Čínská extratřída se vším všudy. Recenze Xiaomi Mi 4

Telefony Xiaomi se k nám dostávají neoficiální cestou přes různé distributory a jejich v domovské Číně atraktivní cena tak nakonec výrazně vzroste. I tak ovšem dovedou konkurovat přístrojům zavedených značek. Dokazuje to také model Mi 4, který je aktuálním topmodelem čínské značky. Testovaný přístroj v bílém provedení přinesla na český trh distribuční společnost Stark Distribution. Ta pro telefon mimo jiné zajišťuje i CE certifikaci, takže se u nás může přístroj bez potíží prodávat.

Jenže atraktivní cenovka, která v Číně začíná v přepočtu na částce lehce přes 7 000 korun, je i kvůli tomu úplně jiná. Mi 4 v provedení se 16 GB uživatelské paměti vyjde na necelých 14 000 korun. A byť jej lze v Česku sehnat i levněji, ke snové domácí cenovce se ta česká nikdy nepřiblíží. Na internetu však najdeme nabídky okolo 11 000 korun, což je pak pro Mi 4 velmi lákavá cena. Svou výbavou a výkonem totiž zatápí těm nejlepším na trhu – Full HD displej, čtyřjádro Snapdragon 801 a 3 GB RAM patří na výkonovou špičku a Mi 4 umí porazit i mnohem dražší smartphony, jako jsou HTC One M8, Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z3, LG G3 a další.

Ovšem ve výbavě najdeme bohužel i nedostatky. Podobně jako u předchozího modelu (Mi 3) se Mi 4 potýká s horší podporou datových sítí. Tentokrát to „schytala“ podpora LTE, která funguje pouze v Číně, u nás si uživatelé musí vystačit s 3G. Evropská LTE verze má dorazit, ale zatím není úplně jasné kdy.

Chybí tu také NFC a Xiaomi si nedává záležet ani na dalších drobnostech, které v poslední době začali výrobci do svých smartphonů dávat. Xiaomi naopak klade důraz na software, design a zpracování telefonu. A tak i přes určité nedostatky před námi leží opravdu jeden z nejlepších současných smartphonů.

Vzhled a konstrukce: kov a luxus jako volba

Už všechny předchozí námi zkoušené telefony Xiaomi se vyznačovaly špičkovým zpracováním a celkově velmi kvalitním provedením. Mi 4 je ovšem první model, který i na vnější konstrukci používá kov. Rám okolo boků je ocelový a může trochu připomínat řešení u několika předchozích generací iPhonů. Ale podobnost s jablečným telefonem je minimální. Kovový rám vytváří luxusní dojem a navíc je velmi odolný – na rozdíl od hliníkových řešení, která mají někteří konkurenti, se totiž neštípe a případné pády na zem se na něm podepisují podstatně méně.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

skvělé zpracování

vysoký výkon

vyladěné prostředí MiUi

Proč nekoupit? vyšší cena

chybí LTE

nemá slot na karty Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč (Stark Distribution)

Rám je ve stříbrné nebo černé barvě, to podle toho, jakou barevnou variantu telefonu zvolíte. Námi testovaná bílá verze má stříbrný rám, černé provedení má rám černý a telefon působí mnohem celistvějším dojmem. Záda telefonu jsou vyrobena z lesklého plastu, pod jehož hladkou vrstvou vidíme jemný mřížkovaný vzorek. Mi 4 toto provedení opravdu sluší, přinejmenším v testované bílé verzi se navíc telefon moc neupatlává.

Lesklá záda ovšem nejsou jedinou možností, kterou Xiaomi pro svůj špičkový typ přichystalo. Zadní kryt je totiž výměnný, byť to tak na první pohled vůbec nevypadá. K jeho sejmutí je totiž nutné použít přísavku, pod krytem není ani slot na karty, ani výměnná baterie – možnost jej sejmout je tu čistě proto, aby si uživatel mohl upravit telefon dle svého vkusu. Xiaomi totiž připravuje zadní kryty v celé řadě provedení – podobně jako třeba Motorola u své Moto X. Na výběr budou kryty třeba ze dřeva, kůže i dalších materiálů. Potíž je trochu v tom, že jejich dostupnost u nás není známá, takže asi není dobré se na možnosti individualizace spoléhat.

