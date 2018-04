Nejkrásnější smartphone je od teď i v bílé verzi. Koupit stále nejde

První tisková konference Xiaomi na veletrhu CES budila vcelku velkou pozornost. Však proč by firma, která se jinak soustředí hlavně na domácí čínský trh, v USA vystavovala, že? Zdálo se, že by zástupci Xiaomi mohli oznámit mezinárodní dostupnost alespoň některých svých modelů.

Jenže realita je bohužel jiná. Xiaomi se na CESu pouze chlubí tím, co umí. A ano, umí toho hodně, ekosystém chytrých řešení pro celou domácnost nemá snad na světě obdoby. Bohužel všechny tyto chytrosti se dají ve většině případů pořídit pouze v Číně. A účast Xiaomi na veletrhu CES to zatím nijak nemění, byť samozřejmě můžeme uvažovat nad tím, že je to součást jakési přípravné kampaně na pozdější vstup na „západní“ trhy.

V rámci tiskové konference se tak šéf značky Hugo Barra například pochlubil bílou verzí bezrámečkového „concept phonu“ Xiaomi Mi Mix. Nová je tu opravdu jen barva, přístroj zůstává stejný jako dříve představené černé provedení. To také znamená, že zatím Mi Mix nedostal globální podporu LTE, ačkoli se Barra chlubil tím, že ji firma do svých smartphonů zabudovat umí.

Bílé Mi Mix jsme si mohli krátce prohlédnout a musíme uznat, že telefon je opravdu úchvatný. Přeci jen se nám ale víc líbí černá verze, u bílé jsou totiž opticky více přiznané ony (byť velmi minimalistické) rámečky, které telefon má. Na druhou stranu dává bílá verze vyniknout právě konstrukčním detailům, které dělají z Mi Mix tak neobvyklý přístroj. Zatímco u černého provedení to může chvíli trvat, u bílé ihned vzbuzuje například otázku, kam asi konstruktéři schovali sluchátko.

Dá se předpokládat, že stejně jako černá verze se Mi Mix v bílé dostane i na český trh. Stále je to však neoficiální cestou přes více či méně odvážné distributory, žádná oficiální přítomnost telefonů této značky na našem (nebo jiném evropském) trhu v dohledu není. Očekávat tedy můžeme odpovídající tučnou cenovku.

Portfolio Xiaomi je samozřejmě mnohem širší, neobsahuje jen chytré telefony. Tisková konference to ukázala, novinkami byly chytrý router Mi Router a nová generace špičkové televize Mi TV 4, která se chlubí pouze 4,9 mm tenkým displejem. Na velikém stánku na výstavišti pak firma prezentuje kompletní řadu svých řešení pro chytrou domácnost, která sahají od samotných smartphonů, coby ovladačů domácnosti, přes routery, televize a různé kamery až po spotřebiče jako čistička vzduchu nebo chytrý rýžovar. Zatím si ale musíme stále nechat zajít chuť.