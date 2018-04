Xiaomi má supermobil za super cenu. Je to bomba? Ne, není

Xiaomi na barcelonském veletrhu MWC přímo nevystavuje, přesto se osmělilo a v jeho rámci prezentovalo svůj nejnovější topmodel Mi 5. A je to opravdu povedený špičkový smartphone.

Existovat bude ve třech verzích, které se liší hardwarem i povrchovou úpravou zadního krytu. Nejlepší verze Mi 5 Pro má keramická záda, dvě slabší verze mají záda skleněná. Design není špatný, ale ani ničím zásadně překvapující nebo inovativní. Xiaomi má za vzor Apple a jeho iPhony, a také s nimi novinku na prezentaci neustále porovnávalo. Pro změnu design nám tak trochu připomíná aktuální Samsungy Galaxy S. Ale zase to není nic zásadního, žádná vyložená kopie.

Všechny verze novinky mají procesor Snapdragon 820, tedy to nejlepší, co bude letos k dispozici. V jednotlivých verzích se však liší taktem jader. Liší se i velikosti pamětí, nejvyšší verze má 4 GB operační a 128 GB vestavěné uživatelské.

Zajímavý je jistě 16Mpix fotoaparát s čtyřosou stabilizací, bleskem a rychlým ostřením. Displej má Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů), což je méně než u konkurence. Ale zásadně to nevadí. Telefon bude potřebovat méně energie, takže baterie s kapacitou 3 000 mAh bude stačit. Výhodou je i nízká hmotnost, 129 gramů je v top kategorii opravdu málo.

A to vše bude v případě nejvyšší verze Mi 5 Pro stát v přepočtu lehce přes 10 tisíc korun. Prodej začíná již 1. března. A to je bomba, ne?

Ne, není. Vše další je totiž jako přes kopírák. Ač premiéra byla v Barceloně, tak o cestě Xiaomi z teplíčka svého regionu do světa nepadlo ani slovo. Prodej poběží v Číně a později na několika málo trzích, kde Xiaomi již prodává. Slovně byla zmíněna jen Indie.

Xiaomi Mi 5 - technické specifikace Standard High Exclusive Systém Android 6 Marshmallow Android 6 Marshmallow Android 6 Marshmallow Displej 5,15 palců; Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) 5,15 palců; Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) 5,15 palců; Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) Fotoaparát (hlavní/čelní) 16 Mpix; čtyřosá stabilizace; 4K video/4 Mpix 16 Mpix; čtyřosá stabilizace; 4K video/4 Mpix 16 Mpix; čtyřosá stabilizace; 4K video/4 Mpix Procesor Snapdragon 820 Snapdragon 820 Snapdragon 820 Takt procesoru 1,8 GHz 2,15 GHz 2,15 GHz RAM 3 GB 3 GB 4 GB ROM 32 GB 64 GB 128 GB Baterie 3 000 mAh 3 000 mAh 3 000 mAh Rozměry 144,5 x 69,2 x 7,25 mm 144,5 x 69,2 x 7,25 mm 144,5 x 69,2 x 7,25 mm Hmotnost 129 g 129 g 129 g

Takže k famózní ceně bude nutné připočíst příplatek firmám, které do Evropy Xiaomi vozí a také daň. I tak by výsledných (odhadem) 13 až 14 tisíc korun byla stále velmi dobrá nabídka. Jenže je tady stará písnička v podobě podpory LTE. Xiaomi totiž nepodporují evropská pásma 800 a 900 MHz a u novinky to s největší pravděpodobností nebude jinak. Hugo Barra o tom nemluvil a dostupné specifikace také podporu evropských pásem popírají.

Přitom hardware, který Xiaomi používá, samozřejmě evropské LTE umí. Jen ho tam firma nepotřebuje, protože v Asii většinou LTE zatím slouží k vykrývání měst, kde se vyšší podporované frekvence hodí. Ty se sice používají i v Česku a jinde v Evropě, ale třeba u nás jen minimálně a ve městech. A jelikož v Česku mimo města 3G není, tak se ze špičkového xiaomi stává louda s pomalými daty.

Je to škoda, ale Xiaomi zatím zjevně nedorostlo k bitvě o svět. Přitom doma se jeho růst zastavil a přestože se mu v Číně daří výborně, tak další růst najde jen mimo svůj region. Zatím se však asi konfrontace bojí.