Zpracování telefonu je špičkové. V Microsoftu by se měli podívat, jak vypadá parádní slícování kovového rámu a plastových zad – stejné provedení u lumií totiž vypadá oproti Xiaomi Mi 4 mnohem laciněji.

Na smartphone s displejem pětipalcové úhlopříčky je Mi 4 vcelku standardně veliký kousek. Rozměry jsou 139,2 x 68,5 x 8,9 mm. Co se tloušťky týče, tak telefon není žádným rekordmanem, nicméně do ruky padne docela dobře. Rohy jsou příjemně zaoblené a záda také mírně vypouklá, takže telefon v ruce dobře sedí. Hmotnost 149 gramů je zcela běžná.

Displej a ovládání: MIUI a parádní displej

Smartphony Xiaomi vsázejí na dvě jistoty – vyladěné uživatelské prostředí MIUI a parádní displeje. Mi 4 má MIUI ve verzi 6, která je založena na Androidu 4.4.4. Prostředí přináší několik drobných vylepšení, jako například elegantnější a plošší grafiku, interaktivní notifikace na zamykací obrazovce nebo upozornění na zameškané události u ikon aplikací.

MIUI tradičně nemá zvlášť menu a zvlášť obrazovku s widgety a ikonami, vše se tu mísí na úvodní obrazovce a uživatelé jsou tak trochu vyzýváni k tomu, aby si aplikace třídili třeba do složek. I nejnovější verze MIUI je skvěle vyladěná a uživatelsky velmi příjemná. Mi 4 je bleskurychlý telefon, a to jak z hlediska reakcí na uživatelské pokyny, tak z hlediska samotné plynulosti prostředí a fungování aplikací.

Široké možnosti uživatelských nastavení, třeba chování notifikací, blikání notifikační LED (nachází se dole pod displejem pod home tlačítkem, má příjemně tlumené světlo, které neruší v nocí) a další výhody zůstaly zachovány. Užitečnou novinkou jsou již zmiňované aktivní notifikace na zamykací obrazovce. Při odemykání telefonu (displej nelze probudit poklepáním) se na displeji objeví číslo s počtem notifikací – po poklepání na něj se notifikace na obrazovce rozvinou a výběrem jedné z nich lze rovnou přejít do patřičné aplikace. Další zajímavostí je, že notifikační lištu není nutné stahovat tahem z horního okraje obrazovky – na úvodní obrazovce k tomu stačí tah prstem kdekoli směrem dolů.

Ovládání systému je vcelku klasické – pod displejem má Mi 4 sadu tří senzorových tlačítek – uprostřed je tradičně Home tlačítko, klávesa zpět se nachází napravo od něj a multi-taskingové tlačítko (které však graficky vypadá stále jako tlačítko menu) je vlevo. Chování tlačítek se ovšem dá ještě nastavit – uživatel jim může přiřadit funkce na delší stisknutí. Takže při delším podržení může mít toto tlačítko právě třeba menu funkci.

Samotný displej Mi 4 je parádní. Jde o IPS panel se skvělým barevným podáním a dobrou čitelností na slunci – byť tady najdeme mezi konkurenty i o trochu lepší modely. Líbí se nám fakt, že obraz je minimálně utopen pod krycím sklem, téměř jako by na něm byl namalován. Displej má úhlopříčku pět palců a Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Z hlediska Xiaomi je to vcelku konzervativní volba – nekoná se jak navyšování úhlopříčky (ke kterému řada konkurentů přistoupila), tak ani postup k vyššímu rozlišení. Upřímně, k tomu druhému je důvodů opravdu pramálo, větší úhlopříčka by možná ze strany Xiaomi stála za zvážení, ale to je asi případ nějakého budoucího modelu.

Pro pořádek dodejme důkaz toho, jak je smartphone Mi 4 výkonný – 44 000 bodů v benchmarku AnTuTu patří k tomu nejlepšímu mezi současnými smartphony.

Baterie: den je norma

Vysoce výkonné smartphony mohou mít potíže s delší výdrží baterií. Už předchozí Xiaomi Mi 3 nebylo žádným rekordmanem a vzhledem k tomu, že i u novějšího modelu zůstala kapacita baterie téměř nezměněna (novinka má 3 080 mAh, což představuje nárůst jen 30 mAh). Vzhledem k vyššímu výkonu telefonu je tak nasnadě, že v praxi není nárůst výdrže nijak výrazný.

Pro Mi 4 je stále normou den na jedno nabití. Dva dny už vyžadují úspornější chování uživatele, které se ovšem u takto výkonného smartphonu nedá úplně předpokládat. Mi 4 sice v praxi vydrží trochu déle než předchozí Mi 3, ale rozdíl je jen takový, aby vás smartphone nenechal ve štychu uprostřed perného dne. Mezi smartphony s dlouhou výdrží se rozhodně xiaomi neřadí.

Telefonování a zprávy: taková normální sestava

Telefonní funkce a práce se zprávami jsou u Xiaomi Mi 4 v podstatě shodné s běžným androidem. Při psaní zpráv má uživatel k dispozici komfortní a přehlednou tovární Google klávesnici s možností psát jednoduše tahy. Pokud vám takto klávesnice nevyhovuje, můžete si do telefonu nainstalovat libovolnou jinou.

Telefonní aplikace je rovněž docela standardní a má jednoduchý a elegantní design. Vyhledávání pomocí T9 je tu samozřejmostí, v nastavení přehledu kontaktů se dá vypnout zobrazování s fotkou a detaily, takže se jich vejde více na jednu obrazovku. Při telefonování poskytuje sluchátko dostatečně hlasitý výstup a na velmi dobré úrovni je i kvalita hlasu.

Xiaomi má standardně i režim nerušit, který po aktivaci utlumí vyzvánění. Režim lze aktivovat jednorázově ručně, může se automaticky spínat v zadaném časovém úseku a lze nadefinovat výjimky – tedy čísla, která budou vyzvánět navzdory nastavení režimu. Výjimkou může být třeba i opakovaný hovor.

Organizace a data: infraport ano, LTE a NFC ne

Xiaomi Mi 3 jsme recenzovali docela pozdě, až na jaře letošního roku (více čtěte zde). Už tehdy bylo jasné, že nové topmodely výrobců se příliš neposunuly a Mi 3 pro ně bylo nebezpečným soupeřem i přesto, že mu chyběly některé moderní funkce. A Mi 4 je dalším pokračováním příběhu – samo o sobě vlastně není oproti Mi 3 tak výrazným posunem kupředu, ale soupeřů zavedených značek se nebojí.

Jenže i v tomto případě stále přetrvávají některé potíže. Dosavadní specifikace Mi 4 totiž nepodporuje evropská pásma LTE, a tak se zájemci musí zatím spokojit maximálně s 3G. Verze s podporou evropských 4G pásem má být k dispozici někdy koncem roku – to je ale dost pozdě. Kvůli absenci LTE je Mi 4 sraženo až na úroveň zhruba dva roky starých smartphonů, kdy ještě tato technologie nebyla samozřejmostí. Je to obrovská škoda a jeden z hlavních argumentů, proč se podívat někde jinde. Dalším pověstným hřebíčkem do rakve je pak trochu nepochopitelná absence NFC, což však nemusí vadit tolika uživatelům jako chybějící LTE.

Xiaomi Mi 4 je také smartphonem, jehož paměť nejde rozšířit pomocí paměťových karet. Uživatel si tak musí vystačit s pevnou vnitřní pamětí nebo využít on-line úložiště. Další cestou, jak si občas pomoci, je využití funkce USB on-the-go. Základní verze Mi 4 má 16 GB paměti, což je na topmodel s nerozšiřitelnou kapacitou docela málo. Určitě se tak vyplatí uvažovat o provedení se 64 GB paměti – jenže potom už tak dost nadsazená cena vyroste na 15 000 korun.

Výrobci dnes do svých chytrých telefonů přidávají také spoustu drobností navíc, kterými se snaží tak trochu odlišit od konkurence. Xiaomi ovšem v tomto ohledu spí. Krom již zmíněné absence probuzení poklepáním se tu nekonají ani žádné čtečky otisků prstů, senzory pro měření tepu či další více či méně funkční věci. Jedinou novinkou z této oblasti je infraport, který může sloužit k ovládání televize a další domácí elektroniky. Bohužel aplikace pro ovládání na nás mluvila čínsky.

Přitom jinak je lokalizace celého telefonu provedena velmi dobře a uživatelé se nemusí ničeho obávat. V ROM je standardně i klasický obchod Google Play, ale třeba jednotlivé aplikace Googlu jako mapy či Gmail je nutné si doinstalovat ručně. Má to tu výhodu, že si uživatel vybere přesně tu sadu aplikací, kterou potřebuje a zbytečné programy mu tak nezabírají místo v paměti.

Fotoaparát: chtělo by to doladit

Hlavním prvkem zábavní výbavy Xiaomi Mi 4 je třináctimegapixelový fotoaparát s čipem Sony. Oproti předchozímu modelu to tedy není papírově žádný posun a v praxi tu také žádný výrazný nevidíme. Na odladění svých fotoaparátů se Xiaomi moc nesoustředí a je to v praxi vidět. Foťák určitě není špatný, ale zároveň se neřadí na absolutní špičku. Kvalita fotografií je obstojná, pro sociální sítě a další sdílení určitě dostatečná. V detailech je ovšem vidět výraznější množství šumu, které se zhoršujícími se světelnými podmínkami roste. Telefon má také v horším osvětlení občas potíže s ostřením – ty zmizí s použitím blesku, který má dobré řízení.

Většině uživatelů bude kvalita fotoaparátu stačit a bude se jim líbit jednoduché uživatelské prostředí fotoaplikace. Krom běžného focení nabízí foťák focení s různými filtry, zaznamenání obrázků se zvukem, možnost pořízení snímků s následným přeostřováním, HDR režim a několik dalších možností. Celkově je foťák solidní, ale na špičku určitě nepatří.

Shrnutí: čínské vábení

Xiaomi Mi 4 je důkazem toho, že ambiciózní čínská značka si okolo sebe dovedla vybudovat výrazný kult, který není nepodobný Applu. Podařilo se jí to především důrazem na dobrou výbavu v kombinaci s atraktivní cenou a také skvělým odladěním svých smartphonů. Jenže Mi 4 je také zároveň důkazem toho, že onen kult zatím funguje jenom tam, kde Xiaomi samo chce.

Na papíře působí Mi 4 skvělým dojmem a když jej vezmete do ruky, budete z jeho kvalitního zpracování uchváceni. Jenže pak přijdou ústupky jako absence LTE, NFC nebo omezená vnitřní paměť a jednoduše zjistíte, že Mi 4 se vlastně oproti loňskému Mi 3 téměř neposunulo. Jediný výraznější posun zaznamenala cenovka, která je v distribuci firmy, jež se chlubí tím, že zajišťuje kompletní certifikaci telefonu pro prodej na našem trhu, docela vysoká. Částka 14 000 korun je totiž rovná tomu, co si LG žádá za svůj skvělý model G3, Nokia Lumia 930 je dokonce o pět set korun levnější. Jistě, Mi 4 lze pořídit i levněji, ale nikdy nebude rozdíl tak zásadní, aby byla cena tím hlavním argumentem.

Mi 4 je tak spíš záležitostí pro fanoušky a nadšence, pro ty, kdo ocení odladěný, rychlý a z hlediska uživatelských nastavení velmi bohatý systém MIUI. Pro ostatní tu jsou jiné možnosti, jak si skvělý smartphone pořídit levněji. Jednou z nich je například nový Honor 6, který se svým výkonem i výbavou Mi 4 podobá, nezapomíná na LTE a stojí 9 000 korun. U Nokie si můžete zase pořídit výbornou Lumii 830 – ta sice nemá nejbrutálnější hardware a displej disponuje „jen“ HD rozlišením, jenže v praxi funguje skvěle a menší porci výkonu nijak nepocítíte. Vyjde na 10 390 korun. A další parádní volbou je Huawei Ascend P7 s tenkou konstrukcí a atraktivním designem. Ten stojí zhruba 10 000.

Mít Mi 4 podporu LTE (kterou všichni výše zmínění soupeři mají) a stát stejně jako Ascend P7, byl by to telefon, který mnohým zamotá hlavu. Takto asi nakoupíte jinde lépe.