má umožnit ještě rychlejší reakci čtečky.

Mi 8 Explorer Edition lze odemykat 3D čtením obličeje i prstem čtečkou v displeji. Klasický snímač otisků na zádech, jaký má „běžná“ Mi 8, u této edice nenajdete.

S infračervenými senzory a čelním fotoaparátem souvisí ještě možnost tvořit tzv. Animoji, kdy lze animovaným tvářím zvířat vdechnout obličejovou mimiku uživatele. I tady se Xiaomi inspirovalo u Applu a jeho iPhonu X.

Explorer Edition má stejnou sestavu fotoaparátů jako základní Mi 8, takže v tomto směru můžeme čekat stejné výsledky.

Navrch má edice v porci operační paměti, která činí 8 gigabytů, trochu nepochopitelně bude existovat jen 128GB úložiště. Jistě, není to málo, ovšem 256GB verze by si své zájemce nepochybně také našla. Cena telefonu je

3 699 jüanů (12 700 Kč bez daně). Zatím není známo, kdy výrobce prodej této nejvyšší specifikace odstartuje.

Mi 8 SE aneb premiéra Snapdragonu 710

Nejslabší model osmičkové řady se nemá za co stydět. Také se pyšní kvalitní konstrukcí z kovu a skla a celkově velmi dobrými parametry, ovšem na hlavní lákadla dvou vyšších edicí (3D snímač obličeje, integrovaná čtečka v displeji) tato cenově nejdostupnější varianta musela zapomenout.

Použit je opět Super AMOLED displej, má menší úhlopříčku 5,88 palce. Díky zachovanému rozlišení 1 080 × 2 244 pixelů na oplátku má o něco jemnější zobrazení. Panel se rozprostírá po více než 86 procentech plochy, což je velmi vysoké číslo.

Rámečky jsou minimální a na tiskové konferenci zaznělo, že velikostí se Mi 8 SE může měřit s 5,2palcovými smartphony. Konkrétní rozměry jsou: 73,09 × 147,28 × 7,5 mm a hmotnost 164 gramů.

I s touto nižší edicí Mi 8 si Xiaomi může odškrtnout další prvenství, totiž premiéru čipu Snapdragon 710 od Qualcommu. Čip je vyráběn 10nm procesem a osmijádrový procesor taktovaný na nejvýše 2,2 GHz využívá vlastní architektury Kryo 360. Roli grafického akcelerátoru hraje Adreno 616.

V porovnání se Snapdragonem 660 je nový typ celkově výkonnější o 20 procent a navíc prý konzumuje o třetinu méně energie, což se pozitivně projeví na větší výdrž baterie. Operační paměť má velikost 4 nebo 6 GB, úložiště pak papírově pojme 64 gigabytů. Tato hardwarová sestava v testu AnTuTu dosáhla na skóre 174 tisíc bodů, což je v kategorii vyšší střední třídy velmi dobrý výsledek.

Hlavní fotoaparát je opět duální, 12MPix snímači sekunduje pětimegapixelový, který dodává informaci o hloubce ostrosti (bokeh efekt). Snapdragon 710 rovněž disponuje čipem s umělou inteligencí, který přijde vhod právě u fotografování při rozpoznávání objektů nebo celých scén.

Čelní fotomodul je 20megapixelový a jeho buňky mají velikost dvou mikronů, což je více, než u dvou top modelů. Baterii kapacity 3 120 mAh je možno dobíjet s využitím technologie Quick Charge 3.0.

Základní 4/64GB varianta přijde na 1 799 jüanů (6 200 korun), verze se 6 GB operační paměti bude stát 1 998 jüanů (6 900 Kč). Prodej v Číně začne 8. června a není známo, kdy se telefon dostane na další trhy.