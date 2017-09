Je tu nový Note, ale tentokrát ten čínský. A ani není moc levný

Se jménem Note přišel jako první Samsung. První model toho jména v podstatě vymyslel kategorii smartphonů s velkým displejem. Tehdy to působilo zvláštně, ale velký úspěch prvního Notu ukázal, že to byla trefa. A to taková, že stejně pojmenovali své velké modely i další výrobci.

Jedním z nich je i čínské Xiaomi, které je u svých produktů všeobecně známé velmi dobrým poměrem výkonu a ceny. Jenže nový Mi Note 3 už moc levný není. A to ani na domácím čínském trhu.

Oproti notům od Samsungu, které disponují unikátním dotykovým perem, jsou stejnojmenné modely od Xiaomi celkem obyčejnými smartphony. Mi Note 3 ani nemá nijak obří displej, úhlopříčka 5,5 palce je dnes již skoro překonaným standardem u běžných smartphonů.

Displej typu IPS pak neoslní ani dalšími parametry. Má jen Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 obrazových bodů. To větším tahákem je fotoaparát. Tedy hned dvojice fotoaparátů a oba 12megapixelové. Jeden je širokoúhlý se skvělou světelností f/1.8, druhý fotoaparát s delším ohniskem (zoom) má clonu f/2.6. Širokoúhlý fotoaparát disponuje čtyřosou stabilizací obrazu.

Použití dvou fotoaparátů lze využít k dvojnásobnému optickému přiblížení. Při portrétní fotografii lze také dosáhnout efektního rozmazání pozadí. Ostření probíhá pomocí fázového posuvu. Videonahrávky je možné pořizovat až ve 4K rozlišení, ale jejich snímková frekvence je prozatím neznámá. Pořizovat lze i zpomalená HD videa (120 snímků za sekundu). Přední kamerka je pak 16megapixelová.

Výkonu by mělo mít nové xiaomi dost, ale o žádného trhače rekordů nepůjde. Použit je totiž procesor Snapdragon 660, určený pro modely střední třídy. Sekunduje mu grafický procesor Adreno 512. Nadstandardní je velikost operační paměti, 6 GB zatím není obvyklá porce. Uživatelské úložiště s kapacitou 64 GB je u Xiaomi tradičně nerozšířitelné. V nabídce je i dražší varianta se 128GB pamětí. Uživatelské paměti jsou pomalejšího typu eMMC 5.1.

Xiaomi Mi Note 3 je dvousimkový smartphone. Ovšem v zatím představené verzi chybí podpora pásma 800 MHz používaného tuzemskými operátory. Časem bychom se ale mohli dočkat mezinárodní verze. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth je ve verzi 5.0, podpora technologie NFC je rovněž přítomná. Nechybí ani pomalu mizející infraport pro ovládání domácí elektroniky. Ve výbavě se myslelo i na stereo reproduktory.

Čtečka otisků prstů je v tlačítku pod displejem. Nové Xiaomi má však i možnost odemknutí pomocí rozpoznávání obličeje. Audio jack 3,5 milimetru chybí, telefon má pouze USB-C konektor. Standardně je dodávána redukce. Vestavěná baterie má solidní kapacitu 3 500 mAh.

Co se týká vzhledu, tak je příliš patrná inspirace současnými iPhony. Mnozí mohou namítnout, že toho u smartphonu v otázce vzhledu mnoho nového vymyslet nelze, ale čelo telefonu inspiraci americkými smartphony nezapře. A to jak celkovým tvarem smartphonu, tak ústředním tlačítkem nebo spodní hranou. Záda vypadají originálněji, zejména díky zaoblením do boků.

Rozměry novinky jsou 152,6 x 73,95 x 7,6 milimetru, hmotnost s hliníkovým rámečkem163 gramů nikterak nevybočuje z průměru. Použit je systém Android 7 Nougat a nadstavbou MIUI.

V Čině se bude základní verze s 64GB pamětí prodávat za (v přepočtu) 8 400 korun. Verze s 128GB pamětí vyjde na (v přepočtu) 9 700 korun. Verze s větší pamětí bude v prodeji i v modrém provedení (jinak je novinka k dispozici pouze v černé), za tuto barevnou verzi si ale Xiaomi v Číně účtuje už 10 000 korun. U nás by se základní provedení mohlo dostat na cenu okolo 10 000 korun, verze s větší pamětí by mohla mít minimální cenu 12 000 korun. Za podobnou cenu už lze zakoupit špičkové LG G6 nebo OnePlus 5.