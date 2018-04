Nemá žádné rámečky. Předběhne opět Xiaomi zvučnější konkurenty?

Současným trendem mezi smartphony je zvětšovaní displeje bez nutnosti zvětšovat celý telefon. Displeje jsou rozloženy od kraje ke kraji bez výraznějších rámečků. Už loni se stalo průkopníkem nového trendu čínské Xiaomi s modelem Mi Mix.

Zmiňovaný telefon předběhl řadu věhlasnějších konkurentů, kteří s obdobnými smartphony přicházejí až nyní. Letos se očekává nástupce s pořadovým číslem 2. Ten ovšem nemá mít rámečky prakticky vůbec.

Snímek z čínské sociální sítě Weibo ukazuje smartphone, který má displej opravdu přes celé čelo telefonu. Mírná lišta je jen ve spodní části, rámeček vypadá kovový. a tloušťka telefonu nemá být nijak výrazná. Ale oficiálně potvrzeno zatím není nic.

Jen se spekuluje, že by nové xiaomi mělo být skvěle vybaveným smartphonem. Dostat má výkonný procesor Snapdragon 835 a velkou porci operační paměti, celých 6 GB. Fotoaparát má být 19megapixelový. Podle všeho nemá být nové Mi Mix 2 žádný drobeček, a tak by se do něj měla vejít 4 500mAh baterie.

Displej má být opravdu obrovský, už současný model má 6,4palcovou obrazovku. Na rozdíl od předchůdce s IPS panelem má být nové xiaomi vybaveno displejem typu AMOLED. Hovoří se o ceně okolo 5 000 juanů, tedy v přepočtu zhruba 16 700 korun bez daně.