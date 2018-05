Nové top Xiaomi bude o tolik lepší, že výrobce přeskočil jeden model

Oficiální představení Mi 8 proběhne už tento čtvrtek. Vrcholí proto doba nejrůznějších úniků informací. K posledním úlovkům patří fotografie krabičky, ze které je zřejmé, že srdcem telefonu bude Snapdragon 845 od Qualcommu, tedy aktuálně nejvýkonnější čip amerického výrobce. Systém Android 8.1 s novou verzí grafického rozhraní MIUI 10 ukrojí část ze 64 nebo 128GB úložiště a bude disponovat 6 GB operační paměti.

Dotykový displej úhlopříčky 6,2 palce má rozlišení 1 080 × 2 280 obrazových bodů (poměr stran 19:9). Panel bude větší než v případě aktuálně nejlepšího stájového modelu Mi Mix 2S s úhlopříčkou 5,99 palce. A velikostí to nekončí. Spekuluje se, že by mohlo jít o první xiaomi se čtečkou otisků prstů v displeji. Takto vybavený smartphone dosud uvedla jen společnost Vivo ze skupiny BBK Electronics (více v článku: Zkusili jsme čtečku otisků prstů v displeji).

První androidí telefon s 3D detekcí obličeje

Ještě více se mluví o pokročilém infračerveném snímači k rozpoznávání tváře, který by měl na rozdíl od konvenčních senzorů pracovat v 3D režimu. Šlo by o systém konkurující technologii Face ID od Applu. Potřebná technika by si vyžádala odpovídající prostor, což odpovídá masivnímu výřezu v displeji na dostupných snímcích.

Mi 8 má být také vybaven úplně novým dvoufrekvenčním GPS přijímačem, který má jednak značně zvýšit přesnost zaměření pozice a navíc by měl být energeticky přibližně o polovinu úspornější. Jestliže současné přijímače umí polohu lokalizovat s přesností na pět metrů, nový tuto odchylku snižuje na třicet centimetrů.

Přijímač takových parametrů představila loni společnost Broadcom, konkrétně šlo o typ BCM47755, který by se měl letos začít objevovat u chytrých telefonů a tabletů. Není jisté, zda Mi 8 dostane přesně tento typ, v každém případě půjde o první smartphone s GPS uvedených parametrů.

Duální foťák samozřejmostí

Smartphone, který se chce poměřovat s těmi nejlepšími, dnes prakticky nemá šanci uspět s jednoduchou optikou. Mi 8 tyto ambice má a bude vybaven 20MPix snímačem s objektivem se světelností f/1,7,16MPix senzor spolupracuje s čočkou s clonovým číslem 2,0. Čelní fotomodul má opět 16MPix snímač i stejnou světelnost.

Zatímco duální optiku vítáme, množící se absence 3,5mm audio jacku k připojení sluchátek je u vrcholových smartphonů spíše k vzteku. Mi 8 je bohužel dalším v řadě, který o toto dříve neodmyslitelné multimediální rozhraní přijde. V balení však bude redukce USB-C konektoru na 3,5mm jack.

Dřívější úniky mluvily o akumulátoru kapacity 4 000 mAh, ty poslední jsou v tomto ohledu střízlivější, zmiňují totiž

3 300mAh článek. Telefon má podporovat novou technologii Quick Charge 4.0+ od Qualcommu, která oproti starší verzi přinese o 15 procent rychlejší dobíjení.

Mi 8 by mohl existovat i v keramické variantě

Špičkově vybavený smartphone si žádá odpovídající dílenské zpracování, což v podání Xiaomi má znamenat pro top modely typickou sendvičovou konstrukci, kde kovový rámeček doplní skleněná záda. Krom toho by měla existovat i luxusnější variace, u které sklo nahradí mnohem tvrdší keramika. Rozměry telefonu neznáme, hmotnost má být 172 gramů.

Přestože oficiální představení proběhne už za několik dnů, panuje okolo telefonu stále řada nejasností. Veškeré otazníky rozptýlí čtvrteční tisková konference, která proběhne od 14:00 v čínském městě Šen-Čen a krom Mi 8 se očekává odhalení dalších produktů výrobce.

Mluví se například o třetí generaci chytrého náramku Mi Band a není zcela vyloučeno, že se po boku hvězdné Mi 8 objeví i odlehčená verze top modelu.