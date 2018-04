Xiaomi neví, co jeho telefony umí? Supermobil Mi5 evropské LTE má i nemá

Xiaomi Mi5 je nový špičkový smartphone, který v domovské Číně vyjde o poznání levněji než slavnější konkurence. Ani na našem trhu nebude vzhledem k výbavě patřit ke drahým špičkovým smartphonům.

Problémem smartphonů Xiaomi byla polovičatá podpora pásem LTE. Důvod je poměrně snadný. Z běžných pásem LTE 800/900/1800/2100/2600 se ve většině asijských zemí na čele s Čínou obě nízké frekvence nepoužívají. Naopak v Evropě to jsou hlavní LTE frekvence (tedy především ta první). Důvodů však bude jistě více, v principu se nižší frekvence používají na pokrytí většího území a vyšší frekvence na města a obce.

V Asii obvykle mají operátoři dobře pokryté velké oblasti 3G a používají LTE především ve městech, kde kapacita 3G už nestačí. Platí to až na drobné výjimky pro Čínu, Thajsko, Malajsii, Indii, Singapur nebo Hongkong. Výjimkou jsou pak jen u jednoho operátora v Hongkongu a jednoho v Singapuru frekvence 900 MHz. Dalším důvodem, proč se v Asii nižší LTE frekvence nepoužívají, mohou být licence. Prostě tam běží něco jiného.

Xiaomi naše LTE prostě nepotřebuje

Jelikož Xiaomi v podstatě oficiálně jinde než v jihovýchodní Asii neprodává, tak ani nepotřebuje nižší frekvence LTE. Proto je jeho smartphony nemají. Respektive použité čipové sady podporují i ony nižší frekvence LTE, ale nejsou odemčené. Zamknout je mohl nechat výrobce, ale také dodavatel čipů. Třeba proto, aby byly levnější. Ale to jsou jen dohady, oficiálně se k tomu nikdo nevyjádřil. Frekvence jdou u některých modelů odemknout neoficiální cestou, otázkou je však odladění, kterým se Xiaomi pravděpodobně vůbec nezabývalo.

Absence 800/900MHz LTE je pak třeba v Česku velký problém. Signál 3G nelze mimo města téměř najít a lepší už to nebude. Naopak signálem LTE operátoři nyní pokrývají celou republiku. Takže přes výhodnou cenu a dobrou výbavu mají smartphony Xiaomi v Česku velmi omezené využití. Pokud na ně nebudete nahlížet jako na malé domácí tablety, kde si vystačí s wi-fi a venku při štěstí s 3G a jinak jen s extra pomalým GPRS nebo EDGE.

Nové Xiaomi Mi5 vzbudilo hodně pozornosti. Je to špičkově vybavený a atraktivní smartphone na úrovni světové špičky a jak je u Xiaomi obvyklé, tak i výrazně levnější než konkurence. To samozřejmě platí i po šedém importu do Evropy, ale s připočtením marže a daně to už tak špičkové není.

Má, nemá, má, asi mít nebude

Mi5 mělo dokonce premiéru v Evropě, na veletrhu MWC. Jenže o prodeji v Evropě a podpoře nižších LTE pásem nepadlo ani slovo. Přesto se posléze objevily informace, že by to s tím LTE nemuselo být tak zlé. Na oficiálních stránkách (stránky systému Miui, patřící Xiaomi) totiž byla zveřejněna všechna podporovaná pásma sítí LTE, mezi nimiž nechybí všechna v u nás používaná pásma.

Nové Xiaomi tak podle této informace podporuje pásma 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 sítí čtvrté generace LTE. U nás by tedy neměl být problém využívat čínskou novinku naplno. Jenže hned za chvíli se na uvedeném odkazu objevil dovětek, že to jsou pravděpodobné informace, a pak to vše raději zmizelo.

Je nanejvýš pravděpodobné, že dokud značka nepůjde oficiálně do Evropy nebo do USA, tak její produkty nižší frekvence LTE nebudou podporovat. Nebo dokud se tyto frekvence nezačnou používat v zemích, kde Xiaomi prodává.

Model Mi5 se na našem trhu začne prodávat v neoficiální distribuci 14. března. Jeden z distributorů bude novinku s pamětí 32 GB prodávat za 11 999 korun, s pamětí 64 GB za 13 999 korun a verzi s pamětí 128 GB za 17 999 korun.

V Číně vyjde telefon v základním provedení na 2 000 juanů, tedy na 7 500 korun. Prostřední provedení tam stojí 2 300 juanů, tedy v přepočtu 8 700 korun. Vrcholné provedení potom vyjde na 2 700 juanů, v přepočtu 10 200 korun.

České ceny tedy nejsou úplně nízké, v podstatě se blíží cenám konkurence. Tak atraktivní jako v Číně prostě nejsou a asi nikdy nebudou.

Výbava je parádní

Novinka má nový výkonný procesor Snapdragon 820, který jinak používá jen ta nejlepší konkurence. Smartphone má 16megapixelový fotoaparát s čtyřosou optickou stabilizací, který zvládá 4K videa. Displej s úhlopříčkou 5,15 palce si zachovává rozumné Full HD rozlišení, které tolik „nevysává“ baterii.

Verze s menší uživatelskou pamětí mají operační paměť 3 GB. Provedení s úložištěm 128 GB má potom paměť RAM 4 GB. Smartphone používá Android 6.0 Marshmallow a vlastní nadstavbu MIUI.

Nové Xiaomi je dvousimkové a má nový konektor USB Type-C. Pro někoho může být mínusem, že uživatelskou paměť nelze zvětšit pomocí paměťových karet. Vestavěná baterie má kapacitu 3 000 mAh.