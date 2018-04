Převratné Xiaomi ukazuje odvrácenou stranu. I nevinný pád ho poškodí

Xiaomi uvedením modelu Mi MIX doslova o parník předběhlo veškerou konkurenci. Čísla jsou totiž nemilosrdná. Zatímco například u Galaxy S7 edge od Samsungu zaujímá zahnutý displej přibližně 76 % plochy, v případě Xiaomi panel ukrajuje přes 91 % čela. Apple z tohoto pohledu zaostává výrazně i za Samsungem, obrazovka iPhonu 7 Plus totiž představuje jen necelých 68 procent plochy.

Mi Max tak sice vzalo rivalům vítr z plachet, ale krátce po prvních testech této novinky se rychle ukazují i negativa takřka bezrámečkové konstrukce. Rámeček okolo displeje sice telefon rozšíří, ovšem zároveň je zárukou jisté pevnosti. Pokud se však displej roztahuje skutečně až zcela k okrajům, což v případě Mi MIX platí, tuhost konstrukce není velká a k nevratnému poškození stačí pád z poměrně malé výšky.

Již před několika týdny jeden z prvních majitelů neobyčejného phabletu ukázal, jak telefon dopadl po vyklouznutí z ruky a pádu na zem. Událost na displeji zanechala velkou prasklinu, nevratně poškozen byl navíc i obvodový rámeček z keramiky.

V minulých dnech na čínské sociální síti Weibo majitel Mi MIX publikoval snímek poškozeného krasavce po pádu z pouhých asi 50 cm na zem. Nutno dodat, že telefon byl vybaven silikonovým krytem, a se zemí se tedy nepotkal úplně přímo.

Zatímco drtivá většina smartphonů by takovou nehodu ustála i bez krytu, na těle nejnovějšího xiaomi pád napáchal značné škody. Z rohu se uvolnily úlomky skla a zůstal zde otvor do útrob přístroje. Server PhoneArena upřesňuje, že čelní sklo netvoří odolné sklo Gorilla Glass po celé ploše. A právě to bylo zřejmě důvodem, že se i takový pád na telefonu poměrně výrazně podepsal.

Ochranný kryt je tedy pro majitele nového xiaomi naprostou samozřejmostí, avšak zjevně je vhodné si telefon také pojistit proti poškození. Mi MIX se oficiálně prodává pouze v Číně, kde si jej mohou jeho uživatelé pojistit za v přepočtu necelou tisícikorunu ročně. Poplatek pokrývá poškození displeje i celého krytu pádem nebo tekutinou. Přístroj bude přes nezávislé dovozce v prodeji i v Česku, ovšem bez uvedeného pojištění.

Xiaomi uvedlo model Mi MIX zcela nečekaně teprve před několika týdny spolu s výkonným phabletem Mi Note 2, který může na trhu vhodně zaplnit místo po nevydařeném Notu 7 (více zde).

Společnost Xiaomi avizovala, že měsíční produkce Mi MIX navzdory jistě velkému zájmu nepřekročí 10 tisíc kusů měsíčně. My jsme přístroj už měli možnost krátce vyzkoušet (více zde).