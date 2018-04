Nejlepší smartphone světa je tu. Xiaomi představilo naprostou špičku

Xiaomi ukazuje, že se ho konkurenti opravdu musí bát. Čínská značka, která ohromuje raketově rostoucími prodeji, s novým modelem Mi Note Pro míří do extraligy. A dokazuje, že její předností nejsou jen levné modely. Novinka má totiž výbavu, která současné konkurenci ukazuje záda. To vše za necelých 13 tisíc korun. Cena však platí pro čínský trh, jinde si bude nutné připlatit.

Model Mi Note Pro navazuje na taktéž čerstvě představený základní model Mi Note. Přístroje se od sebe liší hardwarem, ale už základní Mi Note bude patřit mezi špičkové přístroje za rozumnou cenu. Ta čínská začíná v přepočtu na devíti tisících korun za verzi s pamětí 16 GB.

Mi Note má procesor Snapdragon 801 s taktem 2,5 GHz, grafiku Adreno 330 a 3 GB RAM. Obě dvě SIM karty zvládají 4G, což není obvyklé. Displej s úhlopříčkou 5,7 palce má full HD rozlišení.

Samozřejmě zajímavější je vylepšený model, který přímo konkuruje například Samsungu Galaxy Note 4. Design špičkového Xiaomi je jednoduchý bez zbytečných výstřelků. Novinka má vepředu i vzadu sklo Gorilla Glass 3. Sklíčko je na hranách zaoblené. Nechybí kovový rámeček, senzorová funkční tlačítka jsou pod displejem. Tloušťka je pouhých 6,95 milimetru. Půdorysné rozměry jsou rovněž shodné s modelem Mi Note, tedy 155,1 × 77,6 milimetru.

Nové Xiaomi má výkonu na rozdávání. Má v současné době nejvýkonnější procesor Qualcomm Snapdragon 810 s osmi jádry. Čtyři jádra mají takt 2 GHz, zbylá čtyři 1,5 GHz. Grafický procesor je Adreno 410 a operační paměť má kapacitu 4 GB. Nové Xiaomi používá operační systém Android 5.0 Lollipop. Specifikace tak umožňuje plné využití jeho 64bitové architektury.

Displej typu IPS má úhlopříčku 5,7 palce a ultravysoké rozlišení QHD, tedy 2 560 × 1 440 obrazových bodů, což znamená jemnost 515 obrazových bodů na palec. Fotoaparát od Sony s rozlišením 13 megapixelů má optickou stabilizaci. Přední fotoaparát typu UltraPixel, známý ze smartphonů HTC, je čtyřmegapixelový. Nerozšiřitelná uživatelská paměť má kapacitu 64 GB.

I výkonnější nové Xiaomi by mělo podporovat dvě SIM karty (jedna nanoSIM, druhá MicroSIM) a obě by měly podporovat 4G sítě. Lepší model Mi Note Pro podporuje datové přenosy LTE Class 9, tedy možnost stahování až rychlostí 450 Mbps. Baterie nemá až tak ohromující kapacitu 3 000 mAh. Uvidíme, jak to bude s výdrží vzhledem ke špičkovým parametrům.

Otázkou je, kdy a za kolik se oba přístroje dostanou do Evropy. Přes nezávislé dovozce zcela určitě (někteří mají na přístroje i nutný evropský certifikát), ale termín není znám. Nad oficiální přítomností Xiaomi zatím stále panují nejasnosti. Ceny navíc budou pravděpodobně vyšší než ty čínské, odhadujeme o 10 až 20 procent.