Nový tablet Xiaomi Mi Pad je nejvýkonnější na světě a přitom je levný

Ambiciózní Xiaomi rozšiřuje své produktové portfolio i o tablet. Novinka nese název Mi Pad a má displej s úhlopříčkou 7,9 palce. Vysoké rozlišení 2 048 × 1 536 pixelů představuje jemnost zobrazení 326 pixelů na palec. Jde tedy o stejné parametry jako u hlavního rivala, iPadu mini s retina displejem.

Oproti malému iPadu se ovšem tablet od Xiaomi může pochlubit podstatně vyšším výkonem. Vsadil totiž na vysoce výkonný procesor Tegra K1, který Nvidia představila světu na lednovém veletrhu CES v Las Vegas (více o Nvidia Tegra K1). Xiaomi Mi Pad je prvním představeným zařízením s tímto mobilním procesorem zcela nové generace. Čip má čtyři výkonná jádra a jedno méně výkonné pro jednodušší úkoly. Hlavním trumfem čipsetu je ovšem grafická karta se 192 jádry, postavená na dospělé architektuře Kepler.

Sama Nvidia tvrdí, že je tento procesor asi 2,5krát výkonnější než čip A7 od Applu, který byl dosud asi tím nejsilnějším mobilním železem. Xiaomi to v podstatě potvrzuje, při uvedení Mi Padu ukázalo srovnání benchmarků s iPadem Mini retina a místy je výkon nového androidího tabletu i více než dvojnásobný, v jiných případech je to trochu méně, ovšem náskok Xiaomi je vždy dramatický.

Co se týče další výbavy, tablet se bude prodávat ve verzích se 16, nebo 64 GB paměti, má 2 GB RAM a nechybí mu slot na paměťové karty. Oba fotoaparáty mají světelnost f/2.0, ten hlavní vzadu má rozlišení 8 megapixelů, čelní foťák pak 5 megapixelů. Baterie dostala velmi solidní kapacitu 6 700 mAh, takže výdrž bude opravdu vysoká. Hmotnost tabletu je 360 gramů.

Co se konektivity týče, alespoň zatím se zdá, že si uživatelé budou muset vystačit s wi-fi (ve verzi 802.11ac). Důvod je poměrně prostý: čipset Tegra K1 neobsahuje bezdrátový modul pro komunikací v mobilních sítích. To by na druhou stranu mohlo znamenat, že se novinka může relativně brzy přes distributory dostat i na náš trh. U smartphonu MI3 se totiž dlouho čekalo na verzi s procesorem Snapdragon, protože Tegra 4 verze podporovala pouze čínské 3G sítě. V tomto případě takové komplikace odpadají.

Silnou stránkou nového tabletu Xiaomi bude samozřejmě i cena. Verze se 16 GB paměti bude stát 1 499 čínských juanů, 64GB varianta vyjde na 1 699 juanů. To je v přepočtu asi 4 900 a 5 500 korun. Asi není nutné dodávat, že takto výkonný tablet za podobné peníze neseženete ani náhodou, ale při prodeji v Evropě je nutné počítat s vyšší cenou. Prodej začne v Číně v červnu, a to v jakémsi betatestovacím módu, takže se širší dostupností lze počítat až později v druhé polovině roku.

Na druhou stranu provozovatel e-shopu xiaomimobile.cz Jiří Opletal vidí dostupnost pozitivněji. Slibuje, že tablet by tu mohl být dostupný už zhruba do měsíce, tedy krátce po uvedení na čínský trh. "Cena se bude pohybovat v rozmezí 6 - 7 tisíc korun. Poptávka je ohromná, s blížícím se představením stoupal i počet dotazů na dostupnost tohoto produktu v České republice," říká Opletal. Tipujeme, že pokud se opravdu podaří tablety pro prodej na našem trhu zajistit, půjde o velmi omezené množství